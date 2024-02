İleri-geri savaşı

25 Şubat 2024 Pazar

Önce gıdım gıdım, alıştıra alıştıra, anayasayı kemire kemire, sonra anayasa ve tüm yasaları yok sayarak, hoyratça, Atatürk ve silah arkadaşlarına, Cumhuriyetin kurucu değerlerine nefret kusarak karşıdevrimi uygulamaya koyanların, şimdilerde ise açık açık, şeriat propagandası yapıp laikliği tümden ortadan kaldırmak isteyenlerin (Zülâl Kalkandelen’in deyişiyle) “AZMALARI” yeni bir şey değil. Ne de sadece bizim ülkemize özgü!

Tarih boyunca her yerde ileri-geri savaşı sürdü ve bundan böyle de sürecek. Bakmayın gericilerin sesinin daha çok çıkmasına, çok gürültü yapmalarına, milleti korkutma, yıldırma çabalarına! Nehirler tersine akmaz, patlayacak volkan durdurulamaz. Haritalardan fay hatlarını silseler de milleti Allah’la aldatsalar da cehaletten medet umsalar da saatlerin ilerleyişi durdurulamaz. Belki geciktirilir, belki arada acı çekilir ancak ilerlemeyi durdurmak, Aydınlanma çağı hiç yaşanmamış gibi yapmak, doğaya da insan doğasına da aykırıdır...

YAŞASIN BU ÖDÜLLER

Çok kısa tutmaya çalıştığım bu girişten sonra şunu vurgulamak zorundayım: İleri-geri mücadelesinde bir de gürültü patırtı koparmadan ama kesinlikle çok etkili olan ileriye dönük olayları alkışlamayı kendime görev bildim.

İşte geçen haftadan derlediklerim:

Yerim sınırlı, telegrafik olacak: Üç ödül töreni de bu milletin hak ettiği bir gelecek amaçlıyordu. Mustafa Kemal Atatürk’ün rehberliğinde, Cumhuriyet ilke ve değerlerine sahip çıkıyor, çağdaş, uygar bir toplum düzeni yaratmak için önce eğitime önem veriyorlardı! Salt bu nedenle bile “Yaşasın bu ödüller” diye haykırmak istiyorum.

VEHBİ KOÇ VAKFI

Vehbi Koç Vakfı’nın her yıl sırayla kültür, eğitim ve sağlık alanlarında verdiği ödülün bu yılki sahibi, Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV) oldu. Muhteşem bir ödül töreniydi. Gözyaşlarımı tutmaya çalışarak izledim. 2018’de 25 kadın hekimin sosyal medyada bir araya gelerek kurdukları KAHEV bugün 600 üyesi ve 25 bin gönüllüsüyle on binlerce çocuk ve gence eğitim bursu sağlayan, Anadolu’nun her yanına yayılmış bir kuruluş.

Törende beni en derinden etkileyen, KAHEV Başkanı Dr. Demet Orhan Başer’in ödülü “Şimdi bir sezaryene giriyorum, çıkınca ararım”, “Şimdi hasta yanındayım birazdan e-postaya yanıt veririm”, “Doğumdan sonra konuşuruz”... diyen hem mesleklerini hem bu gönüllü çalışmaları sürdüren kadınlar adına almasıydı.

Bu ülkede STK’lerde gönüllü çalışmayan, geleceğe umut taşımayan hiçbir insana artık saygım yok.

TÜRKİYE YAYINCILAR BİRLİĞİ

Türkiye Yayıncılar Birliği, Düşünce ve İfade Özgürlüğü 2023 Ödülleri, geçen hafta sahiplerini buldu.

Törende yayınevi kategorisinde Güldünya Yayınları, yazar kategorisinde Yavuz Ekinci ödüle değer görülürken özel ödül ise Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’ne verildi.

Bu ödül, 1995’ten beri, Türkiye’nin evrensel düşünce ve ifade özgürlüğüne bir an önce kavuşması dileğiyle, düşüncelerini ifade etmekten korkmayan isimlere veriliyor. Tören kapsamında yıllık Yayınlama Özgürlüğü Raporu da kamuoyuna sunuluyor. Rapor üzerinde daha sonra duracağım.

Şimdilik, hem bu ödülle geleceğe ışık tutanları hem de ödülü alanları kutluyorum.

MİMAR KEREM TÜRKER VAKFI

Mimar Kerem Türker çok genç yaşta dünyadan ayrıldı. Ailesi onun adına bir vakıf kurdu. Anne Lale Dikmen Türker, oğlunun acısına dayanamayıp ardından sonsuzluğa göçtü. Baba Engin Türker bu vakıf aracılığıyla biricik oğlunun ve sevgili eşinin anısına sayısız gence eğitim bursu sağlıyor.

Vakfın ana kurucusu, ODTÜ Sosyoloji Bölümü 1968 mezunu Lale, İzmir Amerikan Kız Koleji’nde sınıf arkadaşımdı. Eşsiz bir kişilikti. Toplumsal alanda kadın konusuna odaklı onun adına verilen ödül, önceki akşam Ankara Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi’nde Ankara Kadın Dayanışma Vakfı’na verildi. Kerem Türker Ödülü ise Ankara Mimar Odası’na verildi. Törende yıllardır kent mücadelesini sürdüren kahraman kadınlarımızdan Tezcan Karakuş Candan’la kucaklaşmak benim için harikaydı! Bu vakfın da amacı, gençlere daha nitelikli eğitim sağlamak...

Bana da tüm bu çabalara iyi ki varsınız demek düşüyor!