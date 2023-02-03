Uzlaşma ne zaman?

03 Şubat 2023 Cuma

İktidar, muhalefeti yakın takibe almış durumda. Ortak politika metnini en hızlı okuyanlar onlardı. Bütün kurumlardan karşı görüş istediler. Hemen yanıt hazırladılar, yanıtlar kontrollerden geçiriliyor. Sonra her bakan kendi alanında yanıt verecek.

İktidarın bütün amacı, muhalefette oluşacak umuda engel olmak, oluşanı da kırmak.

Bu noktada muhalefet, yani 6’lı masa ne yapacak? Güncel, en kritik soru bu.

SP lideri Karamollaoğlu, 13 Şubat’taki toplantı için diğer partileri ziyaret etmeye başladı. Görünen şu, toplantı tarihine kadar siyaset yoğun geçecek. Millet İttifakı’na dönüşen 6’lı masanın adayını 13 Şubat sonrasına bırakması belli olumsuzlukları beraberinde getirebilir. Zaman ilerliyor ve muhalif kamuoyunun dikkatlerinin yöneldiği toplantıdan bir beklenti oluşmuş durumda. Diğer muhalif yapılar çalışmalarını sürdürüyor. HDP öncülüğünde kurulan Emek ve Özgürlük İttifakı adayını her an açıklayabilir. Bu Millet İttifakı için pek de olumlu olmaz. Ayrıca Memleket Partisi ve Zafer Partisi öncülüğünde bir aday da çıkarılabilir. İktidarın adayı zaten belli...

Olası bu gelişmeler, 6’lı masaya ilişkin çekinceleri gündeme getirir. Bu açıdan 13 Şubat’a kadar geçecek süre masadaki partiler tarafından iyi değerlendirilmeli.

İKİNCİ TUR TUZAĞI

Emek ve Özgürlük İttifakı’nın aday çıkarmasının sonuçları kime yarar? Bu sorunun zamana ve gelişmelere göre verilecek yanıtları değişebilir. Çünkü HDP üzerinde bir de kapatma davası baskısı var. Ancak bu ittifakın adayı, 6’lı masanın ortak adayına gidebilecek önemli oranda oyun yön değiştirmesine de neden olabilir. Bu durumda seçim ilk turda biter diyenler de var, tersini söyleyenler de...

HDP’nin kendi adayını çıkarması 6’lı masa içinde İYİ Parti’nin seçmeni karşısında elini rahatlatabilir. “Bakın bizim HDP ile bir ilgimiz yok, onlar kendi adaylarını çıkardı” söylemini dile getirmeleri kolaylaşır. Ancak buna bir de tüm muhalefetin çıkarları açısından yaklaşmak gerek.

Burada dikkat çekmemiz gereken bir konu daha var:

Seçimin ikinci tura kalması. Bu durumda TBMM seçimleri tamamlanmış olacak. Hangi partinin ne kadar milletvekili sayısına ulaştığı konusunda bir çekince kalmayacak. Yani siyasetin yoğun olarak kullandığı deyimle “Milli irade tecelli etmiş” olacak.

Bu koşullarda HDP ve müttefiği diğer partilerin de iki adaydan birine yönelmesi doğal. 6’lı masanın tam uyumla ve tam ittifakla ortak adayı belirleyip belirlemediği bu noktada önem kazanabilir. Bugün 6’lı masada süren tartışma ve pazarlıkların ikinci aşaması bu dönemde başlar mı? Bu tartışmalar HDP karşıtlığı da eklenerek yeni boyutlara taşınabilir mi? 6’lı masadan parti koparma arayışları gündeme gelebilir mi?

Kestirebildiğimiz kadarıyla sürecin her aşaması tuzaklarla dolu. Tüm bu nedenlerle, muhalefet başarılı olmak istiyorsa, heyecan dalgası yaratacak tam uzlaşmayla bir an önce adayını kamuoyuyla paylaşmalı.