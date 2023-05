‘Aşk olsun sana çocuk’

07 Mayıs 2023 Pazar

Dün 6 Mayıs’tı... Toplumsal, tarihimizde önemli bir gün. Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın idam edildiği gün. Yıl 1972’ydi...

(Dün 6 Mayıs’tı. Benim özel tarihimde de önemli bir gün. Canım sevgili ablamın doğduğu gün... Muhteşem gülüşlü, muhteşem endamlı biricik anneannem Züleyha Kartal’ın öldüğü gün... Ve 55 yıllık birliktelikten sonra Ahmet’imin sonsuzluğa gittiği gün... Başa dönüyorum.)

***

Yıl 1972’ydi. Üç fidan, gençlik hareketinin üç lideri hayatın baharındaydı. Deniz ile Yusuf 25, Hüseyin 23 yaşındaydı... Adaletin olmadığı bir ortamdaydı. Salt kin ve intikam duygusuyla, sonsuz baskılar sonucunda verilmiş bir karardı. Halit Çelenk’in “İdam gecesi Anıları” kitabından öğrendik o gecenin ayrıntılarını. Doktor “Üzülmeyin, sandalye çekilip düşme meydana gelince boyun kırılır, beyinle bağlantı kesilir, acı duyulmaz” demişti... Ve boynu kırıldığı halde Deniz’in nabzı 50 dakika atmaya devam etmişti...

***

Günlerdir kucağımda Ali Cabbar’ın “Aşk Olsun Çocuk” kitabıyla (Boyut Yayınları) dolanıp duruyorum. Ali Cabbar, yurtiçinde ve yurtdışında sayısız sergi açan, sergilere katılan bir görsel sanatçı. Kitabını bir fotoroman, politik fotoroman olarak yazmış, çizmiş, hazırlamış.



Deniz Gezmiş’in kısa hayatını, (1947-1972) her yılı ayrı bir bölüm halinde ele alarak anlatıyor. Her bölümü tefrika halinde çevrimiçi yayımlamış, ilk kez kitap formatında. Görselleri işleyiş biçimi 1960’ların “pop” estetik ruhunu yansıtıyor. Kapak adeta Andy Warhol’a gönderme yapıyor...

Kitap elbet ki adını Can Yücel’in “Mare Nostrum” (Bizim Deniz) adlı eşsiz şiirinden alıyor. Hatta kitabın ilk sayfalarını çevirirken, neden Can Yücel’e referans yok diye öfkelenmeye başlıyordum ki sonunda kocaman teşekkürü, Can Yücel’in muhteşem bakışları ve dizeleriyle karşılaştım:

“Elbette Türkiye’de de en uzun koşuysa devrim

O, onun en güzel yüz metresini koştu

İlk o fırladı lüverden en sekmez mermisiynen

En hızlısıydı hepimizin, ilk o göğüsledi ipi...

Acıyorsam sana anam avradım olsun,

Ama aşk olsun sana çocuk, aşk olsun...”



FUTBOLDAN SİNEMAYA, İSMET PAŞA'DAN ECEVİT'E...



“Aşk Olsun ÇocukFotoroman” sadece üç fidanın yaşamı ve mücadelesini anlatmakla kalmıyor, bu mücadeleyi ülkede ve dünyada olan bitenlerle, Türkiye ve dünya politikası konjonktürü içinde ele alıyor. Futboldan sinemaya, müzikten edebiyata; İsmet Paşa, Ecevit’ten Nixon ve Mao’ya, Zeki Müren’den Ajda Pekkan’a, Kaptan Cousteaux’dan Baader Meinhof’a, yok yok... Su gibi akıp giden tekrar tekrar okuyacağınız memleketinden mücadele manzaraları...

Ali Cabbar kitabı için şöyle diyor: “Deniz Gezmiş ve arkadaşları emperyalizme karşı yurtsever, kapitalizme karşı sosyalist, faşizme karşı demokrasi saflarında yerlerini seçtiler. Ölümleri üzerinden 50 yıl geçmesine rağmen, bugün de çok geniş bir kitleyi etkilemeyi sürdürüyorlar. Taksim Meydanı’ndaki Gezi Direnişi sırasında AKM’nin cephesine asılan Deniz’in büyük portresi bunun ispatı. Aşk Olsun Çocuk’u, bu müthiş gençlerin hangi politik ve sosyal koşullar içinde şekillendiğini anlatmak için yazdım.”

Teşekkürler Ali Cabbar!