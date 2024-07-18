18 Temmuz 2024 Perşembe

“Ölüm, adın kalleş olsun!” Kimi zaman bir şiirin tek bir dizesi, içinizdeki fırtınayı dışa vurmaya, söndüğünü sandığınız tüm volkanları yeniden tutuşturmaya yetiyor.

“Ölüm, adın kalleş olsun!” böyle dizelerden biridir. Enver Gökçe, gerçi genç yaşta kanserden ölen Saffet Hoca (Dil Tarih’te İngilizce öğretmeni Saffet Korkut) için yazmıştı o dizeyi. Ama yine de... Anımsatayım:

“Gâvur Müslüman demezdi/ Kendisi için bir şey istemezdi/ Yatak ölümü beklemezdi/ Gitti vadesiz, gencecikken/ Yiğitken, güzelken, incecikken// Ölüm, adın kalleş olsun!”

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Ama yine de Gazze’ye bombalar yağarken, çocuklar ölürken... Plajda oynayan ya da kara harekâtının önüne sipere koşulan çocuklar vurulurken... Çocuklar okulda ya da hastanedeyken... Taş atarken ya da sadece gökyüzüne bakarken, çocuklar öldürülürken... Hep aklımda o dize: “Ölüm, adın kalleş olsun!”

Emperyal güçler kozlarını paylaşırken... Sınırlar yeniden yeniden çizilirken... İşgal edilmiş topraklarda yeni dengeler kurulurken... Ülkeler daha çok daha çok bölünürken... “Böl ve yönet” egemenken... Kim kimi daha çok sömürür derken... Ölüm, adın kalleş olsun!

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Ortadoğu’da bitmeyen savaş, Netanyahu’nun son kararları; önce sadece şiirlerini bildiğim, sonra tanımak, dertleşmek olanağını bulduğum Filistinli şair Mahmut Derviş’i getirdi gece ve gündüz düşlerimin ve kâbuslarımın içine yerleştirdi.

Devrimciydi. Devrimci olduğu için daha 20 yaşında tanıdı İsrail hapishanelerini. İsrail işgalindeki topraklardan geliyordu. Şairin ülkesi Filistin, tutsaktı. Şair, tutsak olan ülkesine mahkûmdu. Yani iki kez tutsaktı. Ancak Filistin ve Filistin halkı bağımsızlığına, özgürlüğüne kavuştuktan sonra o da özgür olabilirdi. O yaşıyordu ama katledilerek.

“Ben mezbahanın tanığı/ Ve haritanın/ Ben basit sözcüklerin çocuğu/ Çakıl taşların kanatlarını gördüm/ Gördüm silahların çığlığını/ Bizde, yüreğimizin üstüne kapatılan kapıyı/ Yerlerimize konulan haczi...” (Toprak Kasidesi)

“Beyrut/ gecemiz/ Yalnızlığımız,/ Tanrı yalnızlığımızda/ Tanrı içimizde oluşana kadar”... “Maske düştü/ Arap yollarını yollarını verdiler/ Arap ruhlarını sattılar/ Arap... yittiler/ Maske düştü” (Beyrut Kasidesi)

Savaşın, öldürmelerin, katliamların, gazete ve televizyona düşen suretini değil, hayatımıza düşen anlamını; bir daha bizi asla terk etmeyecek biçimde içimize yerleştirdi.

Sevgili Mahmud Derviş bugün hayatta olsaydı eğer, (Onu 2008 yazında yitirdik.) bir kez daha, bir çocuğun öldürülmesiyle, 80 çocuğun ya da yüzlerce çocuğun öldürülmesi arasında bir fark olmadığını gösterecekti bize.

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Sevgili okurlar,

Bu yukarıdaki yazıyı, bundan tam 10 yıl önce yazmışım. 20 Temmuz 2014 tarihinde Cumhuriyet gazetesinde yayımlanmış.

Ne kadar acı. İnsanlık hiçbir şeyden asla ders almıyor mu? Hiç mi akıllanmıyor? Hiçbir zaman hiçbir gelişme olmayacak mı?

Biz savaşta değiliz ama bizde de çocuklar, gençler ölüyor.

Hayır savaşta değil, saldırıda, işgalde değil, yangında değil, İzmir’in göbeğinde Konak’ta işlendi cinayet. Sağanak yağmurdan bir an önce kaçıp, yoldaki su birikintisinden karşıya geçmek isterken elektrik akımına kapılan Özge ve onu kurtarmaya çalışan İnanç sokağın ortasında can verdiler.

İnanın onların anneleri için, bir çocuğun öldürülmesiyle, yüzlerce çocuğun öldürülmesi arasında bir fark yok. “Ölüm, adın kalleş olsun!”

DÜNYADA BİR İLK

İnanılır gibi değil! Düşünce ve ifade özgürlüğünde rekor kırıyoruz!

Dünyada en çok kullanılan, edebiyat meraklısı gençler arasında Türkiye’de de çok popüler olan, şiir ve öykü yayımlayan Wattpad bizim ülkede yasaklandı.

Ankara 10. Sulh Ceza Hâkimliği’nin aldığı karar göre Kanada menşeli, Toronto kentinde 2006’da kurulan, hikâye yazma ve okuma sitesi Wattpad’e artık Türkiye’den erişim yasak.

Salı gününden beri dünya bu işe kahkahalarla gülüyor (Ağzıyla değil başka bir yeriyle gülüyor) ve Türkiye’yi işaret ediyor.

İfade Özgürlüğü Derneği’nin (İFÖD) kurucu üyelerinden Prof. Dr. Yaman Akdeniz, sosyal medyada şöyle tepki gösterdi: “Meşhur okuma ve yazma platformu Wattpad’i herhalde dünyada erişime engelleyen ilk ülke olduk” ... “Yasaklar ülkesi Türkiye’de henüz ‘çocukları zararlı içeriklerden korumak’ mı yoksa ‘kamu düzenini korumak’ için mi @wattpad erişime engellendi, belli değil.”