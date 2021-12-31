31 Aralık 2021 Cuma

Yılbaşında verilen armağanlar bence, hem giden hem gelen yıl için verilir. Birincisi belalarını savuşturduğumuz için, ikincisi gelenin insaflı olması için rüşvet olarak. Ben de size 9 Nisan 2018 günü şimdi kapalı olan sitemde yayımladığım çok uzun bir yazının bir bölümünü aktararak 2022 yılı armağanı vermek istiyorum.

EİNSTEİN İMAM HATİPTE OKUSAYDI

AKP aklı, bütün başarılı öğrencileri imam hatip okullarında toplamak için türlü desiselere başvuruyor. Böylece dindar ve kindar bilim insanı, felsefeci, yazar ve sanatçıları yaratarak tek eksilerini (!) kapatacaklar! Değil günümüzün en başarılı çocuklarını, Thales, Pisagor, Arşimet, Newton, Copernicus, Galileo, Darwin, Einstein, Stephan Hawking; Biruni, Cezeri, Harezmi, İbni Haldun, İbni Sina, Ali Kuşçu, Farabi vb. gibi geçmişin ve günümüzün dâhilerini bile AKP’nin imam hatiplerine doldursanız, sonunda ancak kötü siyasetçi ve haramzade müteahhit olabilirler. Çünkü günümüzün sünnetçi Gazzali’leri tarafından akılları ve imgelem gücleri sünnet edilir.

Bilimin kaynağında kör inanç ve vahiy (révélation) yoktur. Bilim ve sanatın Tanrı ve dinle doğrudan bir sorunu yoktur ama din adamıyla (ruhbanla) ve dinci ile sorunu vardır. Tanrı ve din “insan” değildir ama rahip, haham, imam ve dinci “insan”dır. Hadi meslekleridir diye rahip, haham ve imamı idare edelim, dinci neyin nesi oluyor? Dinci, dinin yozlaşmış, kokuşmuş materyalist ürünüdür. Çiftlik ve İnek Banklar kurar; doları put, TL’yi kul yapar. Tanrı ve din, bilimsel akıldan gocunmaz ama dinci, engizisyon mahkemeleri kurup bilim insanlarını ateşlikte yakar, zulüm eder (İskenderiyeli Hypatia, Sokrates, Pisagor, Galileo, Copernicus, Newton, Darwin, Lavoisier, Bruno, Bacon vb.); Hallac-ı Mansur gibi derisini yüzer, türlü çeşitli zulmeder (İbni Sina, Suhreverdi, El Kindi, Farabi, vb.)

Bilimlerin (science) tamamı laik temellere dayanır. Vahiy kaynaklı bilim yoktur. Bilim:

1- Deney yolları kullanarak ve gerçeğe, gerçekliğe dayanarak birtakım yasalara ulaşan bilgi yolu, düzenli ve tutarlı bilgi.

2- Yöntemle elde edilen ve uygulamayla doğrulanan, her zaman ve her yerde geçerlilik ve kesinlik nitelikleri taşıyan yöntemli ve dizgesel bilgi.

3- Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkarak belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci.

Teoloji ve İlahiyatın anlamı “Tanrı Bilim” ya da “Din Bilim” değil, “Tanrı Bilgisi”dir, “Din Bilgisi”dir. Türkçeye yanlış tercüme dilmiştir. Bilim, ilahiyatı kapsamadığı gibi ilahiyat da bilimi kapsamaz. Yerçekimini ya da izafiyet teorisini ilahiyat ile açıklayamazsınız. Örneğin Tanrı’nın varlığı konusunda deneye dayalı bilgi edinemezsiniz.

İmam hatiplerin selefi olan medrese mezunlarının geçmişte nasıl başarıdan başarıya koştuklarını örnekleyelim bari:

BİR ZAMANLAR İSTANBUL*

Çalışma masamdan hiç ayrılmayan Bir Zamanlar İstanbul adlı bir kitap vardır ki benim hazinem ve cephanemdir. Bulabilirseniz tavsiye ederim. Sözünü ettiğim kitaptan iki örnek:

“Devletler arası anlaşmalarda murahhaslarımız cahil oldukları ve bu yüzden zararlara uğradığımız tarihlerde yazılıdır. // Rusların Akdeniz’e donanma göndereceklerine dair Fransızlar tarafından verilen haber üzerine, Baltık Denizi’nden donanmanın gelebileceğine akıl erdiremeyen devlet erkânı Rus donanması uçup mu Akdeniz’e gelecek diye inanmamışlar, Çeşme Limanı’nda Osmanlı donanmasının yakılmasından sonra akılları başlarına gelerek hayret etmişlerdi.” (S. 20)

Bu olay 6-7 Temmuz 1770 tarihinde oldu ve Osmanlı donanması Rus donanması tarafından yok edildi. Demek ki Osmanlı 1770 yılında Rus donanmasının Cebelitarık Boğazı’ndan geçerek Akdeniz’e gelebileceğini bilmiyormuş.

“1828 muharebesi yenilgisinden sonra Edirne’ye gönderilen murahhaslarımıza Rusya murahhaslarının harita üzerinde gösterdikleri yerleri bizimkilerin tayin edememeleri ve meselenin Bab-ı Âlice hal edilememesi üzerine Fransa ile Avusturya elçilerine başvurulmuş, bu murahhasların tazminat konusunda ileri sürdükleri bir milyonu, bir yük, yani yüz bin sanarak kabul etmişler, aradaki korkunç farkı anladıkları zaman da şaşırmışlardı. // Politikamızı idare edenler, memleketimizin hududunu bilmezlerdi.” (S.20-21)

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Kazasız, belasız, iftirasız, mülakatsız, maddi ve manevi tuzaksız ve (ne kadar mümkünse o kadar) mutlu bir yıl dilerim!

* Balıkhane Nazırı Ali Rıza Bey, Bir Zamanlar İstanbul (Tercüman 1001 Temel Eser)