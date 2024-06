Yeni sezonda para ödülü artacak

11 Haziran 2024 Salı

Süper Lig kulüplerinin 2023- 24 sezonunda ne kadar havuz geliri elde ettiğini ilk yazımızda belirtmiştim. Şampiyon Galatasaray, toplam gelirin yüzde 11.76’sını almış durumda. Ligde şampiyonluk yarışı verdiği rakibi Fenerbahçe ise Sarı-Kırmızılılara en yakın parasal gelir elde eden kulüp. F.Bahçe, G.Saray’dan 22 milyon 744 bin TL daha düşük havuz geliri elde etti. Lig üçüncüsü Trabzonspor ise şampiyondan 98 milyon 512 bin TL daha düşük gelir kazandı. Ligi 6. bitiren Beşiktaş ile G.Saray arasındaki gelir farkı 95 milyon 501 bin TL olarak gerçekleşti.

İlk altı sırayı paylaşan kulüplerin havuz gelirlerinden aldığı pay yüzde elliye yaklaştı (yüzde 46.53). Dört büyük kulübün havuz gelirlerinden aldığı pay yüzde 36.47 oldu. Ortalama havuz geliri takım başına 102 milyon 604 bin 500 TL olurken; 15 takım ortalamanın altında gelir kazandı. Ortalama havuz geliriyle dört büyük kulübün ortalama havuz gelirleri arasındaki fark 84 milyon 497 bin 250 TL’ye ulaştı. Medyan havuz geliri (Antalyaspor) 84 milyon 58 bin TL olarak gerçekleşti. Şampiyon ile sonuncu arasındaki gelir farkı 4.25 kat oldu. G.Saray ortalama gelirden 2.35 kat daha fazla para kazanırken, F.Bahçe 2.13 kat para kazandı. Sarı-Kırmızılılar, ulaştığı 102 puanla Süper Lig’deki toplam 651 puanın yüzde 15.21’ini alırken, toplam parasal gelirin de yüzde 11.76’sını elde etti. G.Saray puan başına 370.647 TL havuz geliri kazanırken, F.Bahçe’de bu tutar 337.264 TL oldu.

2024’te yapılan yeni yayın ihalesiyle Süper Lig’in 2024-25 sezonunda yayın hakları satış bedeli 182 milyon dolar olarak belirlendi. 2023-24 sezonunda kulüplere dağıtılan havuz gelirleri ortalama kurdan 74.6 milyon dolar olarak gerçekleşti. Alt liglere ödenecek ve TFF payı düşüldükten sonra kalan tutar Süper Lig kulüplerine dağıtılacak. Yeni yayın ihalesinin sonuçlanmasının ardından yeni sezonda şampiyonluk yaşayacak takımın alacağı prim de belli oldu. Süper Lig 2024-25 sezonu 19 takımla oynanacak. Süper Lig ekiplerinin her biri, yeni sezonda döviz kurunda bir artış yaşanmasa dahi katılım bedeli olarak en az 86.5 milyon lirayı kasasına koyacak. Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyen takım, 2023-24 sezonuna göre yüzde 115 daha fazla para kazanacak. Geçmiş yıllarda şampiyonluk yaşayan kulüpler, her bir şampiyonluk için 7.18 milyon liralık ödülün sahibi olacak. Süper Lig şampiyonu 2024- 25 sezonunda şampiyonluk primi olarak 86 milyon lira alacak. Geçmiş yıllarda şampiyonluk yaşayan kulüpler, her bir şampiyonluk için 7.18 milyon liralık ödülün sahibi olacak. Takımlar alacakları her galibiyette 5.98 milyon lira, her beraberlikte ise 2.99 milyon lira kazanacak.