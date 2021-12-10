Türk Futbolcusu Nerede? (1)
Gazeteciliğe başladığım yıllarda spor muhabirliği hatta kale arkasında foto muhabirliği de yaptım! Gazeteci olarak sporla ilişkim, o yıllarda kaldıysa da artık gazetelerin spor sayfalarına bakmakla sürüyor!
Ancak bugünlerde, canım çok sıkılıyor... Futbol takımlarımızda milyonlarca dolar ödenen yabancılardan geçilmiyor. Ondan sonra Avrupa’ya maç yapmaya gittiklerinde, kadrosundaki 11 oyuncunun 8’i yabancı olan takımlarımız gazete sayfalarına, “Türk takımı” diye yansıyor!
Bir örnek olarak, Türkiye’de “Süper” denilen ligde, 5-6-7 Kasım tarihlerindeki karşılaşmalarda oynayan yabancı oyunculara göz attım... Milliyet gazetesinden yararlandım... Her nedense, öteki gazetelerdeki gibi, bazı maçlara “sayfalarla”, bazı maçlara ise en fazla “9-10 cümle” ile yer verilmiş!
Bunları ve oyunculara verilen “notların 10 üzerinden ortalamalarını” aşağıdaki listede bulacaksınız...
***
5 Kasım Cuma:
Gaziantep F.K (2): Toşca, Djilobodji, Caulker, Maxim, Figueiredo, Muhammet
6 ortalama...
Yedek: Kitsiou, Merkel, Jefferson, Dicko
Kasımpaşa (0): Donk, Bruma, Sadiku, Travnik, Hajradinovic, Eyesseric
Yedek: Varga, Jorgensen
4.6 ortalama...
7 cümle... 6’sı hakemin unutkanlığı.
***
Çaykur Rizespor (2): Holmen, Dokovic, Baiano, Sabo, Boyd, Boldrin, Pohjanpalo
Yedek: Dabo, Bolasie
6.7 ortalama...
Aytemiz Alanyaspor (0): Juanfran, Awaziem, Milunovic, Candeias, Babacar
Yedek: Fer, Eduardo
4.4 ortalama... 6 cümle...
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6 Kasım Cumartesi:
Beşiktaş (1): Rosier, Welinton, Vida, Ghezzal, Pjanic, Alex, Souza, Larin,
Yedek: Atiba, N’Koudou
4.9 ortalama...
Trabzonspor (2): Hugo, Trondsen, Hamsik, Nwakaeme, Djaniny
Yedek: Denswil, Siopis, Cornelius
6.8 ortalama... 3 sayfa...
***
Sivasspor (0): Goutas, Henrique, Fajr, Kayode, Gradel, Yatabare
Yedek: Ulvestad, Cofie, James
4.3 ortalama...
Giresunspor (0): Douglas, Diarra, Behich, Suleymanov, Traore, Flavio, Serginho, Diabete, Doukara
Yedek: Pelupessy, Balde
4.9 ortalama... 5 cümle...
***
Daniel Guiza
Yeni Malatya (1): Haddadi, Ndong, Hafez, Aabid, Choular, Tetteh
Yedek: Nshimirimana, Walter
4 ortalama...
Başakşehir (3): Ndayishimiye, Duarte, Visca, Chadli, Osaka,
Yedek: Lucas, Peter, Aleksic, Gulbrandsen
6.4 ortalama... 9 cümle...
***
Antalyaspor (1): Boffin, Kudriashov, Mukairu, Fredy, Amilton
Yedek: Milosevic, Ghacha
6 ortalama...
Altay (0): Lis, Cebraili, Thiam, Poko, Aka, Kappel, Pinares, Bamba
Yedek: Thaciano, Björkander, Rayan, Paixao
4.3 ortalama... 6 cümle...
***
7 Kasım Pazar:
Adana Demirspor (1): Muric, Rassoul, Simon, Deli, Svensson, Stambouli, Vargas, Akintola, Balotelli
Yedek: Bjarnasson, Asombalonga
6.1 ortalama...
Atakaş Hatay (0): Adakugbei, Ribeiro, Boudjemaa, El Kaabi, Lobjanidze, Traore, Diouf
Yedek: Saint Louis, Kamara, Muhammed
5.2 ortalama... 9 cümle...
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Göztepe (0): Arslanagic, Ndiaye, Lourency, Jahovic
Yedek: Wilker, İdeye, Tijanic
4.3 ortalama...
İttifak Holding Konya (2): Sehic, Skubic, Guilherme, Hadziahmetovic, Bytyqi, Endri, Cikalleshi
Yedek: Rahmanovic, Michalak, Mpoku
5.3 ortalama... 13 cümle...
***
Fatih Karagümrük (1): Viviano, Hedenstad, Zukonoic, Jimmy, Biglia, Borini, Karamoh, Pesic
Yedek: Balkovec, Benetia, Bertolacci
5 ortalama...
Mario Jardel
Galatasaray (1): Muslera, Yedin, Nelsson, Marcao, Cicaldau, Babel
Yedek: Morutan, Muhammed, Diagne
5.5 ortalama... 1.5 sayfa...
***
Fenerbahçe (2): Berke, Tisserand, Kim Min Jae, Szalai, Zajic, Berisha
Yedek: Novac, Pelkas, Muhammed
4.3 ortalama...
Kayserispor (2): Lung, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Thiam, Gavranovic
Yedek: Cardoso
6 ortalama... 1.5 sayfa...
***
Sonuç: Süper Lig’deki 20 takımda 5-6-7 Kasım tarihindeki maçlarda oynayan 182 yabancı futbolcuya verilen oyların toplamdaki ortalaması, ne yazık ki 10 üzerinden yalnızca 5.2!
Not: Sürecek!
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