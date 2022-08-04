TELOS’un çekilmesi sonrası hiçbir yerden kredi bulamayan ATAÇ, çareyi Korkmaz’da buldu

04 Ağustos 2022 Perşembe, 04:00

Murat Uysal’ın kurduğu TELOS şirketi, hissedarlar arasındaki anlaşmazlıkları ve kendisine yönelik sahtecilik davalarını gerekçe göstererek ATAÇ AŞ ile hisse devir sözleşmesini feshediyor. Alacaklıların baskısından bunalan Halil Ataman, Uysal’a bir çıkış yolu göstermesini rica ediyor. O da Sezgin Baran Korkmaz’ı işaret ediyor. SBK ile buluşan Halil Ataş ve biri hariç diğer kardeşler, hisseleri 1 liraya SBK’ye devrediyor.

ATAÇ AŞ’nin Sezgin Baran Kormaz’ın şirketi SETAPP ile ticaret yapmış gibi kesilen çekler karşılıksız olduğu için icraya verilse de hacizli malların satışı banka engeline takılarak gerçekleşmez. Ancak ATAÇ AŞ SBK’nin kapsama alanına girmiştir bir kez.

BUNU NEREDEN ANLIYORUZ?

Hissedarlara ait gayrimenkullerin bankaya teminat olarak gösterilmesi nedeniyle icradan satışına itiraz eden bir kişi vardır. O kişi de SBK’den başkası değildir. O dönemde evleri icradan satılan aile bile bu itiraza bir anlam veremez. İhalenin saatiyle ilgili itiraz eden Sezgin Baran Korkmaz’ın ta İstanbul’dan Antalya’daki icradan satılan gayrimenkullerden haberdar olması ilginç. Demek ki, ATAÇ AŞ, onun yakın takibine girmiş ve bu şirketle ilgili atılan her adımdan bilgisi var. Zaten kısa bir süre sonra bu ilgisi hayli ilerleyecek ve şirketin sahibi olacaktır.

ATAÇ’ı kurtarma vaadiyle sözleşme imzalayan TELOS, KAP’a özel durum açıklaması yaparak ATAÇ AŞ ile yaptıkları hisse devir sözleşmesini feshettiğini bildirir. Feshin gerekçesi olarak da borçların yapılandırılması konusunda hissedarların engel çıkarması ve sahte imza ile evrak tanzim etmek konusunda ağır suçlamalarda bulunan Sevinç Ataman’ın açtığı davaları gösterir.

O arada Borsa İstanbul’da ATAÇ AŞ’nin hisseleri de tahtadan düşürülmüştür. Zaten gözaltı pazarındaki şirket artık hisse alım satımı yapamayacaktır. Bu şirkete güvenip hisse alanların ellerinde kalan sadece bir kâğıt parçasıdır.

TELOS’un çekilmesi sonrası hiçbir yerden kredi bulamayan Halil Ataman ve onunla birlikte hareket eden ortaklar yıkılmıştır. Neredeyse üzerinde haciz bulunmayan hiçbir şirket, gayrımenkul ve şahsi malvarlıkları kalmamış gibidir. İşçiler ve alacaklılar ortakları arayarak taciz ve tehditler savurmaktadır. Bazen konutlarının önünde toplanıp protesto eyleminde bulunurlar.

Aynı dönemde İş Bankası da Nisan Enerji’deki yüzde 50 hissenin satışı için bastırır. Şirketin diğer yarısına Boydak Grubu sahip olduğu için öncelik onlara verildi ve ATAÇ AŞ’nin yüzde 50 hissesi bu gruba satılır.

Çaresizlik içinde kıvranan Halil Ataman bir çıkış yolu bulması için Murat Uysal’a başvurur. Uysal piyasada SBK diye bir adamın olduğunu ve bu kişinin borçlu şirketlerle ilgilendiğini söyler. Pek tekin biri olmadığını da belirten Uysal, istemeleri halinde “alabilirim” der.

Hacizlerden dolayı faaliyetleri durmuş ATAÇ AŞ, faalmiş gibi SBK’nin SETAPP şirketinden ve Serhat Uysal NV İnşaat şirketine fatura kesilmiş. NV İnşaat, ATAÇ’ın teminat mektuplarına temlik koydurmuş. NV hisselerini Telos alıyor.

YÜREĞİNE SU SERPTİ

Sonuçta SBK’den randevu alınır. Halil Ataman ve hissedar olan bir kardeşi randevu saatinde SBK’nin ofisine giderler. O sırada içeride bir hastane zinciri olan ve bir süredir borç yükü altında kıvranan bir işadamı daha vardır. O işadamı hastanelerini SBK’ye satmak için adeta yalvarmaktadır. SBK ise tok alıcı rolünü oynayarak “Ben ATAÇ şirketi ile ilgileniyorum” diyerek Halil Ataman’ın yüreğine su serpiyordu.

Ağustos 2014’te TELOS’la sözleşme feshedilirken bir ay sonra yine KAP’a yapılan şirket açıklamasında Halil Ataman, Leyla Ataman, Fatma Kızılırmak ve İnci Ataman’a ait hisselerin tamamının Boğaziçi Bilgi İşlem Teknoloji Reklamcılık Limited şirketi’ne devredildiği açıklanır. Boğaziçi Bilgi İşlem Teknoloji Reklamcılık Şirketi Sezgin Baran Korkmaz’ın hem ortağı hem de yönetim kurulu başkanı olduğu şirkettir.

SBK, Atamanlardan hisseleri bir liraya devralmıştır. Hissedarlar şirketlerini SBK’ye devrederken şahsi mallarının üzerindeki hacizlerin kaldırılmasını talep eder. O da “Ben borçları bir yapılandırma çerçevesinde ödeyeceğim. Siz o arada ne kurtarırsanız kârdır” der. Hisselerin devri öncesinde sık sık SBK’nin ofisine giden hisse sahiplerine yanındaki Bereket Öner’i göstererek “Bakın ben kapkara o sarışın. Demek ki, kara birinin sarışın yeğeni de olabiliyormuş” diye takılır. Şirketi devraldıktan sonra da hissedarlara bundan sonra yeğeni Bereket Öner’le muhatap olacaklarını söyler.

"YOK ÖYLE BİR DÜNYA"

SBK’ye devredilen ATAÇ AŞ’nin yönetimi de değişmiştir. Yeni yönetim kuruluna SBK’nin diğer şirketlerindeki ortağı ve yönetim kurulu üyeleri olan Kamil Feridun Özkahraman, Önder Kenan Gökkaya ve Bereket Öner girmişlerdir.

ATAÇ AŞ’nin SBK’ye devrinden sonra hissedarlara yönelik tehditler bıçak gibi kesilmiştir. Ancak eski hissedarların malına dokunmama sözünü yerine getirmemiştir. SBK’ye bu konuda verdiği söz hatırlatılınca da “Yok öyle bir dünya. Ben bu şirketi devraldım. Sizin şahsi kefaletlerinizi de kullanır malları alırım” der.

KENDİLERİNE DE FATURA KESMİŞLER

ATAÇ AŞ’den daha önce ayrılan Serhat Uysal, Mustafa Deniz Ak ve Murat Uysal, kendi firmaları NV İnşaat’ta yeniden buluşurlar. Ticaret Sicil Gazetesi’nin 30 Eylül tarihli sayısında NV İnşaat’ın olağanüstü genel kurulunda hisseler TELOS Investments SA’ya devredilir.

MATRUŞKA GİBİ DEĞİL Mİ?

TELOS şirketi ATAÇ AŞ’yle sözleşme imzalayan şirket. Güya bir Rus şirketiydi. Bu şirket sonra gelip Serhat Uysal ve Mustafa Deniz Ak’ın NV İnşaat’taki hisselerini devralıyor.

Eylül ayı başında ATAÇ AŞ şirketlerinden Alke İnaatın Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne yaptığı su ve kanalizasyon işini tamamlayıp hak edişi kazanmıştı. ATAÇ AŞ’den ayrılmadan önce, yönetim kurulu başkanı iken teminat mektubunu uzatmayacaklarını bildirmiş ve teminatın paraya çevrilmesini sağlamıştı. Ardından da kardeşinin kurduğu, kendisinin de TELOS adına ortağı bulunduğu NV İnşaat adına bu paraya temlik koyduruyor. Yani NV İnşaat’ın güya ATAÇ AŞ’den alacaklı olduğunu ve bu nedenle teminat mektubunun çevrilmesinden elde edilen paranın kendilerine ödenmesini istiyor.

ATAÇ AŞ yıllardır hiçbir faaliyet yapmadığı gibi, ekipmanları bile hacizli. NV İnşaat ile ATAÇ AŞ arasında ne gibi bir alışveriş olacağına kimse akıl sır erdiremiyor.

SÜRECEK