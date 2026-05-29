ABB, kurban paylarını ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmaya başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Kurban Bayramı’nda “Paylaştığın Senindir, Hemşehrini Sevindir” sloganıyla sürdürdüğü et bağışı kampanyası kapsamında yurttaşlardan teslim alınan kurban payları, hijyenik koşullarda korunarak ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmaya başlandı. Bayramın birinci ve ikinci günü Başkent’in farklı noktalarında kurulan bağış alanlarında teslim alınan kurban etleri, soğuk zincir araçlarıyla korunarak Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından ailelere ulaştırılıyor.

‘DAYANIŞMAYI BÜYÜTMEK İÇİN SAHADAYIZ’

Konuya ilişkin konuşan Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Personel Sorumlusu Ali Kemal Demir, “Bu bayramda da dayanışmanın en güzel örneklerinden birini hep birlikte yaşadık. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak, Kurban Bayramı’nda hayırsever vatandaşlarımızın bizlere emanet ettiği kurban paylarını teslim aldık. Toplanan kurban etlerini hijyenik koşullarda ve soğuk zincir araçlarımızla muhafaza ederek, ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırmaya başladık. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı olarak dayanışmayı büyütmek için sahada çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Bu anlamlı dayanışmaya destek veren tüm hemşehrilerimize teşekkür ederiz” dedi.