31 Mart 2023’te rekor oyla tekrar seçilen Ahmet Özküzcüoğlu, “Alaşehirimizde 60 kırsal mahallemizde düğün salonu ve çok amaçlı etkinlik salonları yaptık. 2 milyon m2 kilit parke çalışmaları,1 milyon m2 sıcak asfalt çalışmaları gerçekleştirdik. Kırsal ve merkez olmak üzere 87 mahallemizde oyun grubu olmayan mahallemiz kalmadı. Sokaktaki canlarımız için gerçekleştirdiğimiz Doğal Yaşam Alanı, Ege Bölgesin en modern doğal yaşam alanı olarak nitelendiriliyor. Alaşehir’imizin tarihine sahip çıkıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı olan Turhan Alakent Evi Kongre Müzesi’ni açtık. Alaşehirimizde Antik Tiyatro kazılarımız devam ediyor. Alaşehirimizde pazar yerinde yeni bir balık pazarı, hayvan pazarı ve modern bir meydan proje çalışması hazırlanıyor. Alaşehirimiz için gece gündüz demeden, insana,doğaya ve çevreye duyarlı projelerimizle çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Ahmet Özküzcüoğlu: Alaşehirimize sahip çıkıyoruz
2019 yerel seçimlerinde 71 yıl sonra Alaşehir Belediyesi’ni CHP’ye kazandıran Ahmet Özküzcüoğlu, göreve gelirken sadece yönetmeye değil, kenti modern, huzurlu ve herkesin yaşamaktan gurur duyduğu bir yuvaya dönüştürmeyi hedeflediklerini aktardı.
31.03.2026 12:45:00
İZMİR / Cumhuriyet
