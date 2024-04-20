Olayların Ardındaki Gerçek
Olayların Ardındaki Gerçek Son Yazısı / Tüm Yazıları

Erdoğan’ın Değerlendirmesi Üzerine

20 Nisan 2024 Cumartesi

31 Mart yerel seçimlerinden sonra, Erdoğan ilk geniş değerlendirmesini 17 Nisan’daki AKP grup toplantısında yaptı.

Erdoğan konuşmasında dört ana nokta üzerinde durdu.

  • “Demokrasimizin bir sandık sınavından daha başarıyla çıkmasını sağladık” diyerek seçimlerin sakin geçtiğini belirtti.
  • Yerel iktidar, merkezi iktidar ayrımı yapmanın yanlış olduğuna işaret etti ve Türkiye’de tek bir iktidar vardır o da cumhurbaşkanı ve kabinesidir” dedi.
  • “Biz bitti demeden hiçbir şey bitmez” dedi. Partiyi “eleştiri ve özeleştiri maskesi altında hırpalamaya” müsaade etmeyeceğini belirtti.
  • Seçimlere katılımın düşük olduğunu, AKP’li küskün seçmenin seçim sandığına gitmediğini belirterek Cumhur İttifakı’nın seçim kaybını da bu katılım düşüklüğüne bağladı.

Bu değerlendirmede, enflasyonun dar gelirli çoğunluk üzerindeki etkisine yeterli önem verilmemiştir. Oysa seçimlerde yüksek enflasyon, hayat pahalılığı ve emeklilerin durumu çok önemli rol oynamıştır. 31 Mart seçimlerinde yaklaşık 13 milyon seçmenin sandığa gitmediği anlaşılmaktadır. Erdoğan bu sayıya 3 milyon geçersiz oyları da ekleyerek sayının 16 milyona ulaştığını belirtti. Milli iradenin sandığa tam yansımadığını ileri sürdü. Erdoğan bu kitlenin AKP seçmeni olduğunu, eğer bu 16 milyonun sandığa gitseydi Cumhur İttifakı’nın kesinlikle sandıktan zaferle çıkacağı değerlendirmesini yapıyor.

Bu değerlendirme Türkiye’nin toplumsal hareketinden ve gerçeklerden uzaktır. Bir siyasal iktidar, seçim sonuçlarını iyi değerlendirmez ve gerçekdışı dayanaklarla seçim sonuçları hesabını kendi lehine olarak sonuçlandırırsa en büyük siyasal hatayı yapar.

Aslında Türkiye’nin en önemli bölgelerindeki büyük illeri kazanan CHP’nin başarısı “sandığa gitmeyen seçmen” ve “3 milyona yakın geçersiz oy” noktalarına indirgenip değersizleştirmeye çalışılıyor. AKP böylesine gerçeklerden uzak değerlendirmelerle, siyasal yönden büyük hata yapıyor.

31 Mart yerel seçimleri, Türk siyasal hayatında çok önemli bir dönüm noktasıdır. AKP siyasal iktidarı yıpranma noktasına gelmiştir. Milletin sandığa gidişini ya da gitmeyişini titizlikle ve nesnel ölçülerle değerlendirmek gerekir. Siyasetçi, seçimlerde ortaya çıkan milli iradeyi küçümser ve gerçeklerden uzaklaşırsa daha büyük seçim yenilgilerine olanak hazırlıyor demektir.


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Erdoğan’ın Değerlendirmesi Üzerine 20 Nisan 2024
Değişim ve kaçan fırsat 10 Şubat 2024
Şeyh Sait konusu 19 Aralık 2023

Günün Köşe Yazıları

Emre Kongar
Emre Kongar Adaletsizlikler iktidarı zorluyor
Özdemir İnce
Özdemir İnce R.T. Erdoğan Öğrenim Birliği’ne karşı
Orhan Bursalı
Orhan Bursalı Saray suçlu arıyor, 900 milyar borca bak diyen yok mu?
Zülal Kalkandelen
Zülal Kalkandelen ‘Biz bitti demeden hiçbir şey bitmez’
Mine G. Kırıkkanat
Mine G. Kırıkkanat Kızgın Boğa
Veysel Ulusoy
Veysel Ulusoy Yerel
Işıl Özgentürk
Işıl Özgentürk Boykota çağrı: Yahu makarna da 800 lira olur mu?
Nilgün Cerrahoğlu
Nilgün Cerrahoğlu 1921 Anayasası mı dediniz?

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Rusya'dan İsrail saldırısına dair ilk açıklama: 'İran'ın mesajını iletmiştik...'

Rusya'dan İsrail saldırısına dair ilk açıklama: 'İran'ın mesajını iletmiştik...'
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Yengeç burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Yengeç burcu yorumu
Erdoğan: Ben artık Fenerbahçeli değilim

Erdoğan: Ben artık Fenerbahçeli değilim
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Kova burcu yorumu
Son Dakika... Ayhan Bora Kaplan davasında ara karar açıklandı!

Son Dakika... Ayhan Bora Kaplan davasında ara karar açıklandı!
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Terazi burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Terazi burcu yorumu
Ali Yerlikaya paylaştı: Diyarbakır ve Mardin'de müfettiş görevlendirildi

Ali Yerlikaya paylaştı: Diyarbakır ve Mardin'de müfettiş görevlendirildi
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Akrep burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Akrep burcu yorumu