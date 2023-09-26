Özdemir İnce
Özdemir İnce Son Yazısı / Tüm Yazıları

Kemalizm ve sol

26 Eylül 2023 Salı

İlkin Kemalizmin ne olduğunu tanımlayarak işimize bakalım: Kemalizm “altı ok”tur: 1927’de cumhuriyetçilik, halkçılık, laiklik ve milliyetçilik olarak tanımlanan dört ilkeye, CHP’nin 10-18 Mayıs 1931 tarihlerindeki üçüncü parti kurultayında devletçilik ve inkılapçılık (devrimcilik) ilkeleri eklenerek “altı ok” kavramı benimsenmiştir. 

Atatürk, Sovyet albayının yönelttiği, yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin biçimi konusunda, “Yani Bolşevikliğin prensipleri üzerine kurulmuş bir cumhuriyet değil mi, generalim” sorusuna şöyle karşılık vermiş: “Öyle olacak, devlet sosyalizmi dersek daha doğru söylemiş oluruz”. 

Şimdi, teğmen rütbeli Mustafa Kemal’in Atatürk’ün Bütün Eserleri’nin (1) birinci cildinde yer alan ve 1903-1904 yıllarını kapsayan “İki Numaralı Not Defteri”nde yer alan şu satırlarını okuyalım.“Akla uygunluğun başlangıçta gözle görülene üstün olması, bununla beraber akla uygunluğu gözle görülenle terbiye esası. Evvela sosyalist olmalı. Maddeyi tanımalı”. (S.15) Bu satırları yazan kişi 22-23 yaşında. Bu kişi 1927 ve 1931 yıllarında “6 ok”u CHP’nin şiarı yapacak. Uzun lafın kısası Kemalizm temelsiz, suyuna tirit bir özenti değil, çok ciddi bir ideolojidir. Ne yazık ki 60’lı ve 70’li yılların sol kafaları bu gerçeği anlamaktan çok uzaktır. 

Benim her harfine katıldığım tanımlamayı Yıldırım Koç yapmış: “Kemalist Devrim, insanlığın geçmişindeki özgürlükçü düşünceleri, Fransız Devrimi’nin ve Sovyet Devrimi’nin hedef ve ilkelerini özümsemiş, bunları çağdaş dünyanın ve Türkiye’nin koşulları temelinde ‘6 ok’ta sentezleştirmiş ve mevcut imkânlar çerçevesinde mümkün olanın azamisini gerçekleştirmiş bir anlayış ve mücadeleydi.” (2) 

1960, 1970 ve 1980’lerin “solları”, ne yazık ki bu tanımlamanın değerini bir türlü kavrayamadı ve her ülkenin kendine özgü ortam ve koşulları olduğu gerçeğini bir türlü anlayamayan Che Guevera’nın maceracı yorum ve uygulamasının peşine takıldı. Oysa o yılların Türkiye İşçi Partisi yukarıdaki tanıma hiç de yabancı değildi. 

Ben 1990’larda bir insanın hem Marksist aynı zamanda Kemalist olabileceğini söyleyip yazmaktaydım. Şu günlere üçüncü baskısı yapılan “Bu Ne Biçim Memleket & Yaşasın Cumhuriyet” (3) adlı kitabımda yer alan “Tarihin Kapısı Dardır” (Varlık Dergisi, Nisan 1999) ve “Cumhuriyet Üzerine Söyleşi” (Hürriyet gazetesi, 18 Nisan 1999) adlı yazılarımı okuyabilirsiniz. 

Hürriyet gazetesi için benimle söyleşi yapan kişi soruyor: “Yazınızı okuyuncaya kadar ben sizi Marksist biliyordum. Oysa siz koyu bir Kemalistmişsiniz.” 

Benim cevabım şöyle: “Ben Kemalistim tabii. Demokrasiden de önce gelir benim için Cumhuriyet. Cumhuriyet, Türk ulusunun şimdiye kadar yaratmış olduğu en anlamlı sanat yapıtıdır. Entelektüel olarak 1920’leri, 30’ları, 40’ları evrensel normlarla gözden geçirdiğiniz zaman Batı’dan hiç geri kalmadığını görürsünüz. Ayrıca Kemalizmin içinde sol bir ilerlemeci ideoloji vardır ve ben bunu gördüm. O zamanlardan bu yana ne Kemalizmden ne de Marksist sol düşünceden ayrıldım. Kemalizm alaya alınıyor, ben Kemalistim, Marksizim bitti deniyor, ben Marksistim. Şimdi tutturdular küreselleşme diye, emperyalizmin yeni adı küreselleşme. Benim bunun tuzaklarına düşmememe Kemalizm yardımcı oluyor” (4)

1) Kaynak Yayınları, Ekim 1998.

2) “Atatürk ve Sosyalim” Toros Rüzgârı.

3) Eksik Parça Yayınları, Eylül 2023.

4) Age. s. 250-251.

Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Kemalizm ve sol 26 Eylül 2023
Kadim tarih 24 Eylül 2023
İki 26 Ağustos ama hangisi? 22 Eylül 2023

Günün Köşe Yazıları

Emre Kongar
Emre Kongar ‘Sığınmacılar’ sorunu ve ‘TC yargısı’
Özdemir İnce
Özdemir İnce Kemalizm ve sol
Orhan Bursalı
Orhan Bursalı Emekliler: Vur ensesine al ağzındaki lokmayı!
Olaylar Ve Görüşler
Cumhuriyetin 100’üncü yılında ‘Dil Bayramı’mız - Sevgi ÖZEL
Mustafa Balbay
Mustafa Balbay Tek milletin çeşitli parçaları!
Şükran Soner
Şükran Soner Kadın, Cumhuriyet değerleri üzerinden noktalanamayacak haklar savaşımı..
Murat Ağırel
Murat Ağırel Kılıçdaroğlu’nu bırak AKP dönemine bak
Nergis Şimşek
Nergis Şimşek Çalışma koşullarımın iyileştirilmesini talep edebilir miyim?
Ayşegül Yüksel
Ayşegül Yüksel ‘Değirmen’ insanları öğütüyor
Feridun Andaç
Feridun Andaç Göç bizi nerede karşılar
Ceylan Adanalı Kabadayıoğlu
Ceylan Adanalı Kabadayıoğlu Cumhuriyetin 100. yılında eğitim çilesi

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler