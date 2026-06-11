Adıyaman Belediyesi Kadın Danışma Merkezi, 3 ayda 820 kadına ulaştı

Adıyaman Belediyesi bünyesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde hizmete açılan Kadın Danışma Merkezi, kadınlara yönelik sosyal, psikolojik, hukuki ve sağlık alanındaki destek çalışmalarını sürdürüyor. Altınşehir Mahallesi’nde Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü çatısı altında faaliyet gösteren merkez, açıldığı günden bu yana 820 kadına ücretsiz destek sağladı. Adıyaman Barosu ile yapılan iş birliği kapsamında 48 kadın ücretsiz hukuki destek için gönüllü avukatlara yönlendirildi. Ayrıca çocuk gelişimi alanında da 5 çocuğa bireysel seans desteği verildi. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin katılımıyla hizmete açılan merkezde, kadınların sosyal yaşamda güçlenmesi, haklarına erişiminin kolaylaştırılması ve ihtiyaç duydukları alanlarda profesyonel destek alabilmesi hedefleniyor.

14 KİŞİLİK EKİP GÖREV YAPIYOR

Kadın Danışma Merkezi’nde psikolog, sosyal hizmet uzmanı, sosyal çalışmacı, rehber öğretmen, diyetisyen, hemşire ve çocuk gelişimi uzmanlarından oluşan 14 kişilik ekip görev yapıyor. Merkezde bireysel danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra mahallelerde saha çalışmaları, bilgilendirme toplantıları ve farkındalık oturumları da düzenleniyor. Kadınlara şiddetle mücadele mekanizmaları, toplumsal cinsiyet eşitliği, üreme sağlığı, aile planlaması, sağlıklı beslenme ve sosyal destek hizmetleri konusunda bilgilendirmeler yapılıyor.

‘GELDİĞİMDEN BERİ HAYATIM DEĞİŞTİ’

Kadın Danışma Merkezi’nde görev yapan Diyetisyen Sevgi Dolaşkan, merkeze yoğun talep olduğunu belirterek, hizmetlerin tamamen ücretsiz sunulduğunu söyledi. Sosyal Hizmet Uzmanı Aysel Uzun Yıldırım ise merkez çalışmalarının yalnızca bina içinde verilen danışmanlık hizmetleriyle sınırlı olmadığını ifade etti. Merkezden destek alan kadınlar da, sunulan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Kadın Danışma Merkezi’ne geldiğinden bu yana sosyal yaşamında olumlu değişiklikler olduğunu belirten Yıldız Coşkun, “Buraya geldiğimden beri hayatım değişti. Çok güzel zaman geçiriyoruz. Diyetisyenimiz, psikoloğumuz var; bizimle yakından ilgileniyorlar. Sohbet ediyor, sosyalleşiyoruz. Hepimiz çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.

‘KADINLARIN GÜÇLENDİĞİ BİR ŞEHİR, TOPLUMUN DA GÜÇLENDİĞİ BİR ŞEHİRDİR’

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Kadın Danışma Merkezi’nin sosyal belediyecilik anlayışının önemli halkalarından biri olduğunu belirtti. Kadınların yaşamın her alanında güçlenmesi için çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Tutdere, “Kadınların kendini güvende hissettiği, ihtiyaç duyduğu desteğe kolaylıkla ulaşabildiği bir Adıyaman için çalışıyoruz. Kadın Danışma Merkezimiz, kısa sürede yüzlerce kadınımıza ulaştı. Psikolojik danışmanlıktan hukuki desteğe, sağlıklı yaşam danışmanlığından saha çalışmalarına kadar çok yönlü bir hizmet sunuyoruz. Kadınların güçlendiği bir şehir, toplumun da güçlendiği bir şehirdir. Bu anlayışla kadınlara, çocuklara ve ailelere yönelik çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz” dedi.