Galatasaray havuz gelirinde de şampiyon

06 Haziran 2024 Perşembe

Galatasaray, Süper Lig’in 2023-24 sezonunu, rekor sayılabilecek bir puanla tamamlayarak 24. şampiyonluğuna ulaştı. Sarı-Kırmızılılar sadece ligi şampiyon bitirmedi, havuz gelirlerinde de şampiyon oldu. Ligi 33 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle tamamlayan Cim-Bom, havuz gelirlerinden 241 milyon 290 bin TL kazandı. Bugünkü kurdan yaklaşık 7 milyon 498 bin 135 Dolara (6.9 Milyon Avro) karşılık gelen bu tutar G.Saray’a havuzda şampiyonluk getirdi. Galatasaray bu şekilde toplam dağıtılan parasal ödülün yüzde 11.76’sını aldı.

TFF, Süper Lig’in yayın haklarının satışına ilişkin geçen sene yayıncı kuruluş beIN Sports ile 2.2 milyar liraya mutabakat sağlamış ve taraflar arasında iki yıllık sözleşme imzalanmıştı. Bu anlaşma kapsamında ikinci sezonun (2023-24) yayın bedelinde, yıllık tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) yarısı oranında artış gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştı. Buna göre, Türkiye İstatistik Kurumu, Mayıs 2023 verilerinde TÜFE oranını yüzde 39.59 olarak belirlendiğinden, bu oranın yarısı nispetinde (yüzde 19.795) havuz gelirlerinde artış sağlanmış ve yayın bedeli 2.635.490.000 TL olarak belirlenmişti. beIN Sports’un federasyona ödeyeceği toplam tutardan alt liglere aktarılacak 200 milyon TL ve federasyon payı düşüldükten sonra kalan 2 milyar 52 milyon 90 bin TL kulüplere 2023-24 havuz geliri olarak dağıtıldı. Bir diğer ifadeyle Süper Lig yayın gelirlerinden 383 milyon 400 bin TL kesildikten sonraki 2 milyar 52 milyon 490 bin TL Süper Lig kulüplerine dağıtılmış oldu.

Toplam havuz gelirlerinin, yüzde 37’si (760.6 milyon TL) kulüplere eşit paylaştırılıyor. Süper Lig’deki 20 takımdan her biri, 38 milyon 30 bin lirayı kasasına koydu.

Yüzde 46’lık kısım (945.44 milyon TL) takımların performansına göre dağıtılıyor. Süper Lig’de 2023-24 sezonunda kulüpler galibiyet başına 2 milyon 488 bin lira, beraberlikte 1 milyon 244 bin TL kazandı. Şampiyon takım 40 milyon lira prim aldı.

Yüzde 11’i (222.75 milyon TL) geçmiş lig şampiyonluklarına ödeniyor. Bu sezon geçmiş şampiyonluklar için şampiyonluk başına 3.375.000 TL ödendi. Ayrıca Süper Lig’de olmayan Bursaspor’a da ödeme yapılıyor. Bu bağlamda G.Saray’ın 23 eski şampiyonluğu, F.Bahçe’nin 19, Beşiktaş’ın 16, Trabzonspor’un 7, Başakşehir ve Bursaspor’un da birer şampiyonlukları bulunuyor. Yüzde 6’lık (123.3 milyon TL) bölüm de ilk altıya giren kulüplere dağıtılıyor. Bu kapsamda şampiyon 39.8 milyon TL alıyor. 2., 31.8 milyon lira kazanırken, üçüncü 23.9 milyon lira, lig 4.’sü 15.9 milyon lira, 5., 7.9 milyon lira ve 6. da 4 milyon lira alıyor.