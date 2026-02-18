Cumhuriyet Gazetesi Logo
Akseki'de selin yarattığı hasarlarla mücadele sürüyor

18.02.2026 12:35:00
Cumhuriyet/Ankara
Akseki Belediyesi ekipleri, ilçede yoğun yağışların yarattığı hasarlara karşı, sahada Büyükşehir ASAT, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ile koordineli şekilde çalışıyor.

Antalya'da etkili olan yağışlar yaşamı felç etti. Yoğun yağışlardan etkilenen Akseki ilçesindeki Cevizli Mahallesi'nde meydana gelen su baskınları ve taşkınlar nedeni ile ciddi hasarlar ortaya çıktı.

İlk andan itibaren Akseki Belediyesi Fen İşleri ekipleri, Büyükşehir ASAT, itfaiye birimleri ve Orman Bölge Müdürlüğü'nün tam bir koordinasyon içinde sahada çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Akseki Belediye Başkanı İlkay Akca, "Vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek adına tüm imkânlarımız seferber edilmektedir. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği en büyük önceliğimizdir.

Süreci yakından takip ediyor, gerekli tüm tedbirleri kararlılıkla almaya devam ediyoruz. Gelişmeler oldukça sizleri bilgilendirmeyi sürdüreceğiz. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" açıklamasında bulundu.

