Alanya Belediyesi, Kurban Bayramı’na hazırlanıyor

Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kent genelinde kapsamlı temizlik çalışmalarını sürdürüyor.Yurttaşların bayramı daha temiz, sağlıklı ve düzenli bir şehir ortamında geçirebilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, Alanya’nın birçok noktasında yoğun mesai harcanıyor. Yol yıkama arazözleri, vakumlu süpürge araçları ve mobil temizlik ekipleriyle gerçekleştirilen çalışmalar, Alanya girişinden başlayarak Tosmur Mahallesi’ne kadar uzanan ana yol güzergâhında devam ediyor. Mahallelerde yürütülen çalışmalarla ana arterlerin yanı sıra ara sokaklar, kaldırımlar, refüjler ve yurttaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda da detaylı temizlik uygulamaları yapılıyor.

‘HİJYENİK BİR KENT ORTAMI OLUŞTURULACAK’

Kent estetiğini korumak ve çevre temizliğini en üst seviyeye taşımak amacıyla çalışan ekipler, özellikle trafik yoğunluğunu ve yurttaşların günlük yaşamını etkilememek adına mesailerine gece saatlerinde başlıyor. Gece boyunca sürdürülen çalışmalarda yollar tazyikli suyla yıkanırken, kaldırımlarda biriken toz ve atıklar titizlikle temizleniyor. Süpürge araçları ise ana caddelerde detaylı temizlik gerçekleştirerek sabah saatlerine kadar şehri yeni güne hazırlıyor. Temizlik İşleri Müdürü Adem Demir, “Bayram öncesinde temizlik çalışmaları ilçe genelinde programlı şekilde devam edecek, yapılan çalışmalar sayesinde hem kötü görüntülerin önüne geçilecek hem de sıcak yaz günleri öncesinde daha hijyenik bir kent ortamı oluşturulacak” ifadelerini kullandı.