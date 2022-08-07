Türkiye-Rusya güçlenen ilişkiler

07 Ağustos 2022 Pazar

Geçen cuma günü Erdoğan ile Putin, Soçi’de bir araya geldi. Görüşmenin dört saat kadar sürdüğü belirtiliyor. Oysa Erdoğan ve Putin, daha üç hafta önce Tahran’da görüşmüşlerdi.

Ortadoğu’daki gelişmeler, tahıl ve gıda taşımacılığı konuları ve özellikle Türkiye’nin Suriye için planladığı olası bir askeri müdahale konuları, iki devlet başkanını üç hafta içinde ikinci kez görüşmeye zorladı.

Yayımlanan ortak bildiri, görüşmelerde hangi konulara yer verildiğini belirtiyor. Buna göre:

1) Öncelikle, Ukrayna’dan tahıl ve gıda taşımalarına yönelik İstanbul Uzlaşması üzerinde durulmuştur. Tahıl, gübre ve gübre üretimi için gerekli olan hammaddelerin kesintisiz ulaşımı için uzlaşmaya varıldığı belirtiliyor.

2) Türkiye, Rusya’dan satın aldığı gaz için Rus Rublesi ödemeyi kabul etti. Bu konu, kuşkusuz Türk-Rus ticaret ilişkisinde önemli rol oynayacaktır.

3) Putin, yaptığı açıklamada, Akkuyu Nükleer Güç Santralı, Türk Akımı Doğalgaz Boru Hattı konularının da görüşüldüğünü belirterek “Avrupa Türkiye’ye minnettar olmalı” dedi. Bu açıklamayla, Avrupa’ya doğalgazın Türkiye üzerinden ulaştırılacağına işaret ediliyor.

4) Libya’da geniş bir uzlaşı sağlanarak adil bir seçim yapılması gerektiği vurgulandı.

5) Suriye’nin toprak ve siyasi bütünlüğünün korunmasının önemine işaret edildi. Bu aşamada, Erdoğan’ın Putin’le görüşmesinin temel nedenlerinden birisi, Suriye’ye yapılacak olası bir askeri müdahale için Rusya’nın olurunu almaktı. Ancak görüşmelerden, “Suriye’nin siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunması” önerisi çıkmıştır. Putin, Erdoğan’a, Suriye Merkezi Hükümeti ve Devlet Başkanı Esad’la anlaşarak bu konuyu yürütmesini önermektedir.

Ortadoğu’nun karmaşık yapısı içinde, Türkiye-Rusya yakınlaşması kuşkusuz çok önemlidir. Türkiye’yi Rusya’ya karşı kullanmak isteyen ABD’ye de bir işarettir.