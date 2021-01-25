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Uğur Mumcu Haklı Çıktı - Erol ERTUĞRUL

25 Ocak 2021 Pazartesi

24 Ocak 1993 günü acı haberi aldık. Uğur Mumcu arabasına konulan bir bomba ile yaşamını yitirmişti. Sanki o bomba yüreğimde patlamıştı. Gözyaşlarımı tutamadım. Sevgili Uğur, Ankara Hukuk Fakültesinden arkadaşımdı. Turhan Güneş yaşamını yitirdiğinde Uğur onun için Turhan Hoca sen üniversitede ders veriyordun, o sana çok yakışıyordu, politika yapıyordun, o sana çok yakışıyordu. Bir tek ölüm sana yakışmadı.” demişti.

Ben de Sevgili Uğur her şey sana çok yakışıyordu, bir tek ölüm yakışmadı” dedim. Sevgili İlhan Selçuka 27 Ocak 1993 günü bir tel çektim. Teli fonotelden görevliye yazdırdım, Uğurun aramızdan ayrılması yüreğimi kanattı, içimde acılar dağlar gibi, başımız sağolsun” diyordum. Fonotel deki görevli Efendim hepimizin başı sağolsun” dedi. Gözyaşlarımı yüreğime akıttım.

HEP YAŞAYACAK

Her 24 Ocakta Türkiyenin kapalı alanlarında açık alanlarında ilçelerde illerde Uğur anıldı. Uğuru hiç görmemiş, hiç tanımamış olanlar onun için gözyaşı döktüler. Etkinlikler, toplantılar yapıldı. Belli ki Uğur yüreklerde yaşıyor ve hep yaşayacak.

Uğur Mumcu ile 1961 Anayasası’nın getirdiği özgürlük ortamında öğrencilik yaptık. Mitingler, yürüyüşler, şiir günleri birlikte katıldığımız etkinliklerdi. Uğur, Ankara Hukuk Fakültesinde öğrenci derneği başkanlığı yaptı. Ondan bu görevi ben devraldım. Fakülteyi bitirdikten sonra bir dönem İdare Hukuku kürsüsünde asistanlık yaptı. O günlerde 20 Ekim 2020 günü yitirdiğim ve acısı yüreğimi yakmakta olan sevgili eşime sözlü sınavda soruları Uğur sormuştu. Eşim o sınavdan 10 almıştı. Geçmişi anarken yüreğimde acılar katlanıyor.

YILLAR ÖNCE UYARDI

14 Aralık 1990 günü Aydında bir insan hakları paneli yaptık. Paneli ben yönetiyordum. Uğur Mumcu , İlhan Selçuk ve Muzaffer Erdost ile Prof. Aydın Aybay konuşmacıydılar. Konuşmacıların uçak paralarını veriyorduk. Panelden sonra bir bankadan aradılar ve Uğur Mumcu size bir para göndermiş’ dediler. Uğura telefon açıp sordum bu ne parası diye. Sen bana tam uçak parası vermişsin oysa biz gazeteciler yarım uçak parası ile uçuyoruz. Artan parayı geri gönderdim” dedi. Uğur o günlerde Cumhuriyet gazetesinden geçici olarak ayrılmıştı, işsizdi. Bu paranın kimse farkında bile değildi. Göndermese kimse bilmezdi. Ama işte onu Uğur Mumcu yapan buydu. Artan parayı geri göndermişti.


Uğur Mumcu Aydın'da; Prof. Dr. Aydın Aybay, Erol Ertuğrul ve İlhan Selçuk ile İnsan Hakları panelinde konuşurken. (14 Aralık 1990)


Uğuru yedek subay okulundan er çıkardılar. Patnosa gidip vatan çocukları ile birlikte er olarak askerliğini yaptı. Sakıncalı Piyadeyi yazdı. Yıllar sonra Genel Kurmay Akademisinde kurmay subaylara verdiği Atatürkçülük” konulu söyleşiden sonra dakikalarca ayakta alkışlanmıştı. Onu er çıkaranlara en güzel yanıt buydu. Uğur çok başarılı bir gazetecilik yaptı. Araştırıyor ve her şeyi belgeleriyle ortaya koyuyordu. Ben Atatürkçüyüm, ben Cumhuriyetçiyim, ben laikim, ben anti-emperyalistim, ben tam bağımsız Türkiyeden yanayım” diyordu.

Hırsızların, gericilerin yaptıklarını yüzlerine vuruyordu. Rabıtayı o yazmıştı. Tarikatların, şeriatçıların iç yüzlerini ortaya koydu. Yaşasaydı partili cumhurbaşkanı sistemine karşı çıkar, kuvvetler ayrılığını, parlamenter sistemi savunurdu. Yaşasaydı Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin eylemlerini desteklerdi. “İmam okullarına gidenler imam olmak için gitmiyorlar, oradan hukuk fakültelerine giderek hâkim savcı, kaymakam, vali olacaklar” diyordu. Tarikatlara, Kuran kurslarına ve imam okullarına dikkat çekiyordu. Cumhuriyeti dönüştürmeye çalışacaklar” diyordu.

AKIL VE BİLİM SAVAŞÇISI

Uğur Mumcu yıllar sonra haklı çıktı. Bugün kaymakam ve valilerin, yargıç ve savcıların büyük bölümü imam okulu çıkışlı. Devlet görevinde bulunanların önemli bölümü imam okulu çıkışlı. Bütçe görüşmeleri sırasında bir AKP milletvekili “Şeriat bizim hukukumuzdur” diyor. Güzel yurdumuzu yirmi yıla yakın bir süredir imam çıkışlı politikacılar  yönetiyor. Bunun sonucu olarak hukuk ta, demokraside, insan haklarında, ekonomide geldiğimiz nokta ortadadır. Yaşamda en gerçek yol gösterici kör inançlar değil, bilim ve akıldır. Uğur bunun savaşını veriyordu.

Sevgili Muammer Aksoy yaşamını yitirdiğinde Uğur en önde onun resmini taşıyor ve gazetede köşesinde Aksoy için "Kalpaksız Kuvayı Milliyeci” diyordu. Aksoy gibi kendisi de "Kalpaksız Kuvayı Milliyeci”ydi. 

EROL ERTUĞRUL

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