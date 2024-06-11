Yeni sezonda para ödülü artacak
Süper Lig kulüplerinin 2023- 24 sezonunda ne kadar havuz geliri elde ettiğini ilk yazımızda belirtmiştim. Şampiyon Galatasaray, toplam gelirin yüzde 11.76’sını almış durumda. Ligde şampiyonluk yarışı verdiği rakibi Fenerbahçe ise Sarı-Kırmızılılara en yakın parasal gelir elde eden kulüp. F.Bahçe, G.Saray’dan 22 milyon 744 bin TL daha düşük havuz geliri elde etti. Lig üçüncüsü Trabzonspor ise şampiyondan 98 milyon 512 bin TL daha düşük gelir kazandı. Ligi 6. bitiren Beşiktaş ile G.Saray arasındaki gelir farkı 95 milyon 501 bin TL olarak gerçekleşti.
İlk altı sırayı paylaşan kulüplerin havuz gelirlerinden aldığı pay yüzde elliye yaklaştı (yüzde 46.53). Dört büyük kulübün havuz gelirlerinden aldığı pay yüzde 36.47 oldu. Ortalama havuz geliri takım başına 102 milyon 604 bin 500 TL olurken; 15 takım ortalamanın altında gelir kazandı. Ortalama havuz geliriyle dört büyük kulübün ortalama havuz gelirleri arasındaki fark 84 milyon 497 bin 250 TL’ye ulaştı. Medyan havuz geliri (Antalyaspor) 84 milyon 58 bin TL olarak gerçekleşti. Şampiyon ile sonuncu arasındaki gelir farkı 4.25 kat oldu. G.Saray ortalama gelirden 2.35 kat daha fazla para kazanırken, F.Bahçe 2.13 kat para kazandı. Sarı-Kırmızılılar, ulaştığı 102 puanla Süper Lig’deki toplam 651 puanın yüzde 15.21’ini alırken, toplam parasal gelirin de yüzde 11.76’sını elde etti. G.Saray puan başına 370.647 TL havuz geliri kazanırken, F.Bahçe’de bu tutar 337.264 TL oldu.
2024’te yapılan yeni yayın ihalesiyle
Süper Lig’in 2024-25 sezonunda yayın
hakları satış bedeli 182 milyon dolar
olarak belirlendi. 2023-24 sezonunda
kulüplere dağıtılan havuz gelirleri
ortalama kurdan 74.6 milyon dolar
olarak gerçekleşti. Alt liglere ödenecek
ve TFF payı düşüldükten sonra kalan
tutar Süper Lig kulüplerine dağıtılacak.
Yeni yayın ihalesinin sonuçlanmasının
ardından yeni sezonda şampiyonluk
yaşayacak takımın alacağı prim de
belli oldu. Süper Lig 2024-25 sezonu
19 takımla oynanacak. Süper Lig
ekiplerinin her biri, yeni sezonda
döviz kurunda bir artış yaşanmasa
dahi katılım bedeli olarak en az 86.5
milyon lirayı kasasına koyacak. Sezon
sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyen
takım, 2023-24 sezonuna göre yüzde
115 daha fazla para kazanacak.
Geçmiş yıllarda şampiyonluk yaşayan
kulüpler, her bir şampiyonluk için
7.18 milyon liralık ödülün sahibi
olacak. Süper Lig şampiyonu 2024-
25 sezonunda şampiyonluk primi
olarak 86 milyon lira alacak. Geçmiş
yıllarda şampiyonluk yaşayan kulüpler,
her bir şampiyonluk için 7.18 milyon
liralık ödülün sahibi olacak. Takımlar
alacakları her galibiyette 5.98 milyon
lira, her beraberlikte ise 2.99 milyon
lira kazanacak.
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