Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere’den çağrı: Gençlere kitap desteği bekliyoruz

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, GAP Bölge Kalkınma İdaresi iş birliğiyle yapımı tamamlanan Yaşayan Kütüphane’nin açılışında yaptığı konuşmada, Adıyamanlı gençlere kitap desteği çağrısında bulunarak, “Bütün Türkiye’ye bir çağrı yapmak istiyorum. Adıyamanımız, gençlerimiz depremden çok ciddi zarar gördüler. Şu anda açmış olduğumuz kütüphanemiz ve bundan sonra açacağımız kütüphanelerde özellikle ders kaynaklarına ihtiyaç var. Üniversite sınavlarına hazırlanan, lise sınavlarına hazırlanacak olan çocuklarımızın kitap talebini karşılamak isteyen herkese çağrımız olsun” dedi.

Adıyaman Belediye Başkanı CHP’li Abdurrahman Tutdere, GAP Bölge Kalkınma İdaresi iş birliğiyle yapımı tamamlanan Yaşayan Kütüphane’nin açılışına katıldı. Açılışta yaptığı konuşmasında Başkan Tutdere, depremin ardından gençlerin ders çalışma ve sosyalleşme ihtiyacına dikkat çekti.

6 Şubat depremlerinin ardından gençlerin Adıyaman’da en çok ihtiyaç duyduğu alanlardan birinin ders çalışabilecekleri sessiz mekanlar olduğunu anlatan Başkan Tutdere, “Bütün Türkiye’ye bir çağrı yapmak istiyorum. Adıyamanımız, gençlerimiz depremden çok ciddi zarar gördüler. Şu anda açmış olduğumuz kütüphanemiz ve bundan sonra açacağımız kütüphanelerde özellikle ders kaynaklarına ihtiyaç var. Üniversite sınavlarına hazırlanan, lise sınavlarına hazırlanacak olan çocuklarımızın kitap talebini karşılamak isteyen herkese çağrımız olsun. Gönderecekleri her kitap bir gencin hayatını değiştirecek” diye konuştu.

‘KÜTÜPHANELER BİR ŞEHRİN AYDINLIK YÜZÜDÜR’

Başkan Tutdere, açılışı yapılan Yaşayan Kütüphane’nin önemine de değinerek, şunları söyledi:

“Abdülhamid Han Kültür Merkezimiz depremden hasar aldı. Onarım ve güçlendirme çalışmalarını tamamladık, ruhsatlandırmasını yaptık. Ardından GAP İdaresi’nin desteğiyle alt katını modern bir kütüphaneye dönüştürdük. Artık çocuklarımız burada güvenli, huzurlu bir ortamda ders çalışabilecek, kitap okuyabilecek. Kütüphaneler bir şehrin aydınlık yüzleridir. Gençlerimiz burada üniversiteye hazırlanacak, yeni kitaplarla tanışacak, hayaller kuracak ve bilgiyle donanacaklar. Eğitime yapılan yatırım meyvesini geç verir ama en tatlı meyvedir. Biz de Adıyaman Belediyesi olarak eğitime yapılan her yatırımı kıymetli buluyoruz.”

‘GENÇLERE MEKANLARI KURMAYA DEVAM EDECEĞİZ’

Belediye olarak gençlerin eğitim imkanlarından faydalanmaları için yoğun çaba sarf ettiklerini söyleyen Başkan Tutdere, “Birkaç hafta içinde Kahtalı Mıçe Parkı’nda bölgenin en güzel kütüphanesini açacağız. Bunun yanında spor, kültür ve sanat alanlarında da gençlerimizin kendilerini geliştirecekleri mekanları kurmaya devam edeceğiz. Çünkü biz bu şehrin geleceğinin gençlere emanet olduğunun farkındayız. Geçtiğimiz dönemde açtığımız kurslardan birçok öğrencimiz Türkiye’nin güzide üniversitelerine yerleşti. Yeni dönemde de hem hazırlananlara hem kazananlara destek olacağız. Gençler nereye giderse biz desteğimizle onların yanında olacağız. Çünkü onlar bizim kültür elçilerimiz. Eğitime yapılan her yatırım meyvesi en tatlı olan yatırımdır. Bu kütüphane sadece bir bina değil; gençlerimizin geleceğine ışık tutacak bir mekândır. Burada ders çalışan, kitap okuyan her çocuğumuzun hayatına dokunmuş olacağız. Bu şehrin yaralarını birlikte saracağız” diye konuştu.