Alanya Belediyesi 140 çocuğu sünnet ettirdi

Alanya Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlenen ücretsiz sünnet organizasyonunun 2026 yılı ikinci döneminde 140 çocuk sünnet edildi. Belediye tarafından yılın ilk iki döneminde gerçekleştirilen organizasyonlarla toplam 250 çocuk hizmetten yararlandı. Belediye sağlık ekipleri ve uzman personel tarafından hijyenik koşullarda gerçekleştirilen organizasyona, Belediye Başkan Danışmanı Faruk Konukçu ile Sosyal Hizmetler Müdürü Hüseyin Doğan katıldı. Ailelerle bir araya gelen Konukçu, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik’in selamlarını ileterek çocuklara oyuncak araba hediye etti.

YENİ DÖNEM KAYITLARI 6 TEMMUZ’DA

Alanya Belediyesi, sünnet hizmetinin yeni dönem kayıtlarının 6 Temmuz’da başlayacağını duyurdu. Hizmetten yararlanmak isteyen 1 yaş altı ve 6 yaş üstü çocukların aileleri, başvurularını Alanya Belediyesi Oba Ek Hizmet Binası’nda bireysel olarak yapabilecek.