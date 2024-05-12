Kayzer Franz Joseph hayranı - Ahmet Arpad
Balkonun büyük pencerelerinden vuran güneşin yakıcı ışığı ile uyandı. Saat 12’yi geçmişti. Dışarıda güzel bir gün onu bekliyordu. Hemen kalkmadı. Düşüncelere daldı... Birkaç gün sonra Londra’nın güneyindeki güzel Bath kentinde yaşayan babası ziyaretine gelecekti. Yaşlı adam, 1937’de ülkesini terk etmeye zorlanan anne ve babasıyla İngiltere’ye sığındığında 10 yaşındaydı. Orada yetişmiş, evlenip çoluk çocuk sahibi olmuştu. Kız kardeşi Anna İngiltere’de kalırken o genç yaşında babasının doğduğu topraklara gelmiş, Viyana’ya yerleşmişti. Yataktan çıktı.
IHLAMURLAR ÇİÇEK AÇMIŞTI
Az sonra Spittelberg semtindeki
çatı katının geniş balkonunda
oturmuş, Viyana ayaklarının altında
güzel bir kahvaltı yapıyordu. Kentin
bu tarihi semtinde 20 yıldır yaşıyordu
ve buradan ayrılmayı aklından
geçirmiyordu. Osmanlı orduları,
1683’teki İkinci Viyana Kuşatması’nda
buralara kadar sokulmuş fakat yine
de kenti almayı
başaramamış. Çok
uzun yıllar varlıksız
insanların yaşadığı,
bundan 20-30 yıl
öncesine kadar
sokak kadınları
ile ucuz barların doldurduğu
sokaklarda bugün kibar insanlar
dolaşıyor, küçük sanat galerileriyle,
ilginç lokantalar semti süslüyor.
Akşamüstüne doğru evden çıktı.
Yokuş aşağı inip sanat müzesinin
büyük avlusundan geçti, Ring
Caddesi’nin tarihi ıhlamur
ağaçlarının altında ağır ağır yürüdü.
Yüzlerce ıhlamur çiçek açmıştı, geniş
bulvar ne de güzel kokuyordu.
Gülümseyerek yoluna devam etti.
Kahramanlar Alanı’nı geçti. Hofburg
Sarayı’nın önünde günün bu saatinde
hâlâ binlerce turist vardı. Saat altıda
işe başlayacağı için biraz zamanı
vardı. Cafè Hawelka’ya bir uğrayıp
tanışlarla çene çalmak fena olmazdı.
2011 yılında tam 100 yaşında vefat
eden Bohemyalı kunduracı oğlu
Leopold Hawelka ile eşi Josefine’yi
çok iyi tanırdı. Dorotheer Sokağı’nda
70 yıl boyunca sahibi olduğu, savaşın
ardından Viyana’nın çok sevilen bir
edebiyatçılar, ressamlar ve gençler
kahvehanesi kabul edilen Hawelka’yı
artık oğlu Günter işletiyor.
İngiltere’de yaşadığı delikanlılık
yıllarında dedesinden dinlemişti.
Avusturya-Macaristan İmparatorluğu
döneminde sürekli gelişen kente, çoğu
el sanatçısı ve tüccar olan Slavlar,
Macarlar ile İtalyanlar, Polonyalılar
ve Yahudiler akın etmişti. Bu insanlar
kökenlerini hiç unutmamıştı.
Varlıklı aileler evlerinde Bohemyalı
hizmetçiler, Macar aşçılar ve Çek
çocuk bakıcıları çalıştırırmış.
Dedesinin, “Yaşlı Kayzer Franz
Joseph’in Viyana’sında yabancı
unsurların bir araya gelip ortak
bir kültür oluşturması için
yeterince ‘bereketli toprak’ vardı”
dediğini de anımsadı Hawelka’nın
kapısından içeri girerken. Az sonra
her zamanki masasında oturmuş,
son 70 yıldır hiç değişmemiş
eşyalara bakıp acı kahvesini
yudumlarken yine geçmişe gitti,
monarşi yıllarını gözünün önüne
getirdi. Dedesinin, “Viyana’da
kişi bütün dünyanın havasını
ciğerlerine çektiği duygusuna
kapılır, belli bir dilin, ırkın, ulusun ve
idealin baskısında olmadığını hisseder,
özgürlüğünü yaşardı” sözlerini
düşündü. Onun söylediğine göre
insanlar dünün Viyana’sında hüzünlü
anları küçük bir şakayla hemen
unutuverirdi.
VİYANA'DA ÖZGÜRLÜĞÜ YAŞAMAK
Peki ya bugün? Viyana’ya 20
yaşında gelmişti. Kent ve insanları
son 40 yılda çok değişmişti. Fakat
hiç değişmeyen bir şey vardı. Viyana
yaşamı! Buradaki yaşam Avrupa’nın
hiçbir kentinde yoktur. Viyanalı için
opera, operet ve müzik hâlâ günlük
politika kadar önemlidir. Belki de
müziğe, tiyatroya, sanata olan bu
aşırı ilgi Habsburg’ların politik alanda
başarılar elde etmesini çok kez
engellemişti?
Saat 6’ya geliyordu. Şef garsonluk
yaptığı ünlü lokanta pek uzakta
değildi. Graben’de yürüdü. Köşeyi
döndü. Lokantanın kapısından
içeri girdi. Lokantanın barı, eve
gitmeden önce birer kadeh atıp
sohbet eden sosyete beyleri ve
hanımlarıyla doluydu. Hemen küçük
odasına geçti, üstünü değiştirdi.
Bordo renk uzun ceketiyle, siyah
pantolonunu, yeşil ipekten yeleğini
giydi. Gür bıyıklarına karışan uzun
favorilerini de bir güzel taradı.
Aynaya göz attı. Gülümsedi.
Şimdi nasıl da Kayzer Franz Josef’i
andırıyordu! Avusturya-Macaristan
İmparatorluğu’na 68 yıl boyunca
hükmetmiş bu Kayzer’e
Ahmet Arpad - Avusturya (Viyana)
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