Zeynep Oral
Zeynep Oral [email protected] Son Yazısı / Tüm Yazıları

Anıtkabir’de...

29 Şubat 2024 Perşembe

Sizlere de oluyor mu bilmiyorum. Bana sık sık oluyor. Kendimi ha bire Mustafa Kemal Atatürk’le konuşurken buluyorum...

Geçen hafta yolum Ankara’ya düştü. Anıtkabir’i ziyaret etmeye doyamıyorum. Yeniden gitmek istedim. Ankara’da Cumhuriyet gazetesinin kültür merkezinde söyleşim olacaktı. Söyleşinin moderatörü şair Güven Baykan, “Ben götürürüm” deyince soluğu orada aldık. 

Sonra sonra... Sonrası biraz karışık! Gözyaşlarımla sevincim, korkularımla umutlarım, endişelerimle milletime güvenim birbirine karıştı. 

Bir zamanlar Anadolu’nun köklü medeniyetlerinden Frig uygarlığının yerleşkesi olan, adı Rasattepe olup bugün Anıttepe diye anılan tepeye doğru ilerlerken içim içime sığmıyordu. Bayram değil, seyran değil, sıradan herhangi bir gün. Herhalde boştur diye düşünüyorum. Yanılmışım...

Daha girişte kuyruklar vardı. Otomobil kuyruğu, bebek arabası kuyruğu işin cabası. Sabahın erken saatleri. Arabayla giriş yaparken üstelik arabadaki her şey boşaltılıyor, denetimden geçiriliyor sonra yeniden yerleştiriliyor. Ama kimse şikâyetçi değil bu sıkı denetimden. Ziyaretçiler de görevliler de herkes güler yüzlü. Herkes birbirine saygılı, herkes birbirine yol veriyor. Sanki Türkiye’de değiliz! 

Denetimden geçip, 24 Türk Oğuz boyunu simgeleyen 24 aslanın bulunduğu Aslanlı Yol’da ilerlerken, yarışmayı kazanarak bize böylesi görkemli bir anıt armağan eden iki mimara Emin Onat ve Orhan Arda’ya içimden teşekkür ediyordum...

Aslanlı Yol’un sonunda tören alanı. Bu alanda gençliğimde ve sonrasında, ailemle, sınıf arkadaşlarımla, dostlarımla ya da hiç tanımadığım duygudaşlarımla ne çok ne çok zaman geçirdim. Mustafa Kemal Atatürk’e verdiğim sözleri, onunla dertleşmelerimi düşünüyorum...

Ve işte karşımda tüm görkemiyle mozole! Boğazım düğümleniyor. Genzim yanıyor. Neler neler yitirdiğimiz yüzüme çarpıyor. Onun dehası ve vizyonunun muhteşemliğiyle kimilerinin alçaklığı ve ihaneti arasında kalbime ağrılar giriyor. Yutkunuyorum. Gözyaşlarıma hâkim olmalıyım. Atam bizi affet ile Cumhuriyet ilkelerini teker teker kemirenlere karşı nefretim arasında gidip geliyorum...

Tören alanının sonundaki basamakları çıkıyorum. (Çocukken öğrenmiştim: Tam 42 basamak var. Mustafa Kemal, silah arkadaşlarıyla birlikte Cumhuriyeti ilan ettiğinde 42 yaşındaydı.) 

Merdivenleri çıkarken her basamakta... ( Hayır bunu henüz söylememeliyim, en sona saklamalıyım.) Derken ortada hitabet kürsüsü ve Atatürk’ün “Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir” sözünü görünce içimden sessiz bir çığlık yükseliyor: HAYIIIR! Günümüzde hâkimiyet kayıtsız şartsız millette değil, birinin iki dudağı arsında! “Şeriat isteriz” çığlıkları yükselirken, laikliği savunanlar cezalandırılırken, anayasa ve yasalar yok sayılırken, karşıdevrim adım adım uygulanırken, hâkimiyet, tarikatlara, cemaatlere terk edilirken... Sadece bugün değil, Menderes’le başlayarak bütün bunlar olurken... Ve gözyaşlarımı artık tutamıyorum!

Sütunlu mozolenin dış duvarlarında Geçliğe Hitabe’yi ve 10. Yıl Nutku’nu görüyorum. Gözyaşlarımı silmeme gerek yok ikisi de bir daha beni terk etmemek üzere yüreğime kazınmış zaten. Sonra içeri giriyorum. Atamla kucaklaşıyorum. 

Hayır artık ağlamıyorum. Çünkü ta en başından beri her yaştan, her düşünceden, her birikimden akın akın Ata’ya ziyarete gelenlerle beraberim. Nasıl bir kalabalık anlatamam. Her basamakta farklı bir grup poz veriyor. Fotoğraflar çekiliyor, “Beni çeker misin”, “Beni de”, “Beni de” tümceleri birbirine karışıyor... Millet burada! 

Arabada bebekler, her yaştan çocuklar, mini etekli, beli, göbeği açık dolaşan genç kızlar, başı kapalı türbanlı kadınlar hepsi bir arada... (En kolayı, en görünür olanı bu olduğu için ayırımcılığı kadınlar üzerinden yürütmek isteyenler, boşuna uğraşıyor!) Engelli, tekerlekli sandalyeyle gelenler... Okuma çağına gelmemiş çocuklarına duvar yazılarını okuyan babalar, çocuklarına Atatürk’ü anlatan anneler...

Gülümseyerek ayrılıyorum Atatürk’ün huzurundan. AKP hükümetinin bir yararı olduysa bu ülkeye, o da Atatürk sevgi ve saygısını daha çok, daha çok yaymak oldu!


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Anıtkabir’de... 29 Şubat 2024
İleri-geri savaşı 25 Şubat 2024
Arter’de hayallerle gerçekler arasında: Harikalar diyarında yolculuk... 22 Şubat 2024

Günün Köşe Yazıları

Emre Kongar
Emre Kongar Erdoğan’ın konuşmaları ve yeniden cumhurbaşkanlığı yemini
Barış Terkoğlu
Barış Terkoğlu At yalanı mağdur etsinler inananı
Orhan Bursalı
Orhan Bursalı Tehdit söker mi? Hayır, İstanbul kendi geliriyle...
Ergin Yıldızoğlu
Ergin Yıldızoğlu Konumuz parçalanma
Olaylar Ve Görüşler
Pevrul Kavlak’ın ardından - Erencan MARTI
Olaylar Ve Görüşler
İliç aslında kimi çağırıyordu? - Duran GÜLDEMİR
Mustafa Balbay
Mustafa Balbay Futbol, sadece futbol değildir!
Ahmet Saltık
Ahmet Saltık Bitmeyen iş cinayetlerimiz...
Mehmet Ali Güller
Mehmet Ali Güller Siyonist Biden, antisiyonist Bushnell
Zeynep Oral
Zeynep Oral Anıtkabir’de...
Bedri Baykam
Bedri Baykam İlkokul matematiği bilmeyen siyasilere...
Gülengül Altınsay
Gülengül Altınsay Sürpriz yok

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Süleyman Soylu'dan şaşırtan hareket! CHP standını ziyaret etti

Süleyman Soylu'dan şaşırtan hareket! CHP standını ziyaret etti
Sistemi öğrenciler çözdü! Piyangodan 187 milyon TL kazandılar

Sistemi öğrenciler çözdü! Piyangodan 187 milyon TL kazandılar
Ev sahiplerine kötü haber... Şimdi de misafir vergisi çıktı!

Ev sahiplerine kötü haber... Şimdi de misafir vergisi çıktı!
Ödül töreninde aşk üçgeni… Ünlü yıldızlar bir araya geldi

Ödül töreninde aşk üçgeni… Ünlü yıldızlar bir araya geldi
MHP ve Ülkü Ocakları'ndan Alparslan Türkeş'in oğlu Kutalmış Türkeş'e sert yanıtlar: 'Kuduz köpeklerin sonunu herkes bilir..!'

MHP ve Ülkü Ocakları'ndan Alparslan Türkeş'in oğlu Kutalmış Türkeş'e sert yanıtlar: 'Kuduz köpeklerin sonunu herkes bilir..!'
Playstation Plus Mart 2024 ücretsiz oyunları belli oldu

Playstation Plus Mart 2024 ücretsiz oyunları belli oldu
'Sizin için mi parti kurduk biz?' diyerek yurttaşla tartışan Akşener'in eski sözleri gündem oldu: 'CHP'li her aileden bir tanecik oy istiyorum'

'Sizin için mi parti kurduk biz?' diyerek yurttaşla tartışan Akşener'in eski sözleri gündem oldu: 'CHP'li her aileden bir tanecik oy istiyorum'
Erdal ile Ece gişede çakıldı! Şahan Gökbakar’dan en kötü açılış…

Erdal ile Ece gişede çakıldı! Şahan Gökbakar’dan en kötü açılış…