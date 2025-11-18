Adıyaman’da depremde zarar gören Trafik Parkı yenilendi

Adıyaman’ın Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan ve 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan Trafik Parkı, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin talimatıyla yenilendi. Depremin ardından uzun süre kullanılamayan park, gerçekleştirilen çalışmalarla hem çocukların trafik bilincini uygulamalı olarak geliştirebileceği hem de ailelerin güvenli bir şekilde vakit geçirebileceği bir sosyal alana dönüştürüldü.

5 BİN 39 METREKARE ALANDA YENİ YAŞAM ALANI

Ekim ayında tadilat çalışmalarına başlanan ve toplam 5 bin 39 metrekare alana sahip parkta; trafik eğitim pisti, yürüyüş ve dinlenme alanları, betonarme yapılar ile yenilendi. Park, görsel açıdan estetik, fonksiyonel ve güvenli bir yaşam alanı sunacak şekilde tasarlandı. Özellikle kadın ve çocukların gece saatlerinde de güvenle kullanabilmesi amacıyla aydınlatma sistemleri güçlendirildi, açık alan tasarımlarında güvenlik kriterleri önceliklendirildi. Sosyal alanları iyileştirerek 6 Şubat depreminin izlerini silmek istediklerini dile getiren Abdurrahman Tutdere, yenilenen Trafik Parkı’na ilişkin, “Cumhuriyet Mahallesi Trafik Eğitim Parkımız, depremin ardından en fazla zarar gören sosyal alanlarımızdan biriydi. Çocuklarımızın güvenle oyun oynayabileceği ve trafik bilincini küçük yaşlarda kazanabileceği bu alanı yeniden canlandırmak bizim için çok önemliydi. Yapılan kapsamlı yenileme çalışmalarıyla parkımızı modern, güvenli ve işlevsel hale getirdik. Adıyaman’ı yeniden ayağa kaldırmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz” dedi.