TİP Genel Başkanı Erkan Baş'tan Erdoğan'a yüzde 50+1 yanıtı: Adım atamaz halde

Yayınlanma: 26.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 26.11.2023 - 03:00

Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki ihlal kararına uymamasıyla başlayan kriz, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere iktidar tarafından yeni anayasaya bağlandı ve çözümün “yeni bir sivil anayasa hazırlanmasında olduğu” iddia edildi. Muhalefetin dahil olmadığı yeni anayasa tartışması bitmeden Erdoğan tarafından yüzde 50+1 tartışması başlatıldı. Bu konuda da iktidar temsilcileri Meclis’i ve yeni anayasayı işaret etti. Yeni anayasa için zemin yaratma girişimi olarak nitelendirilen başlıklara ilişkin TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Cumhuriyet’e konuştu.

‘ADIM ATAMIYOR’

Baş, yüzde 50+1 sisteminin Erdoğan açısından “sıkıştırıcı bir unsur haline geldiği” görüşünde. “Saray rejimi, içinde bulunduğu sıkışmayı bu sefer de yüzde 50+1 çıkışı ve anayasa değişikliği tartışmalarıyla aşmaya çalışıyor” diyen Baş, “Ne oldu? Erdoğan için getirdikleri 50+1 sistemi, şimdi Erdoğan’ı tek başına hareket edemez, küçük ortakları olmadan adım atamaz hale getirdi. Hatay milletvekilimiz Can Atalay’ın hukuksuz tutukluluğu üzerinden iyice ayyuka çıkan yargıya darbe hamleleri ve (Devlet) Bahçeli’nin 50+1 sistemini savunduğu açıklaması bize, Cumhur İttifakı içinde de bu sıkışmanın sancılarının iyice arttığını gösteriyor” diye konuştu.

‘İKTİDARA KAPI KAPALI’

Erdoğan’ın, “koltuğunu korumak için çırpındığını” söyleyen Baş, yeni anayasaya ilişkin iktidara kapıyı kapattıklarını vurguladı. Baş, “Kendi iktidarından ve çıkarlarından başka hiçbir şeyi umursamayan bir tek adamla ne anayasa ne de sistem değişikliğinde bir araya geliriz. Seçilmiş bir milletvekilini 6 aydır esir tutan, yazdıklarını beğenmediği için gazetecileri bir bir tutuklayan, Filistin’de insanlar katledilirken İsrail’e sevkıyat yapmaya devam eden, bu ülkenin emekçilerine açlığı, yoksulluğu, ölümü reva gören bir suç şebekesiyle nasıl yeni bir anayasa için adım atabiliriz?” ifadelerini kullandı.

Baş, yeni anayasaya kesinlikle ihtiyaç olduğu görüşünü aktarırken yeni anayasanın tartışılabilmesi için bazı gerekliliklerin olduğuna işaret etti. Baş, “Bu anayasanın yapılabilmesi için atılması gereken ilk adım Saray rejimine son vermektir. Yeni bir anayasayı tartışacaksak önce Erdoğan iktidarına son verecek ve ondan sonra ilkelerimizi belirleyeceğiz. Zaten oyunu kuranlar kendileri. Bu memleketi bu hale sürükleyenlerle bir anayasa müzakeresi yapılmaz. Bu tartışma Türkiye İşçi Partisi açısından yok hükmünde” dedi.

BİTTİ...