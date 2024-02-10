Olayların Ardındaki Gerçek
Olayların Ardındaki Gerçek Son Yazısı / Tüm Yazıları

Değişim ve kaçan fırsat

10 Şubat 2024 Cumartesi

Son CHP kurultayında kuşkusuz en önemli slogan değişimdi. Örgüte saygı duyulacağı, önseçimin temel olacağı söylendi. Bu vaat delegeler arasında büyük heyecan yaratmış ve seçimin değişimciler tarafından az bir farkla kazanılmasında etkili olmuştur.

Bu yerel seçimlerde, önseçim unutuldu. CHP örgütü genel seçimler için önseçim beklerken “eğilim yoklaması” adı altında bütün Türkiye’de adaylar merkez yoklaması ile tespit edildi. Bu nedenle de hemen her bölgede ne yazık ki kırgınlıklar ve tartışmalar var.

1980 öncesi sol ve sağ partiler adaylarını önseçimle tespit ediyorlardı. 12 Eylül 1980 askeri darbesi, Türk siyasal yaşamını altüst eden partiler yasasını kabul etmiştir. Önseçimin ortadan kaldırılmasını askeri cuntanın kabul ettiği bu partiler yasası sağlamıştır.

Önseçimin de kimi kusurları vardır. Ancak bu kusurlar giderilebilir ve bu kusurlara rağmen, önseçim kuşkusuz merkez yoklamasından daha adil ve demokratiktir.  Temelde tabanın sesidir.

Önseçim, örgütte bir heyecan yaratır. Tartışmaları önler. 

Parti örgütünün seçilen aday etrafında birleşmesini sağlar, adayın seçilmesi için tüm örgütün tek vücut olup seçim için çalışmasını sağlar.

1973’te ve 1977 seçimlerinde CHP’nin tüm seçim bölgelerinde adaylar önseçimle tespit edildi. Sonuçlar önemlidir. CHP 1973 seçimlerinde yüzde 34; 1977 seçimlerinde yüzde 41.4 oy oranına yükseldi. Bu sıçrama da önseçimledir. 

CHP, bu seçimde belediye başkanlarını önseçimle tespit etmiş olsaydı değişim sözü yerine gelmiş olacak, hem örgüt rahatlayacak hem de genel merkez yapılan eleştirilerden kurtulmuş olacaktı. Ne yazık ki önemli bir fırsat kaçırılmış oldu. 


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Değişim ve kaçan fırsat 10 Şubat 2024
Şeyh Sait konusu 19 Aralık 2023
Tarih mahkemeye verilemez 23 Kasım 2023

Günün Köşe Yazıları

Emre Kongar
Emre Kongar Tutuklular ve mahkûmlar da insandır
Özdemir İnce
Özdemir İnce Ruhsatsız Saray’dan ruhsatsız anayasa
Ali Sirmen
Ali Sirmen Kader mi?
Zülal Kalkandelen
Zülal Kalkandelen İnanç baskısı yüzünden göç edenler
Mine G. Kırıkkanat
Mine G. Kırıkkanat Olmak ya da olmamak...
Veysel Ulusoy
Veysel Ulusoy Enflasyon ve yolsuzluk: Latin Amerika ülkeleri ve biz
Işıl Özgentürk
Işıl Özgentürk Kürt meselesi etnik bir mesele değil, bir Türkiye meselesidir!
Nilgün Cerrahoğlu
Nilgün Cerrahoğlu Belleğini yitiren demokrasi
Ebru Kılıçoğlu
Ebru Kılıçoğlu Kahramanın maçı

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Son dakika... Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'ne silahlı saldırı!

Son dakika... Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'ne silahlı saldırı!
Beyaz Show yeniden başlayacak mı? Acun Ilıcalı duyurmuştu, bir diğer müjde Beyazıt Öztürk’ten geldi!

Beyaz Show yeniden başlayacak mı? Acun Ilıcalı duyurmuştu, bir diğer müjde Beyazıt Öztürk’ten geldi!
'Çadırda yaşamıyorlar' açıklaması gelmişti... Bakan Özhaseki, Kahramanmaraş Valiliği'ni yalanladı

'Çadırda yaşamıyorlar' açıklaması gelmişti... Bakan Özhaseki, Kahramanmaraş Valiliği'ni yalanladı
Galatasaray’da sakatlık krizi: Oyuna devam edemediler!

Galatasaray’da sakatlık krizi: Oyuna devam edemediler!
Son dakika... Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'da

Son dakika... Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'da
Sarhoş kadın tavanda ters durarak twerk yaptı! Başına gelmeyen kalmadı

Sarhoş kadın tavanda ters durarak twerk yaptı! Başına gelmeyen kalmadı
OSB’ye karşı köylüler kazandı: Proje iptal edildi

OSB’ye karşı köylüler kazandı: Proje iptal edildi
Manchester City, Erling Haaland ile kazandı!

Manchester City, Erling Haaland ile kazandı!
Ağzımın içi cam kırıklarıyla dolu

Ağzımın içi cam kırıklarıyla dolu
‘Sihirli Annem’in Toprak ve Yavuz’u yeniden bir arada

‘Sihirli Annem’in Toprak ve Yavuz’u yeniden bir arada
Bahçelerinde servet bulan çiftin mutluluğu kısa sürdü

Bahçelerinde servet bulan çiftin mutluluğu kısa sürdü
TFF 3. Lig’de skandal karşılaşma: 4 gözaltı kararı!

TFF 3. Lig’de skandal karşılaşma: 4 gözaltı kararı!