Alanya Belediyesi’nden yayla yollarında yoğun çalışma

Alanya Belediyesi, yayla yollarında ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte yaylalarına çıkmak isteyen yurttaşların güvenli ulaşım sağlaması amacıyla belediye ekipleri yoğun mesai yapıyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda Söbüçimen, Eğrigöl ve Türkler ve bölgedeki pek çok yaylada karla kapalı yollar iş makineleriyle açılıyor. Yer yer metrelerce yüksekliğe ulaşan kar birikintilerine karşın ekipler, yurttaşların mağduriyet yaşamaması için zorlu arazi şartlarında çalışmalarını sürdürüyor.