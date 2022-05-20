Türk Diplomatlar (4)

20 Mayıs 2022 Cuma

Son yazılarda, “Yabancıların tiyatro dünyasında, ‘one man show’ tek adam gösterisi” denilen bir tanımlamaya değinmiştik! Bu tek kişilik rolü oynayan sanatçı, sahnede “tek başına çeşitli gösteriler, yapar!” demiştik…

Boğaziçi Üniversitesi’nde “özerkliği” dışlayıp dışarıdan “rektör” ve ayrıca “milletvekili” olmayanları da “bakan” atayan AKP Reis-i Umumisi, Reis-i Cumhur, Vezir-i Azam, zam kralı Recep Tayyip Erdoğan’ın (RTE) Dışişleri Bakanlığı’nda da aynı “rolü” oynadığına geçen yazımızda da değinmiştik!

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“Vali”, Türkiye içinde, nasıl “hükümeti” değil de “devleti” temsil ediyorsa, “büyükelçi” de Türkiye dışında “hükümeti” değil “devleti” temsil eder! RTE, bırakın “devleti”; günümüzde “hükümeti” bile temsil etmeyen yakın arkadaşlarından, “büyükelçi” atamalarını sürdürüyor!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Dışişleri Komisyonu’nda eleştirileri “Kimse kusura bakmasın! En iyi, en başarılı büyükelçilerimiz dışarıdan atadıklarımız. Kafamıza göre isim seçmiyoruz” diye yanıtlamıştı!

Bazı örneklerimizi bu yazıda da sürdüreceğiz!

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“Belçika vatandaşı!” Mahinur Özdemir Göktaş, Cezayir Büyükelçisi oldu! Brüksel Parlamentosu ve Frankofoni Parlamentosu üyesi idi. Göktaş, 2010’da Belçika Parlamentosu’na girip iki dönem “başörtülü milletvekilliği” yapmıştı!

Göçmen, Türk ailesinin Belçika’daki 3. kuşağındandır. Kent planlama, imar, çevre, konut sorunu ve işyerlerinde ayrımcılıklarla mücadele konularında çalışmalar yapmaktaydı.

2009’da, Hıristiyan Demokrat (CDH) çizgideki Brüksel Meclisi’ne seçilmiş, Avrupa’da ve Belçika’da “ilk başörtülü milletvekili” olmuştu!

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Aşkın Asan, Suudi Arabistan Riyad Eğitim Fakültesi İslami İlimler Bölümü’nü bitirdi. Yüksek lisansını, 1992’de, ABD Teksas Tech Üniversitesi’nde “bilgisayar ve öğretim teknolojileri” alanında, doktora eğitimini ise 1998’de 19 Mayıs Üniversitesi’nde tamamladı.

1998’de Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü’nde yardımcı doçent oldu. 2011’de Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcılığı’na ve Kasım 2021’de Endonezya Cakarta Büyükelçiliği’ne atandı! ***

Ayşe Sözen Usluer, 2018’de Umman Maskat Büyükelçiliği’ne atandı. AKP Yalova İl Kurucusu Reşat Sözen’in kızı olan Usluer, AB Bakanlığı’nda müşavir olarak görev yaptıktan sonra, 2015’te “Cumhurbaşkanlığı Uluslararası İlişkiler Başkanlığı’na” getirilmişti.

Usluer, 2011’de Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi’nde danışman iken “İslam ve Siyaset İlişkisinde Değişim ve Devamlılık” konusundaki sunumu ile adını duyurmuştu. Usluer, “Dünden bugüne İslamcılık”, “Arap dünyasında meydana gelen gelişmeler ışığında ‘post-İslamcılık’”, “İslam dünyası nereye gidiyor?” konularını irdelemişti...

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Lüksemburg Büyükelçiliği’ne atanan Fazilet Dağcı Çığlık, Zürih Teknik Üniversitesi “Bilgisayar ve İletişim Mühendisliği Bölümü” mezunudur. İsviçre Zürih Havalimanı Stratejik Bilgi İşlem proje yönetiminde çalıştı.

Türk vatandaşlarının haklarına yönelik danışmanlık görevlerinin yanı sıra İsviçre Erzurumlular Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu.

23. ve 24. Dönem Erzurum Milletvekilidir. Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Sözcülüğü, TBMM Türkiye-İsviçre Dostluk Grubu Kurucu Başkanlığı, Parlamentolararası Türk Grubu Başkanlığı ve Dünya Kadın Parlamenterler Birliği Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttü.

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RTE’nin eski danışmanlarından Cüneyd Zapsu’nun asistanı ve bir dönem AKP milletvekili adayı da olan Gülşen Karanis Ekşioğlu (1981) Macaristan Budapeşte Büyükelçiliği’ne atandı.

Liseyi Almanya’da okuyan Ekşioğlu, AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde “Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden” mezun oldu. Bu arada, Almanya’daki Baden-Württemberg Eyalet Parlamentosu’nda Almanya’daki mülteci kampları, radyo ve TV kanallarında da eğitim gördü.

TBMM’de milletvekili danışmanlığı yaptı. Özel sektörde ihracat, enerji ve tarım sektörlerindeki bir holdingde yönetim kurulu üyesi oldu.

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RTE’nin eşi Emine Erdoğan’ın danışmanı, Tuba Nur Sönmez, Kuveyt Büyükelçiliği’ne atandı. RTE’nin himayesindeki “Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı’nın (SETA)” dış siyasa araştırıcısıydı. Malezya “Uluslararası İslam Ünversitesi Siyaset Bölümü” mezunu olan Sönmez, çok iyi İngilizce, iyi derecede Arapça, Farsça ve Malayca biliyor...

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Başak Yalçın (1970), tıp doktoru, olup deri ve zührevi hastalıklar konusundaki çalışmaları ile biliniyor! Ekvador Kito Büyükelçiliği’ne atandı.

Not: Sürecek…