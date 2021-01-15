15 Ocak 2021 Cuma

Cumhuriyetçi Donald Trump, 3 Kasım 2020 Salı günü, ABD tarihinde 2. dönemde yeniden seçilemeyen 11. ABD başkanı oldu. Ayrıca dün Temsilciler Meclisi’nde yapılan oylamada, ikinci kez azil kararı verilen ilk Amerikan başkanı oldu.

Seçimi Demokrat Joe Biden kazandı.

Trump, oylamadan sonra yayımladığı video mesajda, azil kararına değinmeden, karara neden olan 6 Ocak’taki Kongre baskınını kınadığını şöyle açıkladı:

“Çok açık olmak istiyorum; kesin bir şekilde geçen hafta yaşanan şiddet olaylarını kınıyorum. Şiddet ve vandallığın ülkemizde ve bizim hareketimizde yeri yoktur!”

Oysa daha önce, başkanlık seçim sonuçlarına itirazlarını yoğunlaştıran Trump, kendisini destekleyen “protestocuları”, Seçiciler Kurulu’nun seçim sonuçlarını onaylayacağı Kongre binasına yürüme çağrısı yapmıştı.

6 Ocak Çarşamba günü yüzlerce gösterici, önce Kongre merdivenlerine gelmiş, ardından şiddet eylemlerine başvurarak kapı ve pencerelerden binanın içine girdiğinde 5 kişi ölmüş, çok kişi yaralanmıştı. Yandaşlarıyla miting düzenleyen Trump, “seçimlerde hile olduğunu” söyleyip direnme çağrısında bulunmuştu!

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ABD tarihinin en yaşlı “Başkan’ı” olan, Nev York doğumlu Trump’ın (76), dedesi Alman, annesi İskoç idi. Trump, 60’lı yılların başında yüksekokulu, “kötü hal ve gidişi” nedeniyle terk etmiş, askeri akademide okumuş, sonra işletme bilimleri eğitimi görmüştü.

Babası Fred, emlakçılık yapıyordu. Trump, tek ve iki ailelik evlerin yapımında uzmanlaşan babasının şirketinde, ayak işlerine bakıyordu. Trump’ın çocukluğunda her yıl babasından 200 bin dolar aldığı, 8 yaşında milyoner olduğu söyleniyor!

Trump, 1973’teki ilk işi olarak, Nev York’ta 290 dairelik, 18 katlı bir gökdelen dikmiş, finansmanı devletten sağladığı vergi indirimi ve arazinin ucuza verilmesi ile tasarımını güvence altına almıştı.

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“Nev York’u yenileyen adam” olarak ünlendi. “Büyük Merkez Gar’ına” bitişik olan, yıkık “Commodore Oteli’ni” 10 milyon dolara satın aldı, 80 milyon dolarla, 1400’den fazla odası olan bir lüks otel yaptı. “Grand Hyatt Oteli” adını taktığı otel, kısa sürede Nev York’un belli başlı adresi oldu...

Ben, Nev York’ta görevli iken büromun bulunduğu sokağın karşısındaki bu otelin giriş kapısını zaman zaman penceremden izlerdim!

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Nev York’un zenginlerinden Trump, 64 basamak gerileyerek, 259. oldu. Koronavirüs salgınından, 600 milyon dolar yitiren Trump’ın varlığı; 3.1 milyar dolardan, 2.5 milyara geriledi.

1983’te gerçekleşen kaskatlı ve çok sayıda lüks mağazayı barındıran “Trump Tover (Trump Kulesi)” gökdeleni, Nev York’a damgasını bastı. Trump, başkan olmadan önce bu gökdelenin çatı katında oturuyordu. Mimar ve tasarımcıların uyarladıkları, tunçtan ve camdan yapıların, gösterişli binaların cephelerini Trump planlıyordu. Nevsveek dergisi, bu oluşumu Trump’ın izlediği “paranoyak” siyasasına bağladı. Yunanca “para nous (aklını kaçırma)” kökenli bu sözcük “delilik” olarak tanımlanıyor. Tıp, “aşırı gurur, kendini beğenmişlik, bencillik, kesintisiz kuşku ve güvensizlik” olarak değerlendiriyor.

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Nev York’un “emlak kralı” ve bazı gökdelenlerin sahibi 1.91 m. boyundaki Trump, 2016’da Cumhuriyetçi Parti’nin adayı olarak başkan seçildi.

31 yaşındayken, 1.82 m. boyundaki Çek işkadını, olimpiyat kayakçısı ve model Ivana (28) ile evlenip 15 yıl sonra boşandı. 47 yaşındayken, 1.72 boyundaki, Amerikalı artist ve TV sunucusu Marla Maples (30) ile evlendi, 6 yıl sonra boşandı. 59 yaşındayken 1.80 boyundaki Slovenyalı model ve mücevher tasarımcısı Melania (25) ile evlendi. ABD vatandaşlığını kazandırdığı Melania ile evliliği sürüyor. 5 çocuğu var.

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İstanbul Kuştepe’de, eskiden futbol sahası olan arazinin üzerinde Aydın Doğan-Trump ortaklığıyla “Trump Tovers” adlı iki kule ve bir alışveriş merkezi 2012 yılında yükseldi. Şişli’deki bu iki gökdelen; 39 ve 37 katlı olup 62 bin 350 m2’dir.

39 katlı 1. kulede, değişik tiplerde 205 adet konutun aralarında 680 m2’lik olanlar da var! 37 katlı 2. kule ise değişik boyutlarda “işyerlerinden” oluşuyor.

Nev York’ta “Tover’da” 1, İstanbul’da “Tovers’ta” 2 kule var. Bu nedenle ve İstanbul’dakinin adı, sonundaki “S” harfinin, İngilizce çoğul oluşundan dolayı “kuleler”, Nev York’takinin ise “kule”dir...

Trump ve kızı Ivanka İstanbul’a açılışa geldiklerinde, ortağı Aydın Doğan ve ailesince ağırlandı...

Trump’a yılda 8 milyon dolar gönderiliyordu!

(Sürecek)

Teşekkür...

Evde düşme sonucu geçirdiğim kaza nedeniyle Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’nde, sağ bacağımdan geçirdiğim ameliyat öncesi ve sonrasında, bana olağanüstü yardım yapan Dr. Togay Yılmaz’a özel olarak teşekkür ederim.