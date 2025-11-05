5. Çaycuma Yol Koşusu 16 Kasım’da gerçekleştirilecek

Çaycumaspor ve Çaycuma Belediyesi’nin birlikte düzenlediği 5. Çaycuma Yol Koşusu kayıtları başladı. Çevrimiçi olarak internet üzerinden kayıt olunabilen koşu, 16 Kasım 2025 Pazar günü yapılacak. Saat 10.00’da başlayacak koşunun ödül töreni ise 12.00’de yapılacak

YOL KOŞUSU 10 KM

Atletizm camiasının önde gelen isimlerinin önerisiyle bu yıl 10 km olarak koşulacak yarışta, 18’den +75’e kadar 11 ayrı yaş grubunda değerlendirme yapılacak. Elit sporcuların 18-34 yaş grubunda yer alacağı yarış programında, 3 km’lik halk koşusu da yer alacak. Koşuda ampute sporcular için de ayrı bir değerlendirme yapılacak.

ATLETİZM FEDERASYONU VE DÜNYA ATLETİZM BİRLİĞİ (WA) KURALLARINA UYGUN

Çaycuma Belediyesi önünde başlayacak koşu, yine aynı yerde son bulacak. Ödül töreni ve diğer etkinlikler Çaycuma Belediyesi önünde yapılırken, yarışmayı tamamlayan tüm koşuculara anı madalyası verilecek. Tüm kategorilerde ilk üçe giren sporculara kupa sunulacak koşu, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Dünya Atletizm Birliği (WA) kurallarına uygun olarak yapılacak.

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ 15 BİN LİRA

18-34 yaş grubundaki elit sporcular arasından birinci gelenin ödülü 15 bin lira olurken, ikinciye 10 bin, üçüncüye ise 5 bin lira ödül verilecek. Yaş gruplarının ödülleri ise 5 bin, 3 bin ve 2 bin lira olacak.

ÇOCUKLAR DA YARIŞACAK

Çaycuma Yol Koşusu’nda çocuklar ayrı bir kategoride yarışacak. Buna göre 6-7, 8-9, 10-11 yaş grupları 600 metrelik kısa parkurda, 12-13 ve 14-15 yaş gruplarındaki çocuklar 2 kilometrelik uzun parkurda, 16-17 yaş grubundaki çocuklarsa ise 3 kilometrelik halk koşusunda yarışacak.