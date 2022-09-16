Cumhuriyetin 100. yılı!

16 Eylül 2022 Cuma

Eski İzmirli olarak, 9 Eylül’de İzmir’de olmadığım için, korkunç üzüldüm! İzmir Atatürk Lisesi’nde öğrenci iken, Ergenekon İzci Oymağı’nın başı idim!

Çeşitli etkinliklerimizin başında, ulusal gün törenlerine katılmak gelirdi... Bizim oymağın etkin bir izcisi de gazetemizin imtiyaz sahibi Alev Coşkun’du... Asla unutmam o coşkulu, Atatürk, doğa ve tarih sevgisi dolu günleri...

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1960’ta, Cumhuriyet gazetesinde, basın dünyasının bir üyesi oldum. Yurtdışı görevlerde bulundum. Uluslararası meslek örgütlerinde Türk basınını temsil eden görevler yaptım, çeşitli ödüller aldım.

9 Eylül 2022’nin törenlerini, katılımlarını, coşkuyla TV kanallarında heyecan içinde izlemeye çalıştım. Türk ordusunun İzmir’e girerken kullandığı güzergâhta düzenlenen yürüyüşte İzmirliler, 350 m uzunluğundaki anıtsal Türk bayrağını birlikte taşımışlardı.

Gösterilerin en ilginci, daha önce hiç görmediğim, çeşitli askeri helikopterlerin dansları idi...

Bu görkemli kutlamanın mimarı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in konuşmalarını alkışladım. Örneğin: “100 yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içindeydi. Gençleri, kadınları, çocukları, geleceği hiç düşünmediler. Saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar!”

Soyer, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ünlü Nutuk’undaki “Gençliğe Sesleniş” bölümünden alıntı yapmıştı! Ulu önder, ayrıca konuşmalarında son padişahlar, özellikle Vahdettin hakkında çok ağır sözler söylemiş, örneğin “aşağılık bir yaratık” demişti!

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Kentin değişik yerlerinde, Türkiye’nin ünlü gösteri gruplarının ve müzisyenlerinin etkinlikleri, 9 Eylül öncesi başlamış ve sonrasında da sürmüştü... En görkemli kutlama, ünlü “Megastar (Büyük Yıldız)” Tarkan Tevetoğlu’nun o gece Gündoğdu Alanı’nda verdiği 100. yıl konseri oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ve torunu ile izlediği konsere, 2 milyon yurttaş katılmıştı.

Yalnız konser alanı değil, evlerin balkonları ve pencereleri de dolmuştu...

Konsere 2 milyon yurttaşın katılması dünya çapında bir de rekor getirmişti... Tarkan’ın konseri, “En kalabalık ücretsiz konserler” listesinde dünyada 5. sıraya yerleşmişti. İlk sırada, 6 Eylül 1997 tarihinde Jean-Michel Jarre’ın Moskova’da verdiği ve yaklaşık 3.5 milyon insanın katıldığı konser bulunuyor.

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Bu görkemli kutlama, CHP karşıtı dünyada, çeşitli tepkilere yol açtı. AKP Reis-i Umumisi, Reis-i Cumhur, Vezir-i Azam Recep Tayyip Erdoğan, Başkan Tunç Soyer’i, 9 Eylül akşamı İzmir’de yaptığı konuşma nedeniyle ad vermeden eleştirdi:

“... Size binlerce yıllık tarihinizi unutturmaya, size kendi ecdadına sövdürmeye çalışan köksüzlere lütfen kulak asmayın. Şanlı tarihinizle gurur duyun. Zaferlerinizle, kültürünüzle, bizi biz yapan değerlerinizle her zaman iftihar edin!”

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En ilginç tepki MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den şöyle geldi:

“İflah olmaz cahil! Yunanı unuttu Osmanlı’ya sövdü!”

Beni en çok şaşırtan, 10 Eylül 2022 Cumartesi tarihli Hürriyet gazetesi oldu... İzmir’in ve Türkiye’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü zafer kutlaması hakkında, o gün Hürriyet gazetesinin 1. sayfasında tek satır yoktu! Oysa Hürriyet gazetesinin ilkelerinden biri, başkalarının yönetimi altındaki Türk uluslarının bağımsızlığı konusunda amansız mücadeleleri gelir. Örneğin Kıbrıs, bu olayların en önemlisidir. Kıbrıs halkının özgürlüğünde, başrolü Hürriyet gazetesi oynamıştı!

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İlginçtir, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, 12 Eylül’de haklı olarak adını açıklamadığı bir kişi ile “İzmir’in kurtuluşu milletin kurtuluşuydu a be cahil” başlıklı haklı yazısında, şu satırları yazan birisiyle alay ediyordu:

“İzmir’in kurtuluşunu amma abarttınız be. Ben Rizeliyim. Rize’nin kurtuluşu vardır. Lokal olarak kullanılır. İzmir’in kurtuluşu da lokal bir hadisedir. Cahil cesareti, çok eski bir çağdan kalma cesarettir...”

Birinci Dünya Savaşı’nda Ruslar, 9 Mart 1916 tarihinde Rize’yi işgal ettiler. Rize ancak, 2 Mart 1918’de bağımsızlığına kavuştu. O tarihte Türkiye, kurtuldu mu?

Not: Zelenski haftaya!