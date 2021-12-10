Türk Futbolcusu Nerede? (1)

10 Aralık 2021 Cuma

Gazeteciliğe başladığım yıllarda spor muhabirliği hatta kale arkasında foto muhabirliği de yaptım! Gazeteci olarak sporla ilişkim, o yıllarda kaldıysa da artık gazetelerin spor sayfalarına bakmakla sürüyor!

Ancak bugünlerde, canım çok sıkılıyor... Futbol takımlarımızda milyonlarca dolar ödenen yabancılardan geçilmiyor. Ondan sonra Avrupa’ya maç yapmaya gittiklerinde, kadrosundaki 11 oyuncunun 8’i yabancı olan takımlarımız gazete sayfalarına, “Türk takımı” diye yansıyor!

Bir örnek olarak, Türkiye’de “Süper” denilen ligde, 5-6-7 Kasım tarihlerindeki karşılaşmalarda oynayan yabancı oyunculara göz attım... Milliyet gazetesinden yararlandım... Her nedense, öteki gazetelerdeki gibi, bazı maçlara “sayfalarla”, bazı maçlara ise en fazla “9-10 cümle” ile yer verilmiş!

Bunları ve oyunculara verilen “notların 10 üzerinden ortalamalarını” aşağıdaki listede bulacaksınız...

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5 Kasım Cuma:

Gaziantep F.K (2): Toşca, Djilobodji, Caulker, Maxim, Figueiredo, Muhammet

6 ortalama...

Yedek: Kitsiou, Merkel, Jefferson, Dicko

Kasımpaşa (0): Donk, Bruma, Sadiku, Travnik, Hajradinovic, Eyesseric

Yedek: Varga, Jorgensen

4.6 ortalama...

7 cümle... 6’sı hakemin unutkanlığı.

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Çaykur Rizespor (2): Holmen, Dokovic, Baiano, Sabo, Boyd, Boldrin, Pohjanpalo

Yedek: Dabo, Bolasie

6.7 ortalama...

Aytemiz Alanyaspor (0): Juanfran, Awaziem, Milunovic, Candeias, Babacar

Yedek: Fer, Eduardo

4.4 ortalama... 6 cümle...

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6 Kasım Cumartesi:

Beşiktaş (1): Rosier, Welinton, Vida, Ghezzal, Pjanic, Alex, Souza, Larin,

Yedek: Atiba, N’Koudou

4.9 ortalama...

Trabzonspor (2): Hugo, Trondsen, Hamsik, Nwakaeme, Djaniny

Yedek: Denswil, Siopis, Cornelius

6.8 ortalama... 3 sayfa...

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Sivasspor (0): Goutas, Henrique, Fajr, Kayode, Gradel, Yatabare

Yedek: Ulvestad, Cofie, James

4.3 ortalama...

Giresunspor (0): Douglas, Diarra, Behich, Suleymanov, Traore, Flavio, Serginho, Diabete, Doukara

Yedek: Pelupessy, Balde

4.9 ortalama... 5 cümle...

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Daniel Guiza

Yeni Malatya (1): Haddadi, Ndong, Hafez, Aabid, Choular, Tetteh

Yedek: Nshimirimana, Walter

4 ortalama...

Başakşehir (3): Ndayishimiye, Duarte, Visca, Chadli, Osaka,

Yedek: Lucas, Peter, Aleksic, Gulbrandsen

6.4 ortalama... 9 cümle...

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Antalyaspor (1): Boffin, Kudriashov, Mukairu, Fredy, Amilton

Yedek: Milosevic, Ghacha

6 ortalama...

Altay (0): Lis, Cebraili, Thiam, Poko, Aka, Kappel, Pinares, Bamba

Yedek: Thaciano, Björkander, Rayan, Paixao

4.3 ortalama... 6 cümle...

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7 Kasım Pazar:

Adana Demirspor (1): Muric, Rassoul, Simon, Deli, Svensson, Stambouli, Vargas, Akintola, Balotelli

Yedek: Bjarnasson, Asombalonga

6.1 ortalama...

Atakaş Hatay (0): Adakugbei, Ribeiro, Boudjemaa, El Kaabi, Lobjanidze, Traore, Diouf

Yedek: Saint Louis, Kamara, Muhammed

5.2 ortalama... 9 cümle...

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Göztepe (0): Arslanagic, Ndiaye, Lourency, Jahovic

Yedek: Wilker, İdeye, Tijanic

4.3 ortalama...

İttifak Holding Konya (2): Sehic, Skubic, Guilherme, Hadziahmetovic, Bytyqi, Endri, Cikalleshi

Yedek: Rahmanovic, Michalak, Mpoku

5.3 ortalama... 13 cümle...

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Fatih Karagümrük (1): Viviano, Hedenstad, Zukonoic, Jimmy, Biglia, Borini, Karamoh, Pesic

Yedek: Balkovec, Benetia, Bertolacci

5 ortalama...

Mario Jardel

Galatasaray (1): Muslera, Yedin, Nelsson, Marcao, Cicaldau, Babel

Yedek: Morutan, Muhammed, Diagne

5.5 ortalama... 1.5 sayfa...

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Fenerbahçe (2): Berke, Tisserand, Kim Min Jae, Szalai, Zajic, Berisha

Yedek: Novac, Pelkas, Muhammed

4.3 ortalama...

Kayserispor (2): Lung, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Thiam, Gavranovic

Yedek: Cardoso

6 ortalama... 1.5 sayfa...

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Sonuç: Süper Lig’deki 20 takımda 5-6-7 Kasım tarihindeki maçlarda oynayan 182 yabancı futbolcuya verilen oyların toplamdaki ortalaması, ne yazık ki 10 üzerinden yalnızca 5.2!

Not: Sürecek!