10. Antalya Edebiyat Günleri başlıyor

Antalya Muratpaşa Belediyesi, 21–23 Kasım tarihlerinde 10’uncu Antalya Edebiyat Günleri'ni gerçekleştirecek. Etkinlik kapsamında "Sanat, Nereye" sergisi açılacak. Küratörlüğünü İbrahim Karaoğlu’nun yaptığı sergi, yarın saat 19.00’da Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluşacak. 43 ressamın eserlerinden oluşan sergi, 21 Kasım-21 Aralık 2025 tarihleri arasında bir ay boyunca ziyarete açık olacak ve ücretsiz gezilebilecek.

'SANATÇILARIN ÜRETİMLERİ GÖRSEL OLARAK DENEYİMLENİYOR'

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Edebiyat Günleri’nin 10 yıldır kentin kültür ve sanat hayatına önemli katkılar sunan bir buluşma noktası haline geldiğini dile getirdi. Etkinliğin, edebiyatı farklı sanat disiplinleriyle bir araya getirerek özgün bir paylaşım alanı yarattığını vurgulayan Uysal, "Bu kapsamda düzenlenen sergiler, sanatçıların üretimlerini yalnızca okumakla değil, görsel olarak da deneyimlemekle mümkün kılıyor" dedi.

'GELECEĞE DAİR BİR SEÇKİ SUNUYOR'

Küratör Karaoğlu ise farklı kuşaklardan sanatçıların katılımıyla hazırlanan serginin, Antalya Edebiyat Günleri’nin son yıllardaki temasıyla bütünlük oluşturduğunu belirtti. Karaoğlu, "Sergi, sanatçıların hem bugüne hem de geleceğe dair izlerini yansıtan bir seçki sunuyor" diye konuştu.

ŞAİRLER KALEİÇİ'NDE BULUŞACAK

Antalya Edebiyat Günleri, 10’uncu yılında Kaleiçi’nde şairleri bir araya getirecek. Abdülkadir Budak, Ahmet Telli, Ali Cengizkan, aynı zamanda etkinliğin gönüllü sanat yönetmenliğini yapan Ferruh Tunç, Mawar Marzuki, Nazmi Ağıl, Neşe Yaşın, Yunus Koray, Tarık Günersel ve Tuğrul Keskin Kaleiçi’nde şiirlerini seslendirecek. Hesapçı ve Hıdırlık sokaklarının kesiştiği noktada düzenlenecek "Şairler Kaleiçi’nde" başlıklı dinleti saat 14.00’te başlayacak.