Milletvekili aforozlama, HDP’yi kapatma AKP’ye kaça patlar?

15 Mart 2021 Pazartesi

AKP, çözüm süreci zamanında en büyük müttefiki olan ve beraber Dolmabahçe Mutabakatı’nı imzaladığı HDP (İmralı, Kandil) ve milletvekillerini şimdi baş şeytanlaştırarak Meclis’ten dışlama politikasını yürürlüğe koymaya girişince, bu politikanın Kürt seçmen üzerinde etkisinin ne olacağı merak konusu.

Her ay düzenli araştırma yayımlayan Metropoll Araştırma’nın başkanı Prof. Özer Sencar’ın şubat ayı yoklama paylaşımlarına göre, bu hafta seçim olsa AKP’ye oy verecek Kürt seçmenin oranı yüzde 29.

AKP’ye ciddi oy veren bir muhafazakâr Kürt seçmen var, doğal.

KARARSIZLAR DALGALANMA YARATIR

2020’de yapılmış araştırmalara bakıldığında da benzer oy oranları gözüküyor, HDP, Kürt oylarının yüzde 32’sini alıyor, CHP’ye ise yüzde 4’e yakın oy gidiyor. Kararsız Kürt seçmen oranı yüksek. Yüzde 16. Protesto oylar birlikte bu oran 24 gibi! Çok yüksek! Yanıt vermeyen Kürt seçmen ise yüzde 4. DEVA Partisi’ne ise çeşitli araştırmalara göre yüzde 1.4 ile 5 arası, CHP düzeyinde ilgi var! Daha az oranda seçmen de Gelecek Partisi’ni düşünüyor.

Sencar diyor ki: “Siyasi duruma göre, AKP’ye oy veren Kürt seçmenin oranı yüzde 25-30 arası değişebiliyor.”

Epey bir Kürt seçmen şu aşamada diyelim, eskiden oy verdiği partiye karşı mesafeli duruyor. Aslında kararsız seçmenin, partilerin aldıkları oy oranı büyüklüğüne göre dağıtımı, çok da doğru değil. Bu seçmen kitlesi, oyunun üzerine parti ipoteği konmasına karşı. Ve bu önemli kitle, oy oranları üzerinde ciddi dalgalanmalar yaratacak potansiyele sahip.

AKP’DEN OY SAÇILMASI

HDP, Kürt oylarının yüzde 32’sini, AKP yüzde 29’unu alıyor.

Burada soru, küçük ortağın dayatması ile HDP milletvekilleri Meclis’ten dışlanır hatta hapse atılırsa ve HDP de kapatılır veya yine siyasi kararla Hazine’den aldığı para kesilirse, bu siyasi yaptırımların AKP’ye oy veren Kürt seçmen üzerindeki etkisinin ne olacağıdır.

Şüphesiz AKP de bunu merak ediyordur.

DEVA Partisi’ne olan ilgi, muhafazakâr Kürt seçmenden bir kısmının AKP’den uzaklaşması sonucu olarak değerlendiriliyor.

Kürt seçmenin önünde seçenekler çoğalıyor ve başka partilere giden oyların kaynağı esas olarak AKP’den.

CHP oylarında artışları da buna katabiliriz.

Önce şunu belirtelim: AKP’nin toplam oy kaybı yüzde 15 - 17 arası.

Rudow araştırma şirketine göre, Güneydoğu’da, AKP yüzde 25 oy kaybı yaşıyor.

Eğer, AKP’nin HDP ve milletvekilleri üzerinde siyaset mühendisliği sürerse, önümüzde iki yıl içinde, ciddi oranda Kürt seçmeni kaybetmesi, siyasi analizlere hiç de yabancı durmaz.

Burada isterseniz mazlumla dayanışma, isterseniz seçmen vicdanının kaldıramayacağı eşiklerin aşılması deyin.

BU HESAPLAR, KAYBI ARTIRACAKTIR

AKP’nin iktidar olmasına güvenerek, seçimlere giderken bazı para dağıtma operasyonlarıyla seçmenini toparlayabilmesi çok çok zor, çünkü bu konu tamamen siyasi ve ahlaki karakter kazanmış durumda.

Bir iktidar partisi, seçim sistemiyle oynayarak avantaj kazanma, muhalefeti birbirine düşürme ve kırdırma politikalarına, Meclis’ten parti ve milletvekillerini cezalandırma eylemleriyle seçmen nezdinde kaybettiği desteği (ve iktidarı) geri kazanma hesaplarına girmişse...

Çoktan bitmiş ve umutsuz bir çabalama içine girmiş demektir.

Bakınız: İstanbul yerel seçimleri...

Yerel seçimlerdeki kayıplarının önümüzdeki süreçte giderek artacağını hesaplarına katmalıdır.