Türkiye ilaç bunalımında!

21 Ekim 2022 Cuma

“Türk Eczacıları Birliği’nin” çağrısıyla eczacılar, eczane çalışanları, eczacılık öğrencileri, “hakları ve gelecekleri” için, 16 Ekim Pazar günü Ankara’da yapacakları “açık hava toplantısını”, Amasra’daki maden faciası nedeniyle 27 Kasım’a erteledi!

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14 Şubat 2022’de ilaca yüzde 37.43 zam geldi!

Eczacı odaları, 13 yıldır değiştirilmeyen “ilaç fiyat kararnamesinin günün koşullarına göre yeniden düzenlenmemesi durumunda, 29 bine yakın eczanenin yarısının kapanmak zorunda kalacağı uyarısında” bulunuyorlar!

44 bini aşkın eczacının ve eczacılık mesleğinin sorunları da görmezden gelinmekte, yok sayılmaktadır.

Ankara Eczacı Odası Başkanı Taner Ercanlı, “Bu yıl Avro/TL kuru yılsonuna kadar 15’ler düzeyinde kalsa bile 2023’te ilaçlara en az yüzde 50 zam yapılması gerekecek. Yüzde 37’lik zam sonrası ilaçların bulunamaması sorunu devam ediyorsa, yüzde 50 zam sonrasını siz düşünün” dedi!

İlaçların yüzde 23’ ü bulunmuyor. Zam geldi ve hâlâ beş ilaçtan biri bulunamıyor!

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Eczacılık mesleği, benzeri daha önce hiç yaşanmamış bir ekonomik tehdit altındadır. Bu tehdidin ana sebebi, 2009 yılından bu yana eczacılarla ilgili olan bölümü bir türlü değiştirilmeyen ilaç fiyat kararnamesidir. 13 yıldır değiştirilmeyen ilaç fiyat kararnamesinin yarattığı koşullara bir de ekonomik krizin eklenmesi eczacıları tamamen tüketmiştir!

Hastalara fiyat farkı çıkarmayan ilaç neredeyse kalmamıştır! Bazı ilaçlarda, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) karşıladığı tutarın daha fazlasını hastalar cebinden ödemek zorunda kalıyorlar. Mevcut ekonomik koşullar düşünüldüğünde, hastalar açısından sürdürülemez olan bu durum, eczacılar açısından da mağduriyet yaratmaktadır.

(Ben ilaçlarımdan birini, aile doktorum reçetesinde yazdığı gibi dört kutu alırdım. Şimdi doktorun yetkisi bir’e indi... Artık her kutu ilacı 47 TL ödeyerek ya da öteki ilaçların bazılarını da fark ödeyerek alıyorum. Geçen yıl böyle bir durum yoktu. Çünkü bu ilaçları Emekli Sandığı, SGK ve Bağ-Kur karşılamak niyetlisi değiller!)

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Ankara Eczacı Odası Başkanı Taner Ercanlı, tüm ilaçlara yapılan yüzde 37.43’ük zamdan sonra hâlâ 100 ilaçtan 20’sinin piyasada bulunamadığını söyledi.

Bazı antibiyotikler, diyabet ve kanser ilaçlarının yanı sıra antidepresanlar da bulunamıyor. Bu sorunun gelecek aylarda artması bekleniyor. Ucuz ilaçların da bulunurluğunda sıkıntı var!

Taner Ercanlı, şöyle devam etti:

“Tüm ilaçlara aynı oranda zam yapılması da yeni sorunlara yol açıyor. Her ilacın maliyeti aynı olmadığı halde tüm ilaçlara aynı oranda zam geliyor. Kârlılık oranı düşük olduğu için sanayi bunları üretmekten imtina ediyor. Ya bu ilaçlar piyasadan kalkıyor ya da yetim ilaç statüsüne düşüyor...”

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Sabırlarının tükendiğine dikkat çeken “Türk Eczacıları Birliği Başkanı” Arman Üney, “Bıçak kemiğe dayandı, gücümüz de tahammülümüz de kalmadı, kapanıyoruz” dedi.

Ülke genelindeki 28 bin 700 eczane adına konuşan Başkan Arman Üney, eczacıların borçlarını, personel maaşlarını, elektrik faturalarını ve kiralarını ödeyemez hale düştüğünü söyledi.

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Ankara’da 27 Kasım’da yapılacak meydan toplantısı hakkında Eczacılar Odası şu değerlendirmeyi yaptı:

“Eczanelerinde hizmet sunan meslektaşlarımızla, kamuda görev yapan eczacılarımızla, eczane çalışanlarımızla, eczacılık fakültelerinde öğrenim gören öğrencilerimizle, akademisyen hocalarımız ve halkımızla birlikte 27 Kasım Pazar günü Ankara’da taleplerimizi tek ses, tek yürek dile getireceğiz.

16 Ekim’deki miting için Türkiye’nin dört bir yanından coşkuyla yollara çıkan meslektaşlarımızın yine aynı coşku ve aynı heyecanla meydanları dolduracağına inancımız tamdır.”