Vahşice can veren hayvanların en temel haklarının, dünyaya gelmekle kazanıldığını tüm toplum hatırlamalı

01 Aralık 2022 Perşembe, 04:00

Türkiye’nin hayvan hakları alanındaki utancını göz önüne sermeye çalıştığımız üç günlük yazı dizimizin son bölümünde, yaşam hakları yok sayılan, mal statüsündeki hayvanlar var.

Kamu kurumlarının ihaleleri aracılığıyla öldürülmeleri yasallaştırılan yaban hayvanları var...

Hükümet “Artık pet shop’larda hayvan satışı yasak” diyerek toplumu kandırsa da hâlâ o dükkânlarda para karşılığı satılan kuş, kaplumbağa, balık, tavşan, yılanlar var...

Merdiven altı üretim sonucu çoğaltılan hayvanlar var...

İktidar, yeni hayvanat bahçeleri açılmayacak dese de eskiden açılmışlar, AVM içindeki akvaryumlar var...

Yunus parklarında stresten delirip kendini havuz kenarlarına vuran yunuslar, sürekli sekiz rakamını çizecek şekilde aynı rotada gidip gelen kurtlar, hayvanat bahçesinden kaçmaya çalışırken öldürülen aslanlar var.

Yasalar, hayvana eziyet edilemeyeceğinden söz etse de “gelenek ve kültür” adı altında güreştirilen develer ile boğalar ve yarış pistlerinde can veren atlar var...

Laboratuvarlarda deney yapılarak katledilen hayvanlar mevcut...

Hayvana şiddetin suç olduğu söylense de mezbahalarda vahşice can veren ama çoğunluğun “tüketim malzemesi” olarak gördüğü milyarlarca hayvan var.

Doğal yaşam alanları yok edildiği için türleri yok olan hayvanlar var...

Uzaya turistik gezilerin planlandığı bir çağda, birçok ilde atlı faytonlarda ve at arabalarında köleleştirilen atlar ve eşekler var...

TÜRCÜLÜK KARŞITI MÜCADELE

Hayvan haklarının ardındaki temelin neden türcülükle mücadele olması gerektiği konusunda etkinlikler düzenleyen Felsefe Kültür Sanat Derneği’nin Yönetim Kurulu Üyesi H. Bilge Coşkun Apaydın, insan dışı hayvanların haklarının da sonradan elde edilen değil, dünyaya gelmiş olmakla birlikte sahip olunan temel haklar şeklinde ele alınması gerekliliğine vurgu yapıyor.

H. Bilge Coşkun Apaydın

APAYDIN: İnsan dışı hayvanlara ilişkin sahip olduğumuz veriler gösteriyor ki ancak onlarla olan ilişkilerimizi de etik bir durum olarak kavramamız halinde yaşama saygı temelli bir dünyayı mümkün kılabilelim. Dolayısıyla etiği insan-insan ilişkilerine hapsetmeksizin, türcülük karşıtı yaklaşımla düşünmenin zorunlu olduğu görüşündeyim.

EĞİTİM SEFERBERLİĞİ

İnsanların insan dışı hayvanların duyguları olduğunu ve acı çekebildiklerini yüzyıllardır bildiğini ancak tarım toplumuna geçiş ile bu gerçeği yadsımayı seçtiğini, Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebru Yalçın da teyit ediyor. Bizimle beraber yaşayan hayvanlar başta, yaban hayvanlarının da bu duyarsızlıktan paylarını aldığı gerçeğinden söz ediyor:

“Hayvanların da duyguları olduğunu, acı çekebildiklerini ve yaşam haklarına saygılı olmanın insan olmanın gereği olduğunu tekrar tüm topluma hatırlatmak, çocukları bu duyarlılıkla büyütmek gerekli. Bilimsel çalışmalar insanların, beraber yaşadıkları kedi ve köpeklerin bile beden dillerini doğru şekilde yorumlayamadıklarını göstermekte. Çocuklar ve tüm topluma yayılan bir eğitim ve duyarlılık seferberliği yürütülmeli.”

Ebru Yalçın

Yalçın, izlenme oranı yüksek saatlerde kamu spotlarının zorunlu hale getirilerek eğitim çalışmaları yapılması gerektiğini haklı olarak hatırlatıyor. Türkiye’de bazı dizilerde hayvan nefretinin özellikle körüklendiğine tanık oluyoruz. Medyanın türcü ifadelere yer verilmemesi büyük önem taşıyor.

EN TEMEL İLKE

Şiddetin örgütlenerek her düzeyde tırmandığı bu ortamda, hem insanlar hem de hayvanlar açısından en temel ilke olarak yaşam hakkının korunmasının altını çizmek gerekiyor.

Bunun en politik ilke olduğunu söyleyen Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mine Yıldırım, “Ölümün ve kurban kültürünün yüceltildiği, pornografik hale getirilmiş şiddetin iktidarın düşmanlaştırıcı, nefret söylemlerini beslediği koşullarda, hayvanların yaşama haklarının tartışılamaz, siyasi amaçlar uğruna askıya alınamaz olduğunu hatırlatmalıyız. Hayvanları şiddetten, açlık ve hastalıktan korumak, besleyip huzur içinde yaşamalarını sağlamak, vatandaşların, hepimizin en temel hakkı; yerel yönetimlerin ve kamu kurumlarının ise yasal yükümlülüğü” diyor.

YILDIRIM: Hayvanları Koruma Kanunu’nun uygulama yürütmeliğine aykırı açıklama ve icraatlarda bulunan, artan şiddet ve zulümlerde doğrudan ya da dolayı payı, ihmali ve sorumluluğu bulunan barınak çalışanından belediye başkanına, mülki idare amirlerinden, ilgili bakanlıklara ve cumhurbaşkanına, tüm kamu personellerinin, temel yaşam hakları ve özgürlükler karşısında şeffaf, sorumlu ve hesap verebilir olması gerekli.

HAYVANLARIN MAL STATÜSÜ

Tüm dünyada hayvan haklarına odaklanan çalışmalarda tartışılan en önemli başlıklardan biri hayvanların mal statüsü. Yazı dizimizin sonunda sözü, bir vegan olarak bu statüyü sorgulayan Doç. Dr. Cansu Özge Özmen’e bırakırken herkese hayvanlara yönelik sömürü zincirinden kendisini çekmesi çağrısında bulunuyorum.

“Tüm hayvanların hukuk karşısında mal statüsü devam ettiği sürece, hayvan hakları kanunları uygulansa dahi, hayvanlara yapılan muamele bireylerin keyfiyetine kalmış demektir. Hissedebilen canlıların mal statüsünde oluşunun görüldüğü diğer tek olgu köleliktir. Kölelere nasıl davranacağınız belli bir ölçüde kanunlarla düzenlenebilir fakat malın değeri malın sahibi tarafından belirlenir, mal alınıp satılır ve istendiğinde ona zarar verilebilir. Çünkü gözetilen her zaman sahibin çıkarları olacaktır.

Cansu Özge Özmen

EN BÜYÜK MAĞDURLAR

Öncelikle hayvanlar insanlık tarihinin en büyük mağdurları. Niteliksel ve niceliksel açılardan. Yine aynı açılardan en çok acı çektirdiğimiz hayvanlar gıda olarak kullandıklarımız. Türkiye’de bunu kurban bayramlarında niceliksel açıdan çok daha kitlesel bir biçimde yapıyoruz. Et ve süt endüstrisini birinci sıraya koyabiliriz. Niceliksel olarak da en çok zarar verdiğimiz hayvanlar balıklar. 3 milyar kadar hayvanı giyim endüstrisi için öldürüyoruz. Her sene hayvan deneylerinde 200 milyon civarında hayvanı öldürüyoruz. Eğlence ve eğitim kisveleri altında milyonlarca hayvana hayvanat bahçeleri, yunus parkları gibi yerlerde işkence yapıyoruz. Hayvanları çalıştırıyoruz, üretip satıyoruz ve hiçbirimizin tecrübe etmediği acılara maruz bırakıyoruz.”

ÖZMEN: “Konya ve Mamak katliamlarının görüntülerini izlemeye dayanamayan insanlara, bir kez daha hayvan sömürüsüne destek olmadan yaşamanın mümkün olduğunu hatırlatmak gerekiyor. Bu basit bir arz talep ilişkisi. Katliamları talep etmeden de yaşayabiliriz.”