Bakımevindeki vahşet ülkeyi ayağa kaldırmıştı: Hayvan hakları vicdana değil yasaya bırakılmalı

29 Kasım 2022 Salı, 04:00

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde pek çok kişinin sosyal medyada paylaştığı bir söz vardı:

“Bir milletin büyüklüğü ve ahlaki gelişimi, hayvanlara olan davranış biçimi ile değerlendirilir.” Gandhi’ye ait bu söz, doğruluğunu hiç yitirmeyecek bir ölçüt. Aynı gezegende var olduğumuz insan dışı hayvanlara karşı davranışlarımız, insan ve toplum olarak nerede durduğumuzu belirliyor.

Kendi türüne de her türlü sömürüyü uygulayabilen insanın, diğer türlere zulmü yüzyıllar geçse de bazı coğrafyalarda azalmıyor. Türkiye’nin hayvan hakları karnesi öylesine utanç verici ki 21. yüzyılda sokaklarda tecavüz edilen, öldürülen hayvanların yanı sıra, devlete ait hayvan bakım evlerinde de dehşet verici görüntüler kamuoyunu sarsıyor.

Bu durum, hayvan haklarının bireylerin vicdanına bırakılamayacak kadar önemli olduğunu, yasalarla güvence altına alınması gerektiğini bir kez daha kanıtlıyor.

Türkiye’de hayvanlara karşı şiddetin artmasının ardında, son iki yıldan fazla bir süredir sokak köpeklerine karşı yürütülen operasyon yatıyor. Belediyelerin bakım evlerindeki hayvanlara uygulanan şiddet görüntülerinin ülkeyi ayağa kaldırması sonrasında konuyu masaya yatırdık.

Bu yazı dizisi için, yıllardır hem sahada hem yasal alanda mücadele veren hayvan hakları savunucuları, uzmanlar ve demokratik kitle örgütü temsilcileri ile sorunların temeline dair görüşlerini ve yapılması gerekenler hakkında konuştuk.

Türkiye’de sokak hayvanlarına bireylerin uyguladığı şiddetten daha fazlası belediyelere ait bakımevlerinde uygulanıyor.

ÖRNEK GÖSTERMİŞTİ

Barınak çalışanlarının bazen vicdanen rahatsız olup katliamları itiraf etiğini, bazen de kaydedilen görüntülerle yakalandıklarını söyleyen Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Haydar Özkan, “Barınakta şırınga ile çamaşır suyu enjekte ederek öldürülmelerine, aç susuz bırakıp hayvanlara birbirini yedirmeleri gibi nice vahşetlere defalarca şahit olduk. Sayın cumhurbaşkanının örnek gösterdiği belediyeler, katliamda vahşette ve kanun tanımamazlıkta örnek oldu” diyerek belediyelerin hayvana şiddetinin sürekli olduğunu vurguluyor.

Haydar Özkan

“Bir yıldır yurtdışı terör örgütü güdümündeki hesapların ülkede hayvanlar üzerinden kaos çıkartmak için silahlanma ve kan dökme çağrıları ile hükümete yakın olduğunu bildiren hesapların hayvanların toplu olarak katledilmesi çağrıları yaptığını” anlatan Özkan, “Cumhurbaşkanı Danışmanı İlknur Çevik’in seçtiği STK’ler ile ‘Evsiz Hayvan Kalmasın’ tuzağı ile devasa yaşam alanları yapılması çalışması, hayvanları felakete sürükleyecek katliamların başlangıcıdır” diyor.

MÜNFERİT DEĞİL

Mamak Belediyesi hayvan barınağında yasaya aykırı hayvan toplamanın münferit bir olay olmadığını söyleyen Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkanı Avukat Tuğba Gürsoy, nerdeyse tüm belediye hayvan bakım evlerinde şiddetin farklı şekillerde ortaya çıktığını hatırlatarak son olayların nedenini şöyle açıklıyor: “Toplumu kutuplaştırarak ihlallerin örtülmeye çalışıldığını ve siyasi nedenlere alet edilen bir mesele haline getirilmeye çalışılıyor”

Tuğba Gürsoy

MEDYANIN ALGI YÖNETİMİ

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi Üyesi avukat Başak Deniz, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Yasası’na aykırı bir şekilde hayvanların sokaklardan toplatılmasından sonra gündeme gelen şiddet olaylarının arkasında korkunç bir bilgi kirliliği ve nefret söyleminin mevcut olduğunu belirtiyor.

Başak Deniz

CEZASIZ KALMAMALI

“İnsanlar sokakta yaşayan hayvanları sırf kendi semtlerinde istemiyor diye, hayvanlar hukuka ve vicdana aykırı bir şekilde bakım evlerine kapatılıyor, zehirleniyor, öldürülüyorlar” diyen Deniz, kendinden başka canlılara saygı duymayan bir zihniyetin eseri olan bu eylemlerin cezasız kalmaması gerektiğini vurguluyor.

"BU OPERASYON BİR ÇETE İŞİ"

Türkiye Hayvanları Koruma Vakfı Başkanı Erman Paçalı ise, sokak köpeklerini hedefleyen operasyonun bir “çetenin işi” olduğu görüşünde.

“Uzun yıllar görmezden gelinen bir mesele olan popülasyon kontrolü; bugün gelinen aşamada kısırlaştırma ve rehabilitasyon hizmetlerinin halen yasada tanımlı şekilde üretilmesine hevesli olmayan yerel yönetimlerin değirmenine su taşıyacak bir formülün hayata geçirilmesine yönelik kanlı, planlı, kirli bir operasyon” diyen Paçalı, aylardır bu organizasyon tarafından vahşi katliamlar tetiklendiğini anlatıyor.

Erman Paçalı

HEDEF GÖSTERİLDİLER

Öyle ki Havrita adlı uygulama üzerinde sokak köpeklerinin işaretlenerek hedeflenmesiyle başlayan bu şiddet, geçen temmuz ayında İzmir Bayraklı’da Yahya Köşek, eşi Meryem Köşek ve kızları Funda Güçlü’nün hayvan besledikleri için, sokak ortasında gündüz gözüne vurularak öldürülmesine ve aralarında Paçalı’nın da bulunduğu bazı dernek temsilcilerinin ve hayvanseverin saldırıya uğramasına kadar vardı.