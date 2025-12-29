Alanya’da ulaşım konforu artıyor

Alanya Belediyesi, kent genelinde yurttaşların güvenli, konforlu ve modern yollarda ulaşım sağlaması amacıyla yürüttüğü asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Oba, Çıplaklı ve Değirmendere mahallelerinde gerçekleştirilen sathi asfalt çalışmalarıyla bölge yolları dayanıklı ve kullanışlı hale getiriliyor.

Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, planlama doğrultusunda sıcak asfalt ve sathi asfalt çalışmalarını eş zamanlı olarak yürütüyor. Altyapı imalatları tamamlanan güzergâhlarda sıcak asfalt serimi yapılırken, inşaat faaliyetlerinin devam ettiği bölgelerde ise sathi asfalt uygulaması gerçekleştiriliyor. Böylece hem ulaşım güvenliği sağlanıyor hem de yol konforu artırılıyor.

YENİ YOL YATIRIMLARI İÇİN HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Ekipler, Çıplaklı Mahallesi Gülevşen Caddesi üzerinde bulunan 70108 numaralı sokak ile Değirmendere Mahallesi Taşatan Caddesi’nde sathi asfalt çalışması yaptı. Kombi sathi kaplama araçlarıyla gerçekleştirilen çalışmalar kısa sürede tamamlandı. Yapılan uygulamalar sayesinde sürücüler ve yayalar için daha rahat ve güvenli bir ulaşım imkânı oluşturuldu.

Öte yandan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, mevcut çalışmaların yanı sıra yeni yol yatırımları için de hazırlıklarını sürdürüyor. Oba Mahallesi Yüksek Sokak’ta gerekli zemin düzenleme çalışmaları tamamlanarak yol asfalt serimine hazır hale getirildi. Söz konusu yolun da kısa süre içerisinde asfaltlanması için planlamaların yapıldığı belirtildi.