Covid-19 Salgını (5)

26 Ağustos 2022 Cuma

Küresel çapta Türk uzmanlar, salgının sürdüğünü, “altıncı dalganın” yaşanıyor olabileceğini belirtiyor ve “koronavirüsün” neden olduğu “Covid-19” hastalığı ile mücadelenin henüz sona ermediği konusunda uyarıyorlar!

“AHESEN Genel Başkanı” Dr. Gürsel Özer, “(Salgın geçti düşüncesiyle!) Tüm önlemler kaldırıldığı için ‘Covid-19’ olaylarındaki artış salgının başlangıcından beri hiç bu kadar hızlı olmamıştı” diyerek şu açıklamayı yaptı:

“Eylül ayında sağlık sisteminin yaşayacağı yük nedeniyle ‘iflas etmemesi’ için acil önlemler alınması gerekmektedir. Son altı haftada olay sayısı 30.93 kat, ölüm sayısı 5.05 kat arttı. Günlük olay sayısı 32 bin 162, ölümler 5 kat, hasta sayısı 31 kat arttı. Salgın bitmedi, tüm hızıyla hâlâ sürüyor. Önlem almak için neyi bekliyoruz?”

Dr. Özer, “Sistem sizi koruyamıyorsa, siz kendinizi koruyacaksınız...” diyor. Bir anlamda “Allah’a emanetsiniz mi?” oluyor!

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Peki, “Kendimizi en iyi ne biçimde” koruruz? Her uzmanın ortak görüşü şöyle:

“Mutlaka aşı olunuz... Altı ayda bir aşıyı tekrarlayınız... Virüsün türevlerine karşı yeni aşı yapılmışsa mutlaka ondan da aşı olunuz...

Evden çıkınca ya da işyerinde mutlaka maske takınız... Kalabalık yerlerde iki maske kullanınız... Maskelerin burun bölümlerine virüs öldürücü bitkilerin yağlarından damlatılmalıdır...”

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Tedavi için yapılan bazı araştırmalara göz atalım:

“Kardiyoloji Uzmanı” Prof. Dr. Nazmi Gültekin, şu gözlemini açıklıyor: “İtalya, İspanya ve Rusya’da yoğun bakımlardaki ve ayakta geçiren hastalarda ‘Kolşisin’ tablet kullanıldı. Yoğun bakımdaki ölüm oranlarını azalttığı görüldü. ‘Covid-19’ olaylarında oluşan ‘sitokin’ fırtınasını azaltıyor ve çoğu olayda da durduruyor. Savunma sistemi zayıflayınca virüsler etkin hale geliyor!”

“Sitokin”, hayvan ve bitki hücrelerince üretilen, hücrelerin birbirleriyle iletişimini sağlayan proteinlerin bir grubudur.

Prof. Dr. Gültekin: “‘Sitokin’, yoğun bakımlarda ‘koronavirüs’ hastalarında başarı oranı dikkat çekici. Ülkemizde de tez konusu yapıldı ve uluslararası toplantılarda sunuldu. Ama ‘kolşisin’, kesinlikle hekim tarafından uygulanmalıdır!” dedi.

Prof. Dr. Gültekin, aynı fakültede görevli “Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı” Doç. Dr. Emine Küçükateş ile hekimliğin tarihsel ustası İbni Sina’nın sihirli ilacı olarak bilinen “yabani çiğdemden” elde edilen “kolşisin” üzerine çalışma yapıyorlar. Günümüzde bu alanda bilimsel çalışma, ilk kez 2014’te Pakistan’da başlatıldı. “Koronavirüs” salgınından sonra ise dünyada pek çok ülkede yoğun bakım hastaları üzerinde denendi ve başarılı sonuçlar alındı!

Yabani çiğdem

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“Jinekolog” Prof. Dr. Aykut Coşkun korona hastası olup atlatmış! Bitkilerle tedavi olmuş. Hastalarına “zerdeçalın” ve ağır hastalara “zerdeçalın” içerdiği etkin “(Curcumin) Kurkumin)” maddesini öneriyor. Zerdeçal, zencefilgiller ailesinden sarı çiçekli, büyük yapraklı, çok yıllık, otsu bir bitki cinsidir. Hint safranı olarak da bilinir. “Kurkumin’in” tablet ve kapsülleri satılıyor...

Zerdeçal kan sulandırıcı ve “antienflamatuvar” ödem gidericidir. Vücudun “Kurkumin” alımını artırmak için “zerdeçal” gibi “Kurkumin’in” de zeytinyağı ve karabiberle beraber alınması gerekir.

Zerdeçal

Aynı doktor hasta iken yüksek dozda “çinko” ve “D vitamini” de almış ve alınmasını öneriyor...

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İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Profesörü Prof. Dr. Derya Uludüz “Covid” olmuş! bir ay alması gereken “kan sulandırıcıyı” 10 günde kesmiş. Bazı beyin damarlarında tıkanma olmuş. 20 günden sonra unutkanlık başlamış. Sonra tedaviyle düzelmiş. Her yemekte soğan ve sarımsak birlikte mutlaka yenilmeli.

D vitamini düzeyi yüzde 60’ın üstünde (Covid için önerilen yüz 100) olmalı. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için yeterli uyku şart, gerilim yasak!

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“Propolis”, arıların iğne yapraklı ağaçlardan, bitkilerin tomurcuk, yaprak, gövde ve salgılarından topladığı maddeleri, başlarında bulunan salgı bezlerinden salgıladıkları enzimlerle işleyerek ürettikleri, reçine benzeri bir üründür…

Hastanede tedavi gören, fakat iyileşme ümidi kalmamış ve solunum cihazına bağlanmış hastaya “propolisin” sudaki yüzde 30’luk çözeltisinden günde 40 damla verilmiş. Hasta yedi gün sonra iyileşmiş!

Son...