Tuğrul Akşar
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Bir yumruktan daha fazlası! (1)

18 Aralık 2023 Pazartesi

Futbol gündemimizi sarsan hakem Halil Umut Meler’e atılan yumruğun, aslında bir yumruktan fazlası olduğunu rakamlar ışığında iki yazı halinde sizlerle paylaşacağım. Bugün Avrupa futbol pazarının büyüklüğü 29.5 milyar Avro’ya ulaşmış durumda. Avrupa’nın merkez ligleri bu işten daha fazla parasal pay alabilmenin telaşındalar. Ülkemizde ise futbol kulüplerimizin yarattığı yıllık gelir 400 milyon Avro civarında. Şiddetin futbola ekonomik maliyeti önemli boyutta…

Futbolla ilgili şiddet olaylarının küresel yıllık maliyetinin 10 milyar dolar civarında olduğu belirtiliyor. Şiddet içeren olayların ardından sponsorlukların yaklaşık yüzde 20 oranında azaldığı gözlemlenmiş.

Şiddet olayları futbol liglerinin ve takımlarının imajını zedeleyerek sponsorluk ve reklam gelirlerinde önemli düşüşlere neden oluyor. Büyük kurumsal sponsorlar, markalarının şiddet ve futbol dışı unsurlarla yan yana anılmasını kesinlikle istemezler.

Şiddet futbol kulüplerinin parasal kayba uğramalarına neden olurken, aynı zamanda futbolun dışsal etkisi altındaki işletmeleri de etkiliyor. Kısacası, şiddet nerede olursa olsun ekonomik yıkıma neden oluyor. Dolayısıyla şiddeti önleyebilmek için şiddete neden olan ortamı ortadan kaldırmak gerekiyor.

Futbolumuzun marka değerini artırabilmek bütünüyle reytinge bağlı.

Reytingi çünkü o ligin futbol kalitesini belirliyor. Eğer ligin izlenilirliği düşükse, parasal gelir de düşüyor. Parasal gelir azalmaya başladığında ise bir süre sonra sportif performans geriliyor. Sportif performans yetersizleşince de bu kez ligin kalitesi düşüyor. Bu da tekrar yarattığı kısır döngüyle bir süre sonra ligin izlenilirliğini aşağıya çekiyor. İzlenilirlik düştüğünde de o lig sponsorların radarından çıkmaya başlıyor. Parasal gelirin düşmesinde sadece sportif yetersizliğin değil, aynı zamanda siyasetin futbola etkisinin de önemli rolü bulunuyor. Ekonomik gelir kalemlerinde daralma, kulüplerin mali yapılarını kırılganlaştırıyor, onların nakit akışlarını bozuyor.

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