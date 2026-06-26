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Adıyaman’da karne heyecanı: ‘Çocuklarımızın gelişimine ve eğitimine katkı sunmaya devam edeceğiz’

Adıyaman’da karne heyecanı: ‘Çocuklarımızın gelişimine ve eğitimine katkı sunmaya devam edeceğiz’

26.06.2026 16:33:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ankara
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Adıyaman’da karne heyecanı: ‘Çocuklarımızın gelişimine ve eğitimine katkı sunmaya devam edeceğiz’

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 2025-2026 eğitim öğretim yılının tamamlanması dolayısıyla öğrencilerle bir araya gelerek karne programlarına katıldı. Tutdere, ‘çocuklarımızın eğitimine ve gelişimine katkı sunacak projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz’ dedi. Programda Vali Abdullah Küçük ve İl protokolü de yer aldı.

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Adıyaman kent merkezinde 284 okulda eğitim gören 77 bin 646 öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline başladı. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, ilk olarak İndere Yaşam Alanı’nda bulunan Karadağ İlkokulu’nda düzenlenen karne programına katıldı. Adıyaman Valisi Abdullah Küçük ve beraberindeki il protokolü de programlarına katılarak öğrencilerin heyecanına ortak oldular. Başkan Tutdere, program kapsamında karnelerini alan öğrencileri tebrik ederek öğrencilere hediye vererek fotoğraf çektirdi. 

ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLARIN KARNE SEVİNCİ 

Karne heyecanı Adıyaman Belediyesi Eğitim Kampüsleri’nde de yaşandı. Başkan Tutdere, özel gereksinimli çocukların eğitim aldığı Engelsiz Yaşam Merkezi’nde düzenlenen yılsonu etkinliğine katılarak çocuklarla yıl sonu pastası kesti. Tutdere,  Eğitim dönemini başarıyla tamamlayan 75 özel gereksinimli öğrenciye karne hediye verdi.

TUTDERE’DEN EĞİTİM VURGUSU

Çocukların nitelikli eğitim imkânlarına erişmesinin geleceğe yapılan en değerli yatırım olduğunu söyleyen Başkan Tutdere, “Bugün çocuklarımızın mutluluğunu paylaşmanın sevincini yaşıyoruz. Tüm öğrencilerimizi emekleri ve başarıları için kutluyor, öğretmenlerimize ve velilerimize teşekkür ediyorum. Yaz tatilini dinlenerek, eğlenerek ve kendilerini geliştirerek geçirmelerini diliyorum. Adıyaman Belediyesi olarak çocuklarımızın eğitimine ve gelişimine katkı sunacak projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. 

 

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