Akşehir’de 24 Ağustos Onur Günü coşkusu başlıyor!

Bağımsızlık savaşının planlarının yapıldığı Konya Akşehir’de 24 Ağustos Onur Günü kutlamaları için tüm hazırlıklar tamamlandı. Akşehir Belediyesi, “24 Ağustos Akşehir Onur Günü”nü büyük bir coşkuyla kutlayacak. Kurtuluş Savaşı’nın en kritik dönemlerinde Batı Cephesi Karargâhı’na ev sahipliği yapan Akşehir, Büyük Taarruz’un hazırlıklarının yapıldığı şehir olarak tarihte özel bir yere sahip. Mustafa Kemal Paşa, bu süreçte Akşehir’e defalarca geldi ve ordunun nihai zafer için gerekli hazırlıklarını bizzat burada yönetti. 9 ay 10 gün boyunca Akşehir’de süren karargâh faaliyetleri, Türk milletinin bağımsızlık yolundaki en önemli adımlarından biri oldu. Bu yönüyle Akşehir; bir ülkenin kurtuluş mücadelesinin meşalesinin yandığı yer olarak tarihe geçti. Onur Günü kutlamaları da bu tarihi mirası yaşatmak için her yıl aynı coşkuyla düzenleniyor.

AKŞEHİR BELEDİYESİ’NDEN BİR İLK: ONUR TOYU

Kutlamalar, Akşehir Belediyesi’nin öncülüğünde 22 Ağustos Cuma günü Nasrettin Hoca Stadyumu’nda düzenlenecek U12 Futbol Turnuvası ile başlayacak. 23 Ağustos Cumartesi akşamı, Yamaçparaşüt Pisti’nde belediye tarafından organize edilen “24 Ağustos Onur Toyu” gerçekleştirilecek. Katılım sağlayan yurttaşların kendi çadırlarını getireceği bu etkinlikte, belediye tarafından çeşitli ikramlar yapılacak, kamp ateşi yakılacak ve gece ‘oryantiring’ ile katılımcılar eğlenceli bir akşam yaşayacak.

Mustafa Balbay Akşehir’de

24 Ağustos Pazar günü Onur Günü Etkinliklerinde;

• 12.30’da İplikçi Camii’nde Mevlid-i Şerif okutulacak.

• 14.30’da Akşehir Kültür Merkezi’nde Gazetemiz Cumhuriyet’in “Zafer Anıtı” ve İnönü Vakfı’nın “Kurtuluş Savaşı” temalı sergilerinin açılışı yapılacak.

• Belediye organizasyonuyla 15.00’te “Zafer Anıtı” başlıklı söyleşi ve imza programında Korkut Erkan, Nurhan Erkan ve Murat Selam,

• 15.30’da ise “Zaferin Karargâhı” söyleşisinde Batı Cephesi Karargah Komutanlığını üstlenen, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk başbakanı İsmet İnönü’nün torunu Gülsün Bilgehan ve usta gazeteci, siyasetçi, ve gazetemiz Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay konuşmacı olarak yer alacak.

TARİHİ FUTBOL MAÇININ ÖNEMİ



Akşehir Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği spor etkinlikleri, Onur Günü heyecanını stadyuma taşıyacak. 16.00’da U12 Futbol Turnuvası finali oynanacak, 17.00’de ise Kurtuluş Savaşı’nın unutulmaz anılarından biri olan tarihi futbol maçı yeniden canlandırılacak. 1922 yılında Büyük Taarruz’un hazırlıkları Akşehir de gizlilikle yürütülürken, 28 Temmuz’da düzenlenen Mustafa Kemal Paşa’nın da izlediği taarruz planlarının perde arkasının şekillendiği tarihi futbol maçı, yalnızca bir spor karşılaşması değil; stratejik bir manevra olarak tarihe geçti. Berabere sona eren ancak asıl zaferin o gece gizli toplantıda alınan taarruz kararıyla kazanıldığı anlamlı maç, Akşehir’de bir kez daha canlandırılacak ve izleyenlere o günlerin ruhu yaşatılacak. Dönemin Belediye Başkanı Hacı Küçük Mehmet Efendi’yi temsilen Akşehir Belediye Başkanı Dr. Ahmet Nuri Köksal bir konuşma yapacak. Ardından Müftü Lokman Efendi’nin duası ve Başkomutan Gazi Mustafa Kemal’in temsili hitabı gerçekleştirilecek. 19.00’da ise Afyonkarahisar’a temsili yürüyüş ve uğurlama töreni yapılacak. Mustafa Kemal Paşa ve komutanların canlandırıldığı korteje, süvariler ve belediye bandosu eşlik edecek. Kortej, Batı Cephesi Karargâhı’ndan Taş Medrese Camii’ne kadar yürüyerek tarihi yolculuğu yeniden yaşatacak.

SANATLA TAÇLANAN ONUR GÜNÜ

Akşehir Belediyesi, bu anlamlı günü sanatla noktalayacak. 20.30’da Akşehir Kültür Merkezi’nde dünyaca ünlü piyanist Emre Yavuz piyano resitali verecek. Akşehir Belediye Başkanı Dr. Ahmet Nuri Köksal, tüm misafirleri Onur Günü kutlamalarına davet ederek şu ifadeleri kullandı: “Şehrimizin Kurtuluş Savaşı’ndaki gururlu mirasını yaşatmak, tarihe sahip çıkmak için herkesi Akşehir’de buluşmaya çağırıyoruz. Çünkü biliyoruz ki bu topraklarda yakılan meşale, bir milletin kaderini değiştirdi.”