Adıyaman Belediyesi’nin Yaşayan Kütüphane’si öğrencilerden yoğun ilgi görüyor: Öğrencilere çağdaş ve geniş kütüphane!

Adıyaman Belediyesi tarafından kullanıma açılan Yaşayan Kütüphane, öğrencilerin ders çalışmak ve sınavlara hazırlanmak için en çok yeğledikleri yerlerden biri özelliğini taşıyor. 6 Şubat depremlerinin ardından öğrenciler için güvenli, çağdaş ve erişilebilir çalışma alanlarına duyulan gereksinim artarken, gelen istekler belediye başkanı Abdurrahman Tutdere’ye iletildi. Başkan Tutdere’nin talimatıyla yapımına başlanan kütüphane, GAP Bölge Kalkınma İdaresi iş birliğiyle kısa sürede tamamlanarak halkın kullanımına sunuldu.

DİJİTAL ÇALIŞMA ÜNİTELERİYLE ÖĞRENCİLERE KOLAYLIK

Yeni Mahalle’deki Abdülhamid Han Kültür Merkezi’nin zemin katında yer alan kütüphane, 614 metrekarelik geniş ve çağdaş kullanım alanıyla öğrencilere konforlu bir çalışma ortamı sağlıyor. Ağustos ayında açılan 120 kişilik Yaşayan Kütüphane’de 45 bilgisayar, üç ayrı çalışma bölümü, yüksek hızlı internet (Wi-Fi), yazıcı–tarayıcı olanağı ve dijital çalışma üniteleri bulunuyor.

HAFTANIN 7 GÜNÜ AÇIK

Haftanın 7 günü, 08.00–21.00 saatleri arasında kullanıma açık kütüphane, öğrencilere ücretsiz çay ve su armağanıyla da destek oluyor. Güçlü dijital altyapısıyla bölgenin en çağdaş kütüphaneleri arasında yer alan Yaşayan Kütüphane, hem teknik donanımı hem de geniş çalışma alanlarıyla öğrencilerin yoğun ilgisini çekiyor.