Eczacılar meydanlarda!

02 Aralık 2022 Cuma

“Türk Eczacıları Birliği’nin” (TEB) çağrısıyla, 81 ilden Türkiye’deki 46 bin eczacıyı temsilen yaklaşık 5 bin eczacı, “Dur de! Tükeniyoruz” sloganıyla (söylemiyle) başkentte kamuoyuna ve hükümete seslendi! Ankara’nın Çankaya ilçesinde Anıtpark’ta düzenlenen “Büyük Eczacı Mitingi’ne (buluşmasına)” eczacı kökenli siyasetçiler de katıldı.

Eczacılar, Anıtpark’ta “Boyun Eğmeyen İlaç Emekçileri” diye seslenip “Sesimizi duymayanlara duyurmak, görmeyenlere birliğimizi ve beraberliğimizi göstermek için buradayız!” dediler.

“Salgın sürecinde”, kesintisiz sağlık hizmeti verdiklerini ve bu süreçte 77 eczacı, 24 eczane teknisyeni ile 2 eczacı odası personelinin görev başında kaybedildiği açıklandı. TEB’in öngörüsüne göre çok kısa bir zamanda eczanelerin 3’te 1’i kapanacak.

14 ve 21 Ekim tarihlerinde bu köşede Türkiye’de ilaçlardaki çok büyük sorunu irdelemiş ve 27 Kasım’da Ankara’da böyle bir buluşma yapılacağını duyurmuştum...

O yazılardan bazı alıntılar yapalım:

“Tüm Eczacı İşverenler Sendikası” (TEİS): “Vatandaş ilaç bulamamaktan ve fark ücreti ödemekten bıktı! Biz eczacılar da ‘İstediğiniz ilaç yok!’ demekten ve ‘Biz de bulamıyoruz’ demekten bıktık! Vatandaşın ilaca ödediği fiyat farkı daha da artacak demekten de bıktık!

Türkiye’de ‘ekonominin kötülüğü’ , kuşkusuz her geçen gün ‘ilaç sektörünü olağanüstü olumsuz’ etkiliyor...

(…) Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullar doğrultusunda ilaç, bulunabilir olmaktan çıktı! Avrupa kuru ile gerçek kur arasındaki makas açıldıkça ilaçlar ‘yok’ satıyor ve vatandaşın tedavisi de yarım kalıyor!

Özellikle, diyabet, ağrı kesici, antibiyotik, tansiyon, çocuk şurupları, antidepresan, tüp bebek, epilepsi, kanser gibi birçok hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlarda ciddi anlamda sıkıntı yaşanıyor.

Hatta bazı ilaçların eşdeğeri dahi yok. Böyle olunca da hastalar ilaçlarını temin etmekte güçlük çekiyor. Doktorlarına tekrar giderek piyasada mevcut olan ilaçlara göre tedavilerini değiştirmek zorunda kalıyorlar!

(…) Eczanelerimiz can çekişmektedirler!

(…) 14 Şubat 2022’de ilaca yüzde 37.43 zam geldi! (Sonrasını hiç sormayınız!)

(…) İlaçların yüzde 23’ü bulunmuyor. Zam geldi ve hâlâ beş ilaçtan biri bulunamıyor!

(…) Ben ilaçlarımdan birini, aile doktorumun reçetesinde yazdığı gibi dört kutu alırdım. Şimdi doktorun yetkisi bire indi... Artık her kutu ilacı 47 TL ödeyerek ya da öteki ilaçların bazılarını da fark ödeyerek alıyorum. Geçen yıl böyle bir durum yoktu. Çünkü bu ilaçları Emekli Sandığı, SGK ve Bağ-Kur karşılamak niyetlisi değiller!”

***

TEB Başkanı Arman Üney, Ankara Anıtpark’ta şöyle konuştu:

“Biz eczacılar, ilaç yoklukları son bulsun istiyoruz. Halkımız her ilaca her eczaneden kolayca ulaşsın istiyoruz. İlaç fiyat farkları olmasın, hastalarımızın cebinden para çıkmasın istiyoruz. Kamu eczacılarını görmezden gelemezsiniz, onları yok sayamazsınız diyoruz. Kamu eczacılarına hak ettiği değer verilsin diyoruz. Eczanelerde çok ciddi ekonomik çıkmaz var. Yapılan düzenlemeler yeterli değil diyoruz.

SGK ilaç alım protokolünde, yaşadığımız ekonomik darboğaza çözüm üretecek iyileştirmeler istiyoruz. İlaç fiyat kararnamesindeki güncellemeler artık bir standarda bağlansın diyoruz.

Birinci basamak sağlık çalışanları olarak meslek hakkımızı istiyoruz. Herkes bilsin ki biz eczacılar, hak ettiğimiz değeri alana kadar durmayacağız. Buradan bir kez daha hep birlikte haykırıyoruz. Artık sözün bittiği yerdeyiz! Son kez alanlardan haykırıyoruz. Eczacıya hak ettiği değer verilsin diyoruz.

(…) Biz eczacılar, halk sağlığını korumak için, halkımıza, milletimize hak ettikleri hizmeti sunmak için, onurlu ve haysiyetli bir şekilde mesleğimizi sürdürebilmek için buradayız. Bugün hep beraber buradayız ve biz eczacılar hep birlikte ‘dur’ diyoruz.”

Her nedense pek çok gazetede hükümet karşıtı bu buluşma haberi yayımlanmadı. Herhalde RTE korkusu olmalı!

***

TEŞEKKÜRLER!

Hürriyet gazetesinde, 27 Kasım’da, beni tanıtan tam sayfa bir yayın çıktı. Beni çok duygulandıran bu özel sayfa için, Hürriyet gazetesi yönetimine teşekkürlerimi sunarım...

Sayfayı hazırlayan, benimle saatlerce görüşen, arşivimde araştırmalar yapan, değerli meslektaşım Zeynep Bilgehan’a da çok titiz çalışmasından dolayı çok sevgiler...

Bu sayfayı okuyup beni telefonla arayan ya da internetten duygusal ileti gönderen dostlara da saygılarım ve sevgilerimle teşekkür ederim...