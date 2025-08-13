Alanya’da 19. Geleneksel Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Festivali coşkusu

Gökbel Yaylası’nda dört gün süren ve bu yıl 19.’su gerçekleştirilen Geleneksel Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Festivali, spor, kültür ve eğlencenin bir arada yaşandığı dolu dolu bir organizasyon oldu. Festival, Alanya Belediyesi’nin ata sporuna verdiği güçlü destekle yeniliklere sahne oldu. İlk iki günde futbol, voleybol, atıcılık ve binicilik gibi spor etkinlikleri düzenlenirken, vatandaşlar çadır kurarak festival coşkusunu yaylada yaşadı. Çocuk etkinlik alanında kitap boyama, yüz boyama, akıl oyunları, ritim atölyesi, palyaço gösterisi, origami, maske yapımı, bubble show, maskot gösterileri ve Alanya’ya özgü yörük oyunları yer aldı. Böylece çocuklar hem eğlendi hem de yayla ve yörük kültürüyle tanıştı.

VOLEYBOL VE FUTBOLUN ŞAMPİYONLARI BELLİ OLDU

Voleybol ve futbol turnuvaları büyük ilgi gördü. Dereceye giren takımlar, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Antalya İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Engin Burak Mindivanlı ve belediye başkan yardımcıları tarafından ödüllendirildi. Alanya Demirspor Kadın Futbol Takımı ile Gazipaşa Kadın Futbol Takımı da dostluk maçında karşı karşıya geldi. Ayrıca müsabakalara katılan karma takım ile Alanya’da yerleşik yabancılar arasında dostluk maçı oynandı.

OFF-ROAD GÖSTERİSİ NEFES KESTİ

Festivalin yeniliklerinden biri olan off-road gösterisi, bu yıl yeni yerinde daha güvenli ve geniş bir parkurda yapıldı. Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, 13 numaralı araçla parkuru başarıyla tamamlayarak sürüş hünerini sergiledi.

PEHLİVANLAR ER MEYDANINDA

Son gün düzenlenen güreşler, bayrak töreni ile başladı. 56 başpehlivan ve 567 güreşçi er meydanına çıktı. Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, protokol üyeleriyle kortejde yer alarak halkı selamladı. Alanya Belediyespor Kulübü güreşçisi Ali Çam, Küçük Orta Küçük Boy kategorisinde ikincilik elde ederek önemli bir başarıya imza attı. Başkan Danışmanı Abdurrahman Açıkalın, ata sporunu yaşatmak için çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

BAŞPEHLİVAN YİNE ENES DOĞAN

Geçen yılın şampiyonu Enes Doğan, yarı finalde İsmail Balaban’ı mağlup ederek finale çıktı. Finalde Osman Kan ile karşılaşan Doğan, izleyenlerin tezahüratları eşliğinde mücadeleyi kazanarak altın kemeri bir kez daha aldı. Başkan Özçelik,"19. Geleneksel Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Festivali’miz, kültürümüzü, kardeşliğimizi, dayanışmamızı ve geçmişten bugüne taşıdığımız değerleri yaşattığımız çok özel bir buluşma oldu. Bu büyük organizasyonun her aşamasında emek veren belediye personelimize, saha ekiplerimize, gönüllülerimize ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Bu yıl içimiz biraz buruktu. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek, her zaman Gökbel Güreşleri’nin en büyük destekçilerinden biri olmuştur. Bu yıl aramızda olamasa da, kalbimizdeydi. Desteğini, güvenini ve güzel dileklerini her zaman hissettik. Ata sporumuz yağlı güreşi yaşatmaya, gelecek kuşaklara aktarmaya devam edeceğiz" dedi.