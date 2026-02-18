Akseki'de selin yarattığı hasarlarla mücadele sürüyor

Antalya'da etkili olan yağışlar yaşamı felç etti. Yoğun yağışlardan etkilenen Akseki ilçesindeki Cevizli Mahallesi'nde meydana gelen su baskınları ve taşkınlar nedeni ile ciddi hasarlar ortaya çıktı.

İlk andan itibaren Akseki Belediyesi Fen İşleri ekipleri, Büyükşehir ASAT, itfaiye birimleri ve Orman Bölge Müdürlüğü'nün tam bir koordinasyon içinde sahada çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Akseki Belediye Başkanı İlkay Akca, "Vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek adına tüm imkânlarımız seferber edilmektedir. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği en büyük önceliğimizdir.

Süreci yakından takip ediyor, gerekli tüm tedbirleri kararlılıkla almaya devam ediyoruz. Gelişmeler oldukça sizleri bilgilendirmeyi sürdüreceğiz. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" açıklamasında bulundu.