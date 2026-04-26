Adıyaman’da yeşil alanlara bahar dokunuşu

Baharın gelişiyle birlikte kent estetiğini güçlendirmeyi hedefleyen Adıyaman Belediyesi, refüj, kavşak ve yeşil alanlarda çiçeklendirme, bakım ve budama çalışmalarına hız verdi.

Adıyaman’ın en yoğun güzergâhlarından biri olan Atatürk Bulvarı’nda yürütülen çalışmalar kapsamında refüj ve kavşaklara mevsimlik çiçekler dikildi. Özellikle papatyalarla süslenen alanlar, kente baharın canlı ve ferah görünümünü yansıttı.

YEŞİL ALANLARA ESTETİK DOKUNUŞ

Peyzaj düzenlemeleriyle birlikte Atatürk Bulvarı’nın çehresi değişirken, ekipler çiçek dikiminin yanı sıra ağaç ve süs bitkilerinde de budama çalışmaları gerçekleştirdi. Böylece yeşil alanların hem estetik görünümü hem de bakım ihtiyacı karşılandı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin Atatürk Bulvarı’ndaki çalışmalarının yanı sıra, kentin farklı noktalarında da çiçeklendirme ve bakım faaliyetlerini sürdüreceği bildirildi. Planlamaya göre Adıyaman genelinde yeşil alanların mevsimlik çiçeklerle renklendirilmesi hedefleniyor.

TUTDERE: DAHA YAŞANABİLİR BİR ŞEHİR İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, kent genelinde yürütülen çalışmalarla daha yeşil ve yaşanabilir bir şehir hedeflediklerini belirtti.

Tutdere, “Adıyaman’ımızı daha yeşil, daha estetik ve daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek için ekiplerimiz sahada yoğun bir mesai harcıyor. Baharın gelişiyle birlikte şehrimizin dört bir yanında gerçekleştirdiğimiz çiçeklendirme, bakım ve peyzaj çalışmalarıyla hemşehrilerimize daha güzel yaşam alanları sunmayı hedefliyoruz” dedi.

Yeşil alanların korunmasının ortak sorumluluk olduğuna dikkat çeken Tutdere, yurttaşların yapılan çalışmalara sahip çıkmasının önemine vurgu yaptı.