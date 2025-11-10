2. Ürgüp At Festivali tamamlandı

Kapadokya’nın köklü atçılık geleneğini yaşatmak amacıyla Ürgüp Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Ürgüp At Festivali, 8–9 Kasım tarihlerinde Ürgüp Festival Alanı’nda büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Festival, atlı kortej gösterisiyle başladı; müzik performansları, yetişkinler için at binme etkinlikleri, çocuklara özel hobi atölyeleri, yüz boyama ve nal süsleme çalışmalarıyla geçti.

PONY CLUB ETKİNLİĞİ ÇOCUKLARDAN TAM NOT ALDI

Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenen Pony Club etkinliği, festivalin en çok ilgi gören bölümlerinden biri oldu. Ponylere binen çocuklar, kendilerine armağan edilen boyama kitaplarını renklendirerek aileleriyle birlikte keyifli anlar yaşadı.

‘AT NALINDAN UMUDA’

Çınar Kaymakamlığı iş birliğiyle hayata geçirilen “At Nalından Umuda” projesi kapsamında, Diyarbakır Çınar Halk Eğitim Merkezi’nde görev yapan kadınların kullanım ömrünü tamamlamış nallardan ürettiği dekoratif objeler ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Proje, çevre bilinci, sürdürülebilirlik ve kadın emeğini bir araya getirerek festivalin dikkat çeken örneklerinden biri oldu.

NAL’A SENFONİ PERFORMANSI BEĞENİ TOPLADI

Geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılan müzik aletleriyle sahnelenen “Nal’a Senfoni” adlı performans, izleyicilerden tam not aldı. Ayrıca, Karacabey Atçılık Eğitim Merkezi bünyesindeki Seyisbaşı ve Nalbantlık Kurslarının tanıtıldığı stantta gerçekleştirilen uygulamalı nal yapım etkinliği, ziyaretçilerin ilgisini çekti.

AT GÜZELLİK YARIŞMASINDA YEDİ KATEGORİDE BİRİNCİLER BELLİ OLDU

Festivalin ikinci gününde düzenlenen At Güzellik Yarışması’nda yedi kategoride dereceye giren atlar şöyle belirlendi:

Safkan Arap: Beyzade

Ahal Teke: Nabız

Şişe Burun: Artena

Friesian: Asena

Karışık Irklar: Mavi

Yerli At: Gözde

Pony: Odinbey

Kazananlara ödülleri, Ürgüp Belediye Başkan Vekili Aydın Ayhan Güney ile jüri üyeleri Muammer Erinal, Dr. Aycan Bul ve Saba Nakış tarafından takdim edildi. Törende ayrıca; Çınar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Oya Ekin’e, Türkiye Jokey Kulübü’nün katkılarından dolayı TJK TV Rota Programı Yapımcısı Saba Nakış’a, TJK’nın Sesi Dergisi Yayın Yönetmeni Mehmet Bilbaşar’a ve Pony Club adına Serap Göz’e teşekkür plaketleri verildi. Festival, Kapadokya Üniversitesi Müzik Grubu’nun konseriyle sona erdi. Katılımcıların yoğun ilgisiyle tamamlanan Ürgüp At Festivali, bölge kültürünün önemli bir parçası olan atçılık geleneğini geleceğe taşımayı hedefliyor.