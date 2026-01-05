Alanya Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nden kış aylarında kesintisiz çalışma

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, kış aylarında da kentin estetik görünümünü korumak, yeşil alanların sağlıklı ve düzenli bir şekilde sürekliliğini sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Mevsim koşulları dikkate alınarak planlanan bu çalışmalar kapsamında, kış mevsimine dayanıklı ve görsel açıdan kente renk katan mevsimlik çiçeklerin dikimi kent genelinde devam ediliyor. Parklar, refüjler, kavşaklar, yürüyüş yolları ve çeşitli yeşil alanlarda gerçekleştirilen dikim çalışmalarında, iklim koşullarına uygun farklı kışlık bitki türleri tercih ediliyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından titizlikle yürütülen çalışmalarla hem bitkilerin uzun ömürlü olması hem de kent estetiğinin dört mevsim korunması hedefleniyor. Öte yandan ekipler, çiçek dikim çalışmalarının yanı sıra mevcut yeşil alanlarda bakım, budama ve düzenleme çalışmalarını da sürdürüyor. Yapılan bu çalışmalarla Alanya’nın kış aylarında da bakımlı, düzenli ve estetik bir görünüme kavuşması amaçlanırken, vatandaşların yeşil alanlardan her mevsim keyifle faydalanabilmesi hedefleniyor.