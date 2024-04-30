Bir Akşener başarısı: İYİ Parti arındı, MHP’liler kaldı
lk savaşlarını Akşener öncülüğünde
MHP’de verdiler, MHP’yi tam
ele geçirecekler ve Bahçeli’yi
devireceklerdi ki iktidar ve devlet, elindeki
mahkemelerle müdahale etti. MHP’yi
vermedi Akşener ve arkadaşlarına, AKP
kendine Cumhur İttifakı yaratacaktı ve bu
sayede iktidarda kalacaktı. Bu oyun tuttu.
Akşener MHP’yi devralsaydı oradan biraz merkez sağa hafif bir rota çizerek büyümeyi planlıyordu. En azından kulisler böyle diyordu.
İYİ Parti’yi kurmaktan başka çareleri kalmamıştı.
Kuruluşta da az kavgalı sopalı görüntüler yansımadı, ülkücü yoldaş liderler arasında. Bir sürü lider adayı vardı.
Bir merkez sağ partinin doğuyor olması heyecan yarattı. Meral Akşener’in politik söylemleri tutarlıydı. CHP’ye yaslandı, ittifak politikasıyla büyüdü, güven verdi, yüzde 14’lere varan anket oranları İYİ Parti’yi hemen bir çekim merkezi yaptı.
Nihayet siyaset bir merkez sağ partiye kavuşuyordu.
MHP’li olmayan ama siyasete katkı yapmak isteyen demokrat, iyi yetişmiş ekonomist, avukat, bilim insanı vb. Türkiye ve kendileri için bir şans gördüler. Ve İYİ Parti’ye akın ettiler.
Çoğunu sevdik, nesnel, düzgün, konularına hâkim, demokrasi, insan hakları, iyi ekonomi, düzlüğe çıkmak için neler yapılması gerektiğini anlatan insanlardı. Tartışma programlarını adeta işgal ettiler ve İYİ Parti’nin yüzünü parlattılar.
SEVİMLİ UZMANLAR YOK
Tek kadın Akşener, seçim süreçlerinde
sazı kendi başına buyruk çalmaya
başlayınca, hem Cumhurbaşkanlığı
sürecinde iktidarın lehine müdahaleleri
hem de yerel seçimlerde sonu hüsran
olacağı belli hür ve müstakil ucube kararı
ile tarih oldu. Ama partiyi de dağıttı.
Seçimler sürecinde o sevimli
uzmanların hiçbiri kalmadı partide. Ki
hiçbiri ülkücü kökenden gelmiyordu.
Profesyonel partici ülkücü kadrolarla
tek tek partiye katılan iyi niyetli aydınların
güzel zaman birlikteliklerine de bomba
düşmüştü.
Aytun Çıray bunu ilk gören ve elveda
diyenlerdendi.
Bahadır Erdem’ler, Bilge Yılmaz’lar, Ahat Andican’lar, Taylan Yıldız’lar, Durmuş Yılmaz’lar, Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, İBB Grup Başkanı İbrahim Özkan ve arkadaşları, büyükelçi Aydın Adnan Sezgin, Ahmet Zeki Üçok, İYİ Parti Toplumsal Politikalar Başkanı Ece Güner, Prof. Dr. Ümit Özlale, Prof. Dr. Tamer Demirer...
Toplu il istifalarını saymıyorum.
44 milletvekilinden 38 tanesi kaldı, bu yazıyı yazarken hâlâ duruyor mu hepsi bilmiyorum, kuruluşta görev alanlardan Refah Partili, Anavatan Partili, Demokratik Sol Partili ve Doğru Yol Partili olan kimse kaldı mı bilmiyorum. Akşener’e karşı ve parti politikacılarını eleştiren onlarca kişi kapı önüne kondu veya istifa etti. Disiplin kurulu üyeleri mi ararsın...
Tabii bu arada daha kuruluşta çıkan tantanalardan dolayı bir sürü eski MHP’linin İYİ Parti’den atılmasını ve ayrı partiler kurmasını falan saymıyorum. AKP’ye katılanları da.
ON BİNLERCE KİŞİ DARMADAĞIN OLDU
Bir toplama partinin, basiretsiz ve
dağıtıcı liderinin kısa süre içinde hali
pürmelanini görüyoruz.
Ülkücüler bir başlarına (onlar da çok kayıp
verdiler) partideler, bir saflaşma ve arınma
oldu. Ne yapabilecekleri ne yapacakları ayrı
konu. Belki MHP’yi kemirirler... Yaşamın
ne sunacağı belli olmaz.
Laf aramızda tüm bu süreç CHP’nin
yeniden toparlanması için de bir fırsat.
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