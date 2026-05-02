29. Fevzi Bayazıtoğlu Tiyatro Günleri başladı

Giresun Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Tiyatro Günleri başladı. Bu sene 29.su düzenlenen Fevzi Bayazıtoğlu Tiyatro Günleri, 15 Mayıs’a kadar devam edecek.

Vahit Sütlaş Tiyatro Sahnesi’nde 13 tiyatro ekibinin 14 ayrı oyunu gösterime sunacağı festivale tiyatroseverlerin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Festivalde çocuk oyunları gündüz saat 13.00’da diğer oyunlar ise her akşam saat 20.00’da sahne alacak.

1 Mayıs Cuma günü gerçekleşen Tiyatro Günleri’nin açılışında, Giresun Belediyesi Şehir Tiyatrosu Mikenden Kız Kaçırma ya da Troya Faciası adlı oyunu sergiledi.

Programa göre; 2 Mayıs Cumartesi günü Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Geçmem Gerek (Çocuk Oyunu) ve Bir Takım Azizlikler adlı oyunları sergileyecek. 03 Mayıs Pazar günü ise, Kartal Belediye Tiyatrosu Oyunculuk Atölyesi Hangisi Karısı adlı oyunla tiyatroseverlerin karşısına çıkacak.

Tiyatro Günleri’nin açılışında konuşan Giresun Belediyesi Başkan Vekili Alptuğ Kaan Kara yaptığı konuşmada: “Giresun Belediyesi olarak düzenlediğimiz Tiyatro Günleri’nin açılışında sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz” dedi.

Kara konuşmasına şöyle devam etti:

“Tiyatro insanı insana anlatan, düşündüren, sorgulatan ve aynı zamanda umut veren en güçlü sanat dallarından biridir. Bu yıl düzenlediğimiz Tiyatro Günleri’ne yurt içinden ve kardeş ülke Azerbaycan’dan olmak üzere toplam 13 değerli ekibin katılması bizler için ayrı bir gurur kaynağıdır. Farklı şehirlerden ve farklı kültürlerden gelen sanatçılarımızın Giresun’da buluşması, etkinliğimize uluslararası bir değer katmaktadır. Giresun’umuzun sadece doğal güzellikleriyle değil, kültür ve sanat alanındaki çalışmalarıyla da adından söz ettiren bir şehir olması için çalışıyoruz. Bizler belediye olarak sanata, sanatçıya ve kültürel etkinliklere destek vermeyi önemli bir görev olarak görüyoruz.

Bu güzel organizasyonda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza, tiyatro topluluklarımıza ve bizleri yalnız bırakmayan siz değerli vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum”