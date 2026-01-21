4. Yenişehir Çocuk Oyunları Festivali başlıyor

Mersin Yenişehir Belediyesi, çocukların yarıyıl tatilini keyifli geçirmelerini sağlamak ve sanata olan ilgilerini artırmak amacıyla, karne hediyesi olarak 4. Yenişehir Çocuk Oyunları Festivali’ni düzenliyor. Festival kapsamında çocuklar, 24–29 Ocak tarihleri arasında sahnelenecek tiyatro oyunlarını ücretsiz olarak izleyebilecek. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen festival, Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde sahnelenecek. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, çocukların sanatla erken yaşta buluşmasının önemine dikkat çekerek, “Çocuklarımızın tiyatro ile tanışmasını, yarıyıl tatilinde nitelikli ve keyifli zaman geçirmesini istiyoruz. Tüm çocuklarımızı ve ailelerimizi festivalimize bekliyoruz” dedi.

BİRBİRİNDEN EĞLENCELİ OYUNLAR ÇOCUKLARLA BULUŞACAK

Festival kapsamındaki tüm tiyatro oyunları saat 15.00’te sahnelenecek. Festival, 24 Ocak Cumartesi günü Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından sahnelenecek, 6 yaş ve üzeri çocuklara yönelik “Bisküvi Adam” adlı oyunla başlayacak. 25 Ocak Pazar günü Yenişehir Şehir Tiyatrosu, 4 yaş ve üzeri çocuklar için “Harikalar Mutfağı”nı sahneleyecek. 26 Ocak Pazartesi günü Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 6 yaş ve üzeri çocuklara yönelik “Geçmem Gerek” adlı oyunla festivalde yer alacak. 27 Ocak Salı günü No Name Tiyatro tarafından sahnelenecek olan “Bir Küçük Ayakkabı Masalı” adlı oyun 4 yaş ve üzeri çocuklarla buluşacak. 28 Ocak Çarşamba günü Hayalicinas Tiyatrosu, 5 yaş ve üzeri çocuklara yönelik “Karagöz Uzaylı Misafir”i sahneleyecek. Festival, 29 Ocak Perşembe günü Value Tiyatro tarafından sahnelenecek, 4 yaş ve üzeri çocuklara hitap eden “Zamanda Yolculuk” adlı oyunla sona erecek. Ücretsiz servis hizmeti sağlanacak. Festival kapsamında sahnelenecek oyunlar için ücretsiz servis hizmeti de verilecek. Servisler, oyun saatinden bir saat önce Forum AVM (köprü altı) kalkış noktasından hareket edecek. Oyun bitiminde ise Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi önünden Forum AVM’ye dönüş servisleri sağlanacak.