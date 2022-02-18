Anavatanın Sicilyası Kıbrıs: Falyalı’nın adım adım yükselişi

18 Şubat 2022 Cuma, 04:00

Kıbrıs’ta sabıkası bulunmayan Yaşar Öz’ün, ilk icraatı, KKTC vatandaşı olma için 300 bin lira karşılığında Kıbrıslı Nergis Samis ile evlenmekti. Vatandaşlık işlemi tamamdı, sırada para vurgunu vardı. Önce en iyi bildiği işi yaparak çek-senet tahsilatçılığına başladı. Bazı dükkân ve otomobillerin kurşunlanmasından da sorumlu tutulan Öz, ardından kumarhane işletmeciliğine soyundu. Ömer Lütfü Topal’ın kumarhanelerinde müdürlük yapan Arzu Tok’un işlettiği Vega Casino’yu aldı. Adını da Ruby Casino’ya çevirdi. Bu arada Arzu Tok’a da bir parantez açalım. Kendisi Siirtli mafya babası Hasan Heybetli’nin eski eşi olur...

Tarihler 4 Kasım 2021’i gösterdiğinde Girne’de silahlar patladı. İki kişi yaşamını yitirdi. Mekân, Yaşar Öz’ün sahibi olduğu Ruby Casino, ölenler, ise Susurluk sanığı eski Özel Harekât Dairesi Başkanı İbrahim Şahin’in koruması Musa Çakmak ile Hüseyin Dönmez’di. Musa Çakmak’ın Danıştay saldırısına da adı karışmıştı.

Saldırıyı yapan da tanıdık bir isimdi. Ankaralı mafya babası “Kürt Ahmet”in oğlu İdris Melih Turgut. Bu ismin şöhreti sadece babasından kaynaklanmıyor. Adı, Nazire Dedeman’ın oğlu ve holdingin tek erkek varisi Umut Dedeman’ın ölümüne karışmıştı. Kaza kurşunuyla hayatını kaybettiği iddia edilen Umut’un ölümüyle ilgili açılan davada, 18 milyon lira para cezasına çarptırılmıştı.

Gözaltına alınan Denizkızı Otel’in işletmecisi İdris Melih Turgut’un ifadesine göre, Yaşar Öz, Turgut’un işlettiği Denizkızı Casino’da kumar oynamış ve 350 bin dolar para kaybetmiş. Karşılıklı anlaşma ile borç 200 bin TL’ye düşürülmüş. Saldırının olduğu gece Yaşar Öz, Turgut’u arayarak borcuna karşılık çek vermek istediğini söylemiş. Bunun üzerine adamlarıyla Yaşar Öz’ün kumarhanesine giden Turgut, Yaşar Öz’le konuşurken korumalar arasında tartışma çıkmış ve silahlar patlamış. Çatışmada Musa Çakmak ile Hüseyin Dönmez ölmüş, bir kişi yaralanmış.

Hüseyin Dönmez’in cenaze töreninde yine bir tanıdık ismi görüyoruz. O kişi Susurluk çetesinin tetikçisi Ayhan Çarkın...

SİSTEMİN PATRONU MATTERSON

Kıbrıs’ta sanal bahis sektörünün yerel patronları Veysel Şahin ve daha önce Şahin’in koruması sonrasında da ortağı olan Halil Falyalı olarak görünse de asıl patron İngiltere’deki Scott Williams Matterson. İngiltere’deki 400 milyar dolarlık legal bir bahis şirketinin üst düzey yöneticiliğini yapan Matterson’ın sanal bahisin oynandığı her ülkede bir Veysel Şahin’i ya da Halil Falyalı’sı bulunuyor.

Sanal kumar çetesi, sunucuları (server) İsrail, Kıbrıs, Malta ve Londra’da olan siteleri yayına sokuyor. İstanbul’da açtıkları altı ofis üzerinden sistem yönetiliyor. Daha sonra, 300 kişiye aylık 2 bin TL maaş ödeyerek onlardan banka kartı çıkarmaları isteniyor. Kumar oynayan kişi, bu banka hesaplarına para yatırıyor. Ardından kullanıcının hesabına kredi yüklemesi yapılıyor. Paralar çekilerek merkez hesaplarına yatırılıyor.

Ardından Türkiye’deki yöneticiler kendi payını alıp her ay en az 50 milyon doları, bir döviz bürosu aracılığıyla Scott William Matterson’a gönderiyor.

KORUMA BARONA RAKİP OLUYOR

Sanal bet ya da bahis organizasyonunun Kıbrıs’taki ilk büyük patronu Sivaslı Veysel Şahin’di. Otelleri, gayrimenkul yatırımları, kumarhaneleri olan Şahin, onlarca sanal bahis sitesinin patronluğunu yapıyordu. Şahin, 5 milyar dolarlık bir paraya hükmederken bir koruma ordusuyla geziyordu. Korumalarından biri de Halil Falyalı’ydı.

Kardeşleriyle birlikte Kıbrıs’ta çek-senet tahsilatçılığı ile haraç işlerini yürütürken Veysel Şahin’in yanına kapağı atınca bir anda şansı açıldı. Veysel Şahin’in kendisine verdiği birkaç sanal bahis sitesini işleterek servetini büyüttü. O da Şahin gibi otel, kumarhane ve sayısız gayrimenkulun sahibi oldu. Sonra da Şahin’e rakip...

Türkiye’de tanınması Sedat Peker’in ifşaatı sonucu oldu. Ama Falyalı, Kıbrıs’ta kimilerine göre kumar baronu kimilerine göre ise “hayırsever işadamı” olarak zaten ünlüydü. En büyük hayrı da siyasilere yapıyordu. Falyalı’nın 2009 seçimleri öncesi Derviş Eroğlu’na 3 milyon sterlin verdiği Kıbrıs basınında yer almıştı.

Halil Falyalı’nın da pazara girmesine rağmen Veysel Şahin, sektörün en büyüğü olarak hem Kıbrıs hem de Türkiye’de yasadışı bahis pazarının en büyük patronuydu. Veysel Şahin hakkında Türkiye’de davalar açılıyor ama her seferinde rüşvet çarkı sayesinde yakasını kurtarıyordu. Şahin hakkında Türkiye’de ilk dava 2009’da açıldı. Sanal bahis nedeniyle açılan dava da 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Dosya, yapılan itiraz üzerine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne gitti. 6. Ceza Dairesi 29 Eylül 2017 günlü kararıyla Yerel Mahkeme’nin verdiği 3 yıl 4 aylık hapis cezasını onadı. Böylece ceza da kesinleşmiş oldu.

Ancak Şahin’in avukatları kararı veren İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ne bir başvuru yaparak yargılamanın yenilenmesini talep etti. Gerekçe olarak da İstanbul 42. Asliye Mahkemesi’nde sanıklar hakkında devam eden bir yargılama olduğunu, iki dosya arasında “hukuki kesinti bulunmasını’ gösterdi.

Yargılanmanın yenilenmesi talebini değerlendiren İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi talebi reddetti. Sanıkların avukatı da ret kararına itiraz ederek dosyayı bir üst mahkeme olan İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ne taşıdı. İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi, 22 Aralık 2017 günü şaşırtıcı bir şekilde itirazı kabul edip İstanbul 42. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dosya ile birlikte hukuki durumlarının değerlendirilmesi gerektiği gerekçesiyle yeniden yargılama kararı verdi. Mahkeme, hükümlüler hakkındaki cezaların infazının ayrı ayrı durdurulmasına da karar verdi.

Dosyaları hakkında verilen yeniden yargılama kararı ile ilgili Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’ne başvuru yaparak kararın durdurulmasını talep eden İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi, dosyada yargılanmanın yenilenmesini gerektirecek nedenlerin oluşmadığını, üst mahkeme tarafından yargılanmanın yenilenmesi ve infazın durdurulmasına ilişkin verilen kararın usul ve yasaya açıkça aykırı olduğunu belirtti.

İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nin sanal kumar çetesi baronu Veysel Şahin ve yakınları hakkında verdiği garip karar, Hâkimler Savcılar Kurulu gündemine de taşındı. HSK 1. Dairesi, kararın hukuksuz verildiği yönünde görüş belirtip soruşturma izni vermesi üzerine, Teftiş Kurulu Başkanlığı harekete geçti. Teftiş Kurulu’nca hazırlanan ön raporda kararda imzası bulunan İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İsmail Hakkı Yolmaz ve İsmet Karabulut’un açığa alınması talep edildi. Talebi değerlendiren HSK 2. Dairesi de İsmail Hakkı Yolmaz ve İsmet Karabulut’un 3 ay süre ile geçici olarak açığa alınmasına hükmetti.

KIBRIS SANAL BAHİSİN DE MERKEZİ OLUYOR



Bilişim teknolojisi sanal bankacılık, hisse senedi aracı kurumu haline gelecek kadar gelişmişse sanal bahis ve kumar bu gelişmenin dışında kalamazdı. Avrupa’da başlayan sanal bahis ve kumar ışık hızıyla dünyanın dört bir yanına yayıldı. Tabii Türkiye ve Kıbrıs’a da. Kumarhanelerin yasak olduğu Türkiye’de internetten “İddaa” tekeli dışında bahis ve kumar oynatılması 2007 yılında yasaklanınca tıpkı kumarhane olayında olduğu gibi KKTC’de serbest olduğundan yurdum insanı da Kıbrıs merkezli sanal bahis sitelerinin müdavimi oldu.

Milyon hatta milyarlarca doların döndüğü bu büyük pazarı da kumarhane sahipleri fırsata çevirdi. Hemen çevrimiçi bahis ruhsatı aldı ve oradan yasadışı bahise yöneldiler. Yasadışı bahiste vergi ve spor kulüplerine pay gibi giderler de olmadığı için kâr katmerliydi. Bu tür giderler olmayınca ve dağıtılan pay miktarı da aynı oranda yüksek olunca milli piyango, loto, toto ya da iddia yerine sanal bahise yönelenler çığ gibi büyüdü.

Yasadışı sanal bahis Kıbrıs’ta serbestti ama nüfusu ve halkın geliri bu pazarı ayakta tutamazdı. Türkiye’de 84 milyonluk pazara uzanmak kârları da katlayacaktı. Hemen Türkiye’de gizli ofisler kuruldu, yüksek maaşlarla yazılımcılar, hesaplarını kullandıracak kişiler ve bankamatiklerden para tahsilatı yapacak elemanlar bulundu. Kullanıcı panellerinin şifrelerini Türkiye’deki elemanlarına vererek internet sitesinde yurtiçi ve yurtdışı bahisler açıldı. GSM hattı aldıkları binlerce örgüt üyesine maaş gibi para ödeyerek banka hesapları açtırıyorlar ve bu hesapları sitelere tanımlıyorlar. İnternet bankacılığına açılan bu hesaplarda GSM hatlarına gelen mesajlarla onayladıkları binlerce banka işlemi yapabiliyorlar. Para trafiğini gizlemek için de sanal şirketler kuruldu mu işlem tamam...

HANDİKAP OPERASYONU

İstanbul’da “Handikap operasyonu” adıyla sanal bahis çetelerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 39 kişi tutuklanırken Veysel Şahin Türkiye’de olmadığı için yakalanamadı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şahin ve 236 şüpheli için 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açılırken “Kıbrıs’ta olan Şahin için Türkiye ile KKTC arasında iadesi için görüşmeler başladı.

Operasyon yapılırken İstanbul’da bulunan İngiliz Patron Scott Willams Matterson ile gümrüklü sahada bekleyip gerekli görüşmeleri yaptıktan sonra Türkiye’yi terk etmişti.

Veysel Şahin

Şahin’i gözaltına almaya giden polisler ikametgâh adresinde tabii ki bulamadı. Zira Şahin’e haberler çoktan uçmuş ve o da operasyondan saatler önce milyon dolarlık yatıyla adayı terk etmişti. Ancak Şahin, babasını ziyaret için geldiği Sivas’ta özel uçağına binerken yakalanıp cezaevine gönderildi.

Silivri 1 Nolu L Tipi kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü’nün gönderdiği cevabi yazıda ise şok bir veri ortaya çıktı. Buna göre Veysel Şahin’i sadece iki ay içinde 103 avukat tam 303 kez ziyaret ederek bir rekora imza atmış...

Veysel Şahin, ilk operasyondan sonra hakkında arama kararı sürerken Çağatay adlı bir polis müdürünün Türkiye’den Kıbrıs’a gelerek 500 milyon dolar rüşvet karşılığında adını dava dosyasından çıkarmayı vaat ettiğini söylemişti.

YARIN: ULUCANLAR DA KIBRIS’TA

